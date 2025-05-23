Китай для предприятий с китайской спецификой опубликовал руководство

13:50 27.05.2025

Китай опубликовал руководство по совершенствованию системы современных предприятий с китайской спецификой



Пекин, 27 мая /Синьхуа/ -- Китай в понедельник обнародовал руководство по совершенствованию системы современных предприятий с китайской спецификой.



Документ, выпущенный Канцелярией ЦК КПК и Канцелярией Госсовета КНР, содержит 19 конкретных мер, направленных на укрепление партийного руководства, оптимизацию структуры корпоративного управления, повышение уровня научного менеджмента и совершенствование механизмов поощрения инноваций.



Как поясняется в разделе "вопросы-ответы" на сайте Госкомитета по делам развития и реформ КНР, документ призван содействовать развитию предприятий за счет институциональных инноваций, высвободить потенциал микросубъектов и повысить динамичность, устойчивость и конкурентоспособность современных китайских предприятий.



Согласно документу, в течение последующих пяти лет в соответствующих предприятиях планируется сформировать систему современных предприятий с китайской спецификой, позволяющую им в полной мере стимулировать инновации, поддерживать модернизацию производств и выполнять общественные обязанности.



К 2035 году Китай намерен сформировать более совершенную систему современных предприятий с китайской спецификой, что значительно повысит глобальную конкурентоспособность национальных предприятий и заложит прочную основу для создания компаний мирового класса.



В документе отдельная глава посвящена совершенствованию механизмов стимулирования инноваций на предприятиях. В ней изложены конкретные меры по инновациям в организационных структурах, повышению эффективности распределения ресурсов и усовершенствованию систем, ориентированных на инновации.