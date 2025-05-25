Президент Туркменистана присвоил 10 ковровщицам почетное звание "Заслуженный ковровщик Туркменистана"

14:12 27.05.2025

Указ Президента Туркменистана О присвоении почетного звания "Türkmenistanyň at gazanan halyçysy"



Опубликовано 25.05.2025



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в нашей стране принимаются действенные меры для бережного сохранения, совершенствования и донесения потомкам национальных ценностей, что имеет огромное значение и в развитии древнего искусства ковроткачества, являющегося неотъемлемой частью всеобщего культурного наследия. Искусство ковроткачества – уникальный вклад туркменского народа в сокровищницу человеческой цивилизации. Значительную работу в этой области выполняют наши женщины и девушки, которые ткут знаменитые на весь мир ковровые полотна с насыщенной цветовой композицией. Искусные ковровщицы достойны признания и почета на государственном уровне.



