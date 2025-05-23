|Глава миссии Узбекистана при ЕС Гайрат Фозилов Урсуле фон дер Ляйен вручил верительные грамоты
13:24 27.05.2025
Глава представительства Узбекистана при Евросоюзе, посол Гайрат Фозилов вручил верительные грамоты председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило ИА "Дуне".
В ходе беседы, состоявшейся после церемонии вручения, Урсула фон дер Ляйен высоко оценила результаты первого саммита "Центральная Азия - Европейский Союз", который прошел в апреле в Самарканде.
Глава Еврокомиссии подтвердила приверженность ЕС углублению взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном и странами Центральной Азии.
Напомним, Гайрат Фозилов, экс-замминистра иностранных дел, в 2023 году был назначен послом Узбекистана в Бельгии, а в 2024 - одновременном послом страны в Нилерландах.