 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.05.2025
14:20  В Душанбе откроется выставка "Песня ледника". Название отсылает к культурной традиции оплакивать уходящее...
14:12  Президент Туркменистана присвоил 10 ковровщицам почетное звание "Заслуженный ковровщик Туркменистана"
13:50  Китай для предприятий с китайской спецификой опубликовал руководство
13:33  ЕАБР: В Центральной Азии 9% жителей из религиозных убеждений не имеют счетов в банке
13:24  Глава миссии Узбекистана при ЕС Гайрат Фозилов Урсуле фон дер Ляйен вручил верительные грамоты
13:18  Российское военно-историческое общество открыло представительство в Казахстане
03:47  Анти-Мюнхен: в Москве собираются 120 секретарей Совбезов, - Александр Яковенко
02:18  Kaspi.kz расскажет о выдающихся казахстанцах в новом проекте "Сделано в Казахстане!"
02:00  Сотрудничество Туркменистана с Россией развивается, несмотря на происки Запада, - Марат Нургожаев
01:37  Известия: Узбекистан намерен упростить въезд для россиян
01:16  НГ: Лондон не прекращает охоту на иностранных агентов. Русские закончились, взялись за китайцев
01:00  В клубе "Валдай" пройдет конференция "Россия и Узбекистан: приоритетные направления сотрудничества"
00:05  ВС РФ замкнули окружение ВСУ южнее Константиновки - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Понедельник, 26.05.2025
23:25  Главная опасность раздельного образования мальчиков и девочек, - Анатолий Вассерман
21:43  Трамп и мировое глубинное государство. Раскол Запада, - Александр Дугин
20:45  В Узбекистане обеспокоились тем, что психи спокойно разгуливают по улицам
20:34  Россия должна исключить любую угрозу со стороны Украины и Европы, - Сергей Караганов
19:48  Два новых завода не решат проблему дефицита удобрений в Кыргызстане
19:25  США вывели из-под санкций Каспийский трубопроводный консорциум
18:52  Как в Таджикистан хотели голову Спитамена вернуть
17:14  Мирзиеев: Своевременные решения на местах могут увеличить рост промышленности на 2%
16:35  Global Report 2025: Таджикистан оказался в зоне продовольственного риска
14:04  В Киргизии стартовал крупнейший транспортный проект со времен СССР: ж/д "Китай – Кыргызстан – Узбекистан"
14:00  Информация о присоединении Узбекистана к Шушинской декларации опровергнута
13:56  Казахстан в пять раз увеличит пропускную способность железной дороги на Китай
13:46  Активы Гульнары Каримовой, возвращенные из Швейцарии, были потрачены на содержание фонда, управляющего этими активами
13:31  Премьер-министр Монголии Оюун-Эрденэ подал в отставку из-за "Протеста сумочек"
12:43  Как в Ташкенте потеряли интерактивную карту Генплана города
12:05  Афганистан отверг призыв Организации Тюркских Государств к созданию инклюзивного правительства
11:18  В Узбекистане пресечена деятельность подпольной ячейки джихадистов
10:25  Центральная Азия важна для Китая как единый регион, - Акылбек Жапаров
10:16  В Алматы прошел Первый форум китаеведов Центральной Азии
03:42  Синьхуа: Китай полностью готов к внешним потрясениям
02:00  Таджикистан: кому не дает покоя транзит власти? - Марат Нургожаев
01:00  Обзор ИноСМИ: Европейцы впали в гнев из-за Трампа. Капитуляция - вопрос времени. Семь областей вместо четырех
00:42  Steigan: русские выгодно отличаются от западноевропейцев характером и моралью
00:05  Русская армия обрушивает фронт ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.05.2025
22:44  Насколько США конкурентоспособны по отношению к Китаю, - Чез Фриман
15:51  В Нью-Дели прошло XX заседание Форума ШОС
09:37  Брюссель - Путину: Коалиция желающих получить по морде построена! - Леонтий Шевцов
02:21  Невский международный экологический конгресс посвятил сессию проблеме Каспия
00:05  Буферная зона до Сум? Путин озвучил первые наброски контура безопасности русских земель
Суббота, 24.05.2025
23:02  Ноу-хау из Прибалтики. Русские партии сражаются с националистами на ...болгарском языке, - Никита Демидов
21:41  День славянской письменности и культуры 24 мая
20:11  Европа потребовала от Трампа санкций - и получила их, - Петр Акопов
19:35  В Китае представлен доклад "Общий дом - общественный опрос о видении развития государств-членов ШОС"
18:25  Дархан Сатыбалды назначен акимом Алматы
15:39  Трамп в арабском Эльдорадо. Торгашеская логика большой политики, - Сергей Кожемякин
12:41  Руководитель группы по повышению рейтинга Саида Мирзиеева отчиталась об пересмотре S&P Ratings прогноза по Узбекистану на позитивный
11:43  Зампред Совбеза РФ Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня" с ее сообщением про "хрюкостяг". Что нужно знать
10:14  Состоялся рабочий визит туркменских парламентариев во главе с Дуньягозель Гулмановой в Китай
00:45  Исполком Регионального содружества в области связи открыл в Ташкенте отделение для стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ освободили село Богатырь на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 23 мая
Пятница, 23.05.2025
22:56  Китай сделал строгое представление Японии в связи с задержанием тайваньского рыболовного судна
21:31  Spik.kz: "Мягкая сила" в действии: как США собираются влиять на Центральную Азию…
20:20  В Узбекистане появятся "Менделеевские школы" с углубленным изучением естественных наук
19:23  ProFinance: Трамп обвалил рынки предложением ввести пошлины в 50% в отношении ЕС
17:00  "Планета Земля: гармония человека и природы" – экологический конгресс в Санкт-Петербурге
16:20  Павел Дуров наконец-то стал русским и поднял на восстание румын, - Дмитрий Бавырин
13:36  Bloomberg обозвал профессора Мединского ястребом
10:59  Об участии Президента Узбекистана в работе неформального саммита Организации тюркских государств
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
В Душанбе откроется выставка "Песня ледника". Название отсылает к культурной традиции оплакивать уходящее...
14:20 27.05.2025

