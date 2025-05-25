|Президент Туркменистана присвоил 10 ковровщицам почетное звание "Заслуженный ковровщик Туркменистана"
14:12 27.05.2025
Указ Президента Туркменистана О присвоении почетного звания "Türkmenistanyň at gazanan halyçysy"
Опубликовано 25.05.2025
В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в нашей стране принимаются действенные меры для бережного сохранения, совершенствования и донесения потомкам национальных ценностей, что имеет огромное значение и в развитии древнего искусства ковроткачества, являющегося неотъемлемой частью всеобщего культурного наследия. Искусство ковроткачества – уникальный вклад туркменского народа в сокровищницу человеческой цивилизации. Значительную работу в этой области выполняют наши женщины и девушки, которые ткут знаменитые на весь мир ковровые полотна с насыщенной цветовой композицией. Искусные ковровщицы достойны признания и почета на государственном уровне.
За большие заслуги в развитии национального искусства ковроткачества в независимой нейтральной Отчизне, в прославлении в мире непревзойденных по красоте и филигранности исполнения туркменских ковров, являющихся гордостью нашего народа, в украшении ковровых полотен художественными орнаментами, учитывая добросовестный, самоотверженный труд на протяжении многих лет и профессионализм, а также по случаю Праздника туркменского ковра постановляю:
присвоить следующим гражданам нашей страны почетное звание
"Türkmenistanyň at gazanan halyçysy":
ковровщице Ашхабадского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Türkmenhaly" Рахмановой Акнабат Сейитмурадовне,
ковровщице Бахерденского этрапского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Türkmenhaly" Гурбанмаммедовой Акджамал Гурбанмухаммедовне,
ковровщице Берекетского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Türkmenhaly" Оразовой Байрамтач Маммедовне,
ковровщице расположенного в Болдумсазском этрапе Губадагского коврового цеха Дашогузского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Türkmenhaly" Аталовой Мяхриджемал Реджепбаевне,
ковровщице Болдумсазского коврового цеха Дашогузского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Türkmenhaly" Джумабаевой Тязегуль Шукурбаевне,
контрольному мастеру 3-го цеха Халачского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Türkmenhaly" Аннамурадовой Мяхри Юсуповне,
ковровщице Халачского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Türkmenhaly" Розыевой Чемен Толековне,
ковровщице сувенирного цеха Халачского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Türkmenhaly" Джомартовой Сапарай,
ковровщице Марыйского коврового цеха Марыйского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Türkmenhaly" Бабаевой Гульнабат Аманмырадовне,
ковровщице Туркменкалинского коврового цеха Марыйского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Türkmenhaly" Реджеповой Шемшат Беркелиевне.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов