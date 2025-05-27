Сотрудничество Туркменистана с Россией развивается, несмотря на происки Запада, - Марат Нургожаев

02:00 27.05.2025

Сотрудничество Туркменистана с Россией развивается, несмотря на происки Запада



27.05.2025 | Марат НУРГОЖАЕВ



На фоне проходившего с 16 по 18 мая с. г. в Татарстане XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", где в качестве почетного гостя принял участие председатель Халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, коллективный Запад попытался вновь дискредитировать Москву в глазах местного общества, разгоняя в Сети всяческие вбросы.



Так, на одном из оппозиционных прозападных ресурсов был вброшен фейк о том, что некий запрещенный в России украинский проект "Хочу жить" якобы установил имена 170 граждан Туркменистана, подписавших контракт с российской армией для участия в специальной военной операции: самому молодому из них – 20 лет, а возрастному – 61 год. По информации авторов проекта, граждан стран Центральной Азии в российскую армию якобы вербуют обманом, обещанием высоких выплат или угрозами.



Да и вообще в самом Туркменистане, как подают прозападные псевдоэксперты, населению живется несладко. В частности, в выпуске всемирного индекса свободы прессы за 2025 год, опубликованного RSF, Туркменистан занял последнее место по политическому индикатору (180-е из 180), что якобы свидетельствует о полном контроле власти над информацией.



Помимо прочего, в недавно выпущенном докладе комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) за прошлый год Туркменистан вновь вошел в список стран, "вызывающих особую обеспокоенность". "Оказывается", правительство поддерживает строгий контроль над всеми религиозными мероприятиями и особенно преследует мусульман, которые придерживаются формы ислама, отличающейся от предпочитаемой государством интерпретации (здесь стоит отметить, что западникам очень хочется, чтобы в спокойной нейтральной стране обстановка пошла бы вразнос через организацию бесчинств экстремистки настроенных религиозных группировок).



В заключение в упомянутом докладе рекомендуется ввести целевые санкции в отношении государственных органов Туркменистана, а также должностных лиц, ответственных за серьезные нарушения свободы вероисповедания, посредством замораживания активов этих лиц и/или запрета на их въезд в США, а американскому конгрессу надлежит повысить условия религиозной свободы в этой центральноазиатской стране путем проведения соответствующих слушаний и визитов делегаций.



Очевидно, что коллективный Запад никак не может смириться с дружественными отношениями Ашхабада и Москвы, что лишний раз подтвердилось на ежегодно проводимом международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum". В международном аэропорту Казани Гурбангулы Бердымухамедова сердечно приветствовали глава Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.



В выступлении непосредственно на форуме Г. Бердымухамедов заявил, что создание новых геоэкономических реалий, конфигураций и моделей ставят перед исламским миром целый ряд крупных задач, решение которых потребует переосмысления роли и перспектив стран в современном экономическом мироустройстве. В связи с этим председатель Халк маслахаты обозначил, что Туркменистан исходит из возможностей эффективного использования исламскими государствами дипломатии как инструмента для достижения сочетаемости интересов, взаимопонимания и осознания выгод и перспектив экономического партнерства.



При этом Г. Бердымухамедов особо выделил те достижения, которые стали возможными в сотрудничестве Туркменистана с братским Татарстаном, подчеркнув, что плодотворные связи с татарстанскими коллегами являются "показательным примером эффективного взаимодействия в контексте развития торгово-экономического и культурно гуманитарного партнерства страны с Россией и ее регионами. В этом смысле Татарстан занимает особое место – как в силу своего мощного технологического, ресурсного и индустриального потенциала, так и исторических связей с Туркменистаном".



Отметим, что, кроме дружеского конструктивного взаимодействия с Р. Миннихановым, Г. Бердымухамедов в ходе рабочего визита провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Обе стороны тепло приветствовали друг друга и высоко оценили нынешнее состояние стабильно развивающегося сотрудничества между двумя странами.



Собеседники с удовлетворением отметили, что отношения между Туркменистаном и Российской Федерацией, основанные на принципах дружбы, доверия и взаимопонимания, динамично развиваются в различных областях и подчеркнули важность продолжения активного межгосударственного диалога, а также двусторонних политико­дипломатических отношений, которые будут последовательно укрепляться на благо народов обеих стран.



И действительно: одним из ключевых факторов, способствующих сближению Москвы и Ашхабада, остается регулярный диалог на высшем уровне, который позволяет вырабатывать новые подходы к решению актуальных вопросов международной повестки.



По данным пресс-службы российского диппредставительства в Туркменистане, только за первые семь месяцев 2024 года объем взаимной торговли увеличился на 58%. Значительную роль в этом процессе играет межправительственная российско-туркменская комиссия по экономическому сотрудничеству, в рамках работы которой обсуждаются вопросы развития транспортной инфраструктуры, включая реализацию восточной хорды международного транспортного коридора "Север – Юг" и координацию действий по увеличению объема грузоперевозок.



Гуманитарное взаимодействие России и Туркменистана тоже продолжает набирать обороты: в 2024 году в российских вузах обучались свыше 47 тыс. студентов из Туркменистана, в числе популярных направлений – Москва, Санкт-Петербург, Казань и Астрахань. На завершающей стадии находится согласование межправительственного соглашения о создании российско-туркменского университета в Ашхабаде.



В итоге 2024 год оказался насыщенным и продуктивным: координация действий в рамках СНГ, успешные переговоры в таких форматах, как "БРИКС плюс" и ШОС позволили России и Туркменистану еще больше сблизить свои позиции на международной арене.



Ожидается, что 2025 год, вопреки всем попыткам коллективного Запада вбить клин между Ашхабадом и Москвой, станет новым этапом на пути достижения еще более амбициозных целей, в том числе дальнейшего развития экономического сотрудничества, укрепления гуманитарных связей и поддержки совместных инициатив в международных организациях.