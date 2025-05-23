Глава миссии Узбекистана при ЕС Гайрат Фозилов Урсуле фон дер Ляйен вручил верительные грамоты

13:24 27.05.2025

Глава представительства Узбекистана при Евросоюзе, посол Гайрат Фозилов вручил верительные грамоты председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило ИА "Дуне".



В ходе беседы, состоявшейся после церемонии вручения, Урсула фон дер Ляйен высоко оценила результаты первого саммита "Центральная Азия - Европейский Союз", который прошел в апреле в Самарканде.



Глава Еврокомиссии подтвердила приверженность ЕС углублению взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном и странами Центральной Азии.



