Известия: Узбекистан намерен упростить въезд для россиян

01:37 27.05.2025

В открытом подступе: Узбекистан намерен упростить въезд для россиян

Как скоро граждане РФ смогут посещать Ташкент по внутреннему паспорту



Елизавета Борисенко

27 мая 2025



Узбекистан начал работу над упрощением въезда для граждан РФ по внутренним паспортам на срок до 30 дней, сообщили "Известиям" в МИД республики. Сейчас из стран Центральной Азии россияне по этим документам могут въехать только в Казахстан и Киргизию. Узбекистан россияне могут посетить по загранпаспорту без регистрации на срок до 15 суток, по истечении этого времени нужно оформить временную регистрацию.



Узбекистан упростит въезд в республику для граждан РФ



Узбекистан начал работу над упрощением въезда для граждан РФ, Казахстана и Азербайджана по внутренним паспортам на срок до 30 дней, сообщили "Известиям" в МИД республики.



- Мы работаем над упрощением въезда для граждан партнерских стран, в том числе разрешая посещение по внутренним паспортам или ID-картам на срок до 30 дней. МИД проводит переговоры и готовит предложения. Сроки зависят от согласований, но страна стремится обеспечить удобное передвижение, укрепляя туризм и деловые связи, - сказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.



Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев поручил в течение трех месяцев начать переговоры с Россией, Казахстаном и Азербайджаном о возможности въезда их граждан в республику по внутреннему документу или ID-карте. Мирзиеев также выступил с инициативой ввести безвиз для американских граждан и работать над облегчением визовых требований для узбекистанцев, посещающих США.



Система с въездом по внутренним документам уже действует между Узбекистаном и Киргизией. С 2023 года граждане республик могут пересекать общую границу с ID-картами наряду с загранпаспортами.



В Центральной Азии граждане РФ по внутреннему паспорту могут въехать только в Казахстан и Киргизию. Однако со всеми странами, кроме Туркменистана, действует безвизовый режим.



Для въезда в Узбекистан гражданам РФ сейчас нужен загранпаспорт. Россияне, прибывшие в республику на срок свыше 15 дней, обязаны оформить временную регистрацию по месту пребывания в гостинице или в паспортном столе не позднее 15-го дня нахождения в стране.



Упрощение въезда, безусловно, повлияет на рост числа туристических поездок. По итогам 2024 года число туристов из России в Узбекистан увеличилось на 20% - до 870 тыс. человек. В 2025-м страна рассчитывает принять уже 1 млн российских туристов, сказал ранее председатель комитета туризма республики Умид Шадиев.



Укрепление отношений России и Узбекистана



Между Россией и Узбекистаном действует комплексная программа экономического сотрудничества, рассчитанная до 2026 года. В нее входит кооперация в торговле, промышленности, транспорте, энергетике и сельском хозяйстве. Лидеры РФ и Узбекистана 3 мая 2025-го провели телефонный разговор, во время которого обсудили практические шаги по углублению торгово-экономического сотрудничества.



В мае 2024-го Владимир Путин посещал Узбекистан с государственным визитом. Тогда стороны подписали ряд соглашений, был согласован план по увеличению взаимной торговли. В частности, президенты договорились развивать сотрудничество в сфере авиа- и машиностроения.



В этом году, 22–23 апреля, Узбекистан посетил глава МИД РФ России Сергей Лавров. А за пару недель до его визита председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко принимала участие в юбилейной, 150-й Ассамблее Межпарламентского союза в Ташкенте.



Стороны сотрудничают и на уровне регионов. С областями республики взаимодействует более 70 субъектов РФ. Например, в 2024 году Узбекистан посетили 35 глав российских регионов. На территории республики сейчас работают 155 компаний с российским капиталом.



- Усиленно развивается взаимодействие и на локальном уровне. Сейчас подписано более чем 50 межрегиональных соглашений, - рассказала "Известиям" научный сотрудник ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова Дарья Сапрынская.



Укрепление сотрудничества отражается и на товарообороте сторон: по итогам 2024 года он превысил $10 млрд. Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев ранее поставили задачу к 2030 году выйти на объем товарооборота в $30 млрд.



В Узбекистане функционируют технопарки с участием российских компаний: "Чирчик" и "Джизак". Они позволяют локализировать российские производства и укрепить кооперацию между предприятиями двух стран. Сообщалось, что руководство Татарстана планирует открыть еще два индустриальных парка - в свободной экономической зоне "Навои" и в Бухарской области.



Узбекистан - член ШОС, БРИКС и наблюдатель в ЕАЭС. Поэтому сотрудничество двух стран стоит рассматривать не только с точки зрения реализации экономического потенциала, но и как стремление бороться с общими вызовами в сфере международных отношений, считает Дарья Сапрынская.



- Сегодня для нас ключевые вопросы - это развитие энергетики в регионе. Для России важна реализация строительства малых АЭС и других инфраструктурных проектов в стране. Также актуальна проблема нехватки воды - это осушение Аральского моря и уменьшение посевных площадей, которое может затронуть южные регионы РФ, - отметила эксперт.



Узбекистан граничит со всеми странами Центральной Азии, что увеличивает его значимость в регионе с точки зрения развития транспортных потоков. РФ и Узбекистан намерены создать транзитные маршруты в Азию и страны Персидского залива. В апреле 2025-го Узбекистан официально подал заявку на присоединение к международному транспортному коридору Север – Юг, что можно рассматривать как стремление страны укрепить свои позиции в глобальной логистике и торговле.