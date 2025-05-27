ЕАБР: В Центральной Азии 9% жителей из религиозных убеждений не имеют счетов в банке

13:33 27.05.2025

Около 9% жителей Центральной Азии не имеют счетов в банке из-за религиозных убеждений, - аналитика



27 мая 2025



Tazabek - Аналитики ожидают в Центральной Азии развития индустрии исламского финансирования за счет исламского банковского сектора и активов класса сукук. Об этом сообщается в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР, 2025).



Как отмечают авторы, доля взрослого населения со счетами в финансовых учреждениях составляет в среднем 50%, о чем свидетельствуют данные Всемирного банка Global Findex Database за 2021 год.



- Самый высокий уровень этого показателя (81%) зарегистрирован в Казахстане, в то время как в остальных странах он находится в диапазоне от 39% до 44%.



- В среднем 9% жителей стран Центральной Азии (кроме Туркменистана), не имеющих счетов в банке, ссылаются на религиозные убеждения.



- Около 34% жителей утверждают, что откладывают денежные средства в том или ином объеме, но лишь 7% используют для этого финансовые учреждения.