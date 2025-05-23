 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.05.2025
03:47  Анти-Мюнхен: в Москве собираются 120 секретарей Совбезов, - Александр Яковенко
02:18  Kaspi.kz расскажет о выдающихся казахстанцах в новом проекте "Сделано в Казахстане!"
02:00  Сотрудничество Туркменистана с Россией развивается, несмотря на происки Запада, - Марат Нургожаев
01:37  Известия: Узбекистан намерен упростить въезд для россиян
01:16  НГ: Лондон не прекращает охоту на иностранных агентов. Русские закончились, взялись за китайцев
01:00  В клубе "Валдай" пройдет конференция "Россия и Узбекистан: приоритетные направления сотрудничества"
00:05  ВС РФ замкнули окружение ВСУ южнее Константиновки - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Понедельник, 26.05.2025
23:25  Главная опасность раздельного образования мальчиков и девочек, - Анатолий Вассерман
21:43  Трамп и мировое глубинное государство. Раскол Запада, - Александр Дугин
20:45  В Узбекистане обеспокоились тем, что психи спокойно разгуливают по улицам
20:34  Россия должна исключить любую угрозу со стороны Украины и Европы, - Сергей Караганов
19:48  Два новых завода не решат проблему дефицита удобрений в Кыргызстане
19:25  США вывели из-под санкций Каспийский трубопроводный консорциум
18:52  Как в Таджикистан хотели голову Спитамена вернуть
17:14  Мирзиеев: Своевременные решения на местах могут увеличить рост промышленности на 2%
16:35  Global Report 2025: Таджикистан оказался в зоне продовольственного риска
14:04  В Киргизии стартовал крупнейший транспортный проект со времен СССР: ж/д "Китай – Кыргызстан – Узбекистан"
14:00  Информация о присоединении Узбекистана к Шушинской декларации опровергнута
13:56  Казахстан в пять раз увеличит пропускную способность железной дороги на Китай
13:46  Активы Гульнары Каримовой, возвращенные из Швейцарии, были потрачены на содержание фонда, управляющего этими активами
13:31  Премьер-министр Монголии Оюун-Эрденэ подал в отставку из-за "Протеста сумочек"
12:43  Как в Ташкенте потеряли интерактивную карту Генплана города
12:05  Афганистан отверг призыв Организации Тюркских Государств к созданию инклюзивного правительства
11:18  В Узбекистане пресечена деятельность подпольной ячейки джихадистов
10:25  Центральная Азия важна для Китая как единый регион, - Акылбек Жапаров
10:16  В Алматы прошел Первый форум китаеведов Центральной Азии
03:42  Синьхуа: Китай полностью готов к внешним потрясениям
02:00  Таджикистан: кому не дает покоя транзит власти? - Марат Нургожаев
01:00  Обзор ИноСМИ: Европейцы впали в гнев из-за Трампа. Капитуляция - вопрос времени. Семь областей вместо четырех
00:42  Steigan: русские выгодно отличаются от западноевропейцев характером и моралью
00:05  Русская армия обрушивает фронт ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.05.2025
22:44  Насколько США конкурентоспособны по отношению к Китаю, - Чез Фриман
15:51  В Нью-Дели прошло XX заседание Форума ШОС
09:37  Брюссель - Путину: Коалиция желающих получить по морде построена! - Леонтий Шевцов
02:21  Невский международный экологический конгресс посвятил сессию проблеме Каспия
00:05  Буферная зона до Сум? Путин озвучил первые наброски контура безопасности русских земель
Суббота, 24.05.2025
23:02  Ноу-хау из Прибалтики. Русские партии сражаются с националистами на ...болгарском языке, - Никита Демидов
21:41  День славянской письменности и культуры 24 мая
20:11  Европа потребовала от Трампа санкций - и получила их, - Петр Акопов
19:35  В Китае представлен доклад "Общий дом - общественный опрос о видении развития государств-членов ШОС"
18:25  Дархан Сатыбалды назначен акимом Алматы
15:39  Трамп в арабском Эльдорадо. Торгашеская логика большой политики, - Сергей Кожемякин
12:41  Руководитель группы по повышению рейтинга Саида Мирзиеева отчиталась об пересмотре S&P Ratings прогноза по Узбекистану на позитивный
11:43  Зампред Совбеза РФ Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня" с ее сообщением про "хрюкостяг". Что нужно знать
10:14  Состоялся рабочий визит туркменских парламентариев во главе с Дуньягозель Гулмановой в Китай
00:45  Исполком Регионального содружества в области связи открыл в Ташкенте отделение для стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ освободили село Богатырь на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 23 мая
Пятница, 23.05.2025
22:56  Китай сделал строгое представление Японии в связи с задержанием тайваньского рыболовного судна
21:31  Spik.kz: "Мягкая сила" в действии: как США собираются влиять на Центральную Азию…
20:20  В Узбекистане появятся "Менделеевские школы" с углубленным изучением естественных наук
19:23  ProFinance: Трамп обвалил рынки предложением ввести пошлины в 50% в отношении ЕС
17:00  "Планета Земля: гармония человека и природы" – экологический конгресс в Санкт-Петербурге
16:20  Павел Дуров наконец-то стал русским и поднял на восстание румын, - Дмитрий Бавырин
13:36  Bloomberg обозвал профессора Мединского ястребом
10:59  Об участии Президента Узбекистана в работе неформального саммита Организации тюркских государств
10:40  Об участии Президент Кыргызстана в неформальном Саммите ОТГ в Будапеште
10:26  Об участии Президента Казахстана в неформальном саммите Организации тюркских государств
04:51  В Сеуле стартовал новый этап Большой игры за ресурсы Центральной Азии, - Николай Ильясов
03:35  Полковник СВР, профессор МГИМО Безруков: Россия может прокормить и обогреть весь мир
02:53  НГ: США развеяли "Грузинскую мечту"
02:10  Казахстан–Азербайджан–Россия: кто и для чего сеет рознь по берегам Каспия? - Марат Нургожаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Kaspi.kz расскажет о выдающихся казахстанцах в новом проекте "Сделано в Казахстане!"
02:18 27.05.2025

Казахстанская технологическая компания Kaspi.kz начинает новый видеопроект – "Сделано в Казахстане!" - о выдающихся казахстанцах, которыми гордятся соотечественники и восхищаются люди во всем мире.

Первый герой - чемпион смешанных боевых искусств Шавкат Рахмонов.

Шавкат всего в жизни добился своим трудом. В 16 лет устроился работать грузчиком, чтобы помочь своей семье. Тогда они – мама и четверо детей – жили в маленькой однокомнатной квартире в Караганде. Юноша мечтал стать спортсменом и после тяжелой рабочей смены каждый вечер шел на тренировку. Сегодня Шавкат – самый успешный казахстанский боец смешанных единоборств и легенда UFC.

Шавкат Рахмонов: чемпион смешанных боевых искусств

"Для меня большая честь - поднимать флаг Казахстана! Мне дают силу моя семья, мой народ, поддержка соотечественников. И, конечно, каждая спортивная победа - это результат большого труда. Так же, как лидерство Kaspi - результат большого труда. Kaspi стремится к целям, создает удобные сервисы для людей. Я же поднимаю дух народа, радую казахстанцев своими победами. Наши цели во многом схожи!".

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

"Казахстан – страна богатая талантами и с уникальной историей. Выдающиеся спортсмены, музыканты, компании создают славу Казахстана по всему миру. Каждый прикладывает много усилий для достижения результата, самоотверженно работает, справляется с вызовами и идет вперед. Это очень сильные люди, но каждому нужна поддержка, любовь, мотивация для дальнейших успехов. Поэтому мы решили больше рассказывать о таких героях. Один из них – Шавкат Рахмонов. Наш уникальный спортсмен, которым мы все гордимся и желаем ему дальнейших побед!"

Шавкат Рахмонов – выдающийся спортсмен, известный во всем мире. В Казахстане немало героев, которыми может по праву гордиться страна. Kaspi.kz продолжит рассказывать о них в следующих сериях своего проекта.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.

Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1748301480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Мажилис рассмотрит поправки по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Олжасу Бектенову представлены подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера
- В Правительстве обсудили планы по реализации совместных проектов с корпорацией CNPC
- Развитие южных регионов обсудил Канат Бозумбаев с акимами областей и Шымкента в Таразе
- Качество строительства, содержания и ремонта дорог: в Сенате прошел Правительственный час
- Главы МИД Казахстана и Польши подтвердили курс на углубление двустороннего партнерства
- Малик Отарбаев встретился с молодежью Актюбинской области
- Современные тепловозы CRRC будут эксплуатироваться в северных регионах страны
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  