Обзор западной прессы от Къ: "Путину наконец удалось подтолкнуть Трампа к долгожданному прозрению"

15:34 27.05.2025

Иностранная пресса оценивает перспективы урегулирования конфликта на Украине



Вчерашние высказывания Дональда Трампа о ситуации на Украине и решение европейских стран относительно дальнобойного оружия для Киева не прошли мимо внимания ведущих американских и европейских СМИ. Обозреватели анализируют текущее состояние переговорного процесса и строят предположения о том, какие меры могут быть приняты лидерами США и ЕС.



The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Трамп рассматривает возможность санкций против России на фоне ухудшения отношений с Путиным

Президент выразил разочарование новыми атаками по Украине и медленным ходом переговоров. