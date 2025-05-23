В Душанбе откроется выставка "Песня ледника". Название отсылает к культурной традиции оплакивать уходящее...

14:20 27.05.2025

"Песня ледника". В Ботаническом саду Душанбе состоится выставка, посвященная проблеме таяния ледников



ДУШАНБЕ, 27.05.2025 /НИАТ "Ховар"/. В рамках Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, которая пройдет 29-31 мая 2025 года в столице Таджикистана, 29 мая в Ботаническом саду Душанбе состоится выставка под названием "Песня ледника", посвященная проблеме таяния ледников и вопросам климатических изменений, передает корреспондент НИАТ "Ховар" со ссылкой на Секретариат конференции.



Выставка представляет собой художественное осмысление научных данных о ледниках. Название "Песня ледника" отсылает к культурной традиции стран Центральной Азии оплакивать уходящее и подчеркивает связь между природой и человеком. Экспозиция носит интерактивный характер и включает мультимедийные и современные художественные элементы.



Она структурирована вокруг трех основных линий: от регионов к странам, от стран к местностям и от местностей к людям. Выставка символизирует различные воспоминания ледников - огромных масс (шум ветра, голоса, звуки времени, пузырьки воздуха, следы катастроф, изменения планеты и климатические циклы). Таким образом, потеря ледников воспринимается как потеря знаний о мире, нашей природе и планете. Ледник хранит прошлое, с его исчезновением мы теряем знания о нашей планете. С точки зрения основного сообщения выставка не фокусируется на ужасах таяния ледников, а больше на позитивных процессах, которые общество могло бы внести, чтобы замедлить экологическую катастрофу. Зритель путешествует по выставке, задействуя свои чувства зрения, осязания и слуха.



Цель выставки - положительно повлиять на отношение людей к проблемам исчезновения ледников, искать социальную поддержку и вовлеченность через переосмысление повествования о памяти стран, местностей и отдельных лиц среди молодежи. Синергетические научные, документальные и художественные процессы будут способствовать повышению осведомленности о таянии ледников и действиях человека.



Напомним, что конференция организуется в рамках Международного года сохранения ледников, провозглашенного по инициативе Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, поддержанного более 150 государствами-членами ООН на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 2022 года.



Пайрав КОСИМ