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Анти-Мюнхен: в Москве собираются 120 секретарей Совбезов, - Александр Яковенко
03:47 27.05.2025

Анти-Мюнхен: в Москве собираются 120 секретарей Совбезов

Александр Яковенко
Посол РФ в Великобритании в 2018

В Москву сегодня начали съезжаться одни из самых влиятельных лиц из более чем 120 стран мира - секретари Советов безопасности, помощники президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, а также руководители специальных служб и профильных международных структур. Сам форум пройдет 27-29 мая. Рекламы по понятным причинам нет, но и секрета никто не делает.

Как известно, контекст имеет значение. А он стал очень сложным и труднопредсказуемым для всего мира, и это понимают во всех странах. Приход к власти Трампа организовал смену вектора американской политики, которая сформулирована в одной фразе: "Мир через силу". Это значит усиление давления на все страны мира по продавливанию именно национальных интересов США, чего бы это ни касалось. И тут ничего личного - исключительно бизнес!

Евросоюз стал на путь милитаризации своей экономики и подготовки войны с Россией. На перевооружение уже выделено 800 миллиардов евро. Продолжается поддержка Западом украинской авантюры. США и страны НАТО приступили к расширению своей зоны военного влияния на Азию, создавая там конфликтный потенциал. Перезапускается гонка вооружений в космосе. Китай стал главным врагом США.

Все это не может не вызывать беспокойство.

В мире растет запрос на серьезное многостороннее обсуждение качественно новой ситуации, складывающейся в области безопасности. Президент России Владимир Путин 29 апреля в очередной раз отметил: "Мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая надежно защищала бы все государства не в ущерб интересам других". Именно данный вопрос и будет составлять центральную тему предстоящей конференции.

Как отметили в Совете безопасности России, приглашение на конференцию было направлено в том числе и США, а также целому ряду недружественных стран, представители которых также проявили интерес к участию, несмотря на откровенно антироссийский курс. В их числе и те, кто консультировал Киев накануне недавних переговоров в Стамбуле. Посмотрим, кто приедет.

В рамках встречи представителей высокого уровня в Москве будет и новый элемент - концептуальная дискуссия топовых российских экспертов о реальных тенденциях мирового развития. Грядущее обсуждение уже вызывает к себе повышенный интерес участников.

Его проведут члены Комитета по глобальным проблемам и международной безопасности Научно-экспертного совета Совета безопасности Российской Федерации, который состоит из влиятельных российских экспертов в области международных отношений. Иностранным участникам будет представлен доклад: "2025: Трансформация мира".

Эта тема вызывает особый интерес. Без четкого понимания глубинных процессов, происходящих в мире, невозможно принимать обоснованные политические решения, тем более в области безопасности. Взгляды участников дополнят наше видение картины мира, которая анализируется во всех деталях в рамках нашего Научно-экспертного совета.

У встречи в Москве, пожалуй, нет аналогов. Если брать Мюнхенскую конференцию по безопасности, то она, по сути, носит интеллектуально-закрытый характер: ее участники связаны общим идеологическим нарративом и изыскивают способы, подчас похожие на заклинания и алхимию, призванные отрицать многополярную реальность и повернуть трансформацию мира вспять - к "однополярному моменту".

После саммита БРИКС в Казани в октябре прошлого года конференция в Москве станет самым важным комплексным и беспрецедентным по своей представительности обсуждением вопросов безопасности, которое окажет долгосрочное влияние на выработку внешнеполитических решений стран-участниц в реальной, а не воображаемой системе координат.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1748306820


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