Российское военно-историческое общество открыло представительство в Казахстане

13:18 27.05.2025

27.05.2025 | Обзор событий



РВИО официально начало работу в Республике Казахстан, представителем назначен Алибек Тимитаевич Тажибаев, директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг".



Российское военно-историческое общество занимается сохранением исторической памяти, изучением военной истории, патриотическим воспитанием. Открытие представительства РВИО в Казахстане подчеркивает понимание важности общего историко-культурного наследия двух стран. В представительстве в ближайшее время начнется плановая работа на текущий год, включая проведение мероприятий, монументальную пропаганду и просветительские программы.



По словам официального представителя РВИО в Казахстане Алибека Тажибаева, ведутся переговоры с казахстанскими историками и общественными деятелями для разработки перспективных программ. В перспективе – сотрудничество с вузами, музеями и ветеранскими организациями.



По мнению Тажибаева, открытие представительства РВИО в Астане – шаг, способствующий дальнейшему сближению наших государств в гуманитарной сфере. Совместные проекты в области истории, культуры и образования укрепляют взаимопонимание между народами. Проведение конференций, установка памятников и просветительские инициативы помогут сохранить правдивую историческую память о ключевых событиях, связывающих две страны.



В мае текущего года на базе Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби РВИО организовало серию лекций по теме Великой Отечественной войны и вкладе Казахстана в Великую Победу.



Эксперты принимающей стороны полагают, что деятельность РВИО в Казахстане будет способствовать укреплению межгосударственных связей и развитию патриотического воспитания молодежи на основе общей истории. Открытие представительства Российского военно-исторического общества считают еще одним шагом в углубление стратегического партнерства между Россией и Казахстаном.



Справочно: Императорское Русское военно-историческое общество (ИРВИО) – одно из четырех Императорских обществ, наряду с Русским географическим обществом, Русским историческим обществом и Православным Палестинским обществом – было создано по Указу Императора Николая II в 1907 году, прекратило свою деятельность в 1917 году.



Общество ставило своей задачей объединение граждан России для изучения и сохранения сведений о военной истории, поиск и археологические исследования мест сражений прошлого, создание и описание военно-исторических музеев, коллекционирование военной формы, оружия и атрибутики, публикация сведений о наследии предков и текущих событиях.



Руководил Обществом Совет, состоявший из 12 человек, избиравшихся закрытым голосованием на общем собрании. Председателем Совета был генерал Дмитрий Антонович Скалон. В состав Общества входили военные историки, архивисты, офицеры и классные чины армии и флота, коллекционеры и энтузиасты, которые вели активную деятельность по многим направлениям, в том числе:



- изучение военного прошлого России,

- упорядочение архивного дела,

- сооружение и восстановление памятников,

- археологические раскопки на полях сражений, увековечение памяти погибших воинов,

- устройство музеев и библиотек и т.д.



Начало Первой мировой войны заставило общество свернуть свою деятельность до минимума (почти все члены общества убыли на фронт), хотя формально оно существовало до октября 1917 года, после чего прекратило свою деятельность.



Cоб. корр. ФСК