"Песня ледника". В Ботаническом саду Душанбе состоится выставка, посвященная проблеме таяния ледников

ДУШАНБЕ, 27.05.2025 /НИАТ "Ховар"/. В рамках Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, которая пройдет 29-31 мая 2025 года в столице Таджикистана, 29 мая в Ботаническом саду Душанбе состоится выставка под названием "Песня ледника", посвященная проблеме таяния ледников и вопросам климатических изменений, передает корреспондент НИАТ "Ховар" со ссылкой на Секретариат конференции.

Выставка представляет собой художественное осмысление научных данных о ледниках. Название "Песня ледника" отсылает к культурной традиции стран Центральной Азии оплакивать уходящее и подчеркивает связь между природой и человеком. Экспозиция носит интерактивный характер и включает мультимедийные и современные художественные элементы.

Она структурирована вокруг трех основных линий: от регионов к странам, от стран к местностям и от местностей к людям. Выставка символизирует различные воспоминания ледников - огромных масс (шум ветра, голоса, звуки времени, пузырьки воздуха, следы катастроф, изменения планеты и климатические циклы). Таким образом, потеря ледников воспринимается как потеря знаний о мире, нашей природе и планете. Ледник хранит прошлое, с его исчезновением мы теряем знания о нашей планете. С точки зрения основного сообщения выставка не фокусируется на ужасах таяния ледников, а больше на позитивных процессах, которые общество могло бы внести, чтобы замедлить экологическую катастрофу. Зритель путешествует по выставке, задействуя свои чувства зрения, осязания и слуха.

Цель выставки - положительно повлиять на отношение людей к проблемам исчезновения ледников, искать социальную поддержку и вовлеченность через переосмысление повествования о памяти стран, местностей и отдельных лиц среди молодежи. Синергетические научные, документальные и художественные процессы будут способствовать повышению осведомленности о таянии ледников и действиях человека.

Напомним, что конференция организуется в рамках Международного года сохранения ледников, провозглашенного по инициативе Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, поддержанного более 150 государствами-членами ООН на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 2022 года.

Пайрав КОСИМ

Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1748344800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Вопросы социальной поддержки военнослужащих – на повестке заседания Бюро Сената
- Олжас Бектенов обсудил с главой Каспийского Трубопроводного Консорциума Николаем Горбанем вопросы транспортировки казахстанской нефти
- Государственный советник провел очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства
- Данияр Ашимбаев: Многие считают АНК представительской структурой, но так ли это?
- Кадровые перестановки
- В Астане обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и Руанды
- Усиление риск-ориентированного подхода в госаудите дает рекордные результаты
- Казахстан и Китай укрепляют сотрудничество в гуманитарной сфере
- Ушел последний "гвардеец". Президент Казахстана неожиданно сменил главу Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  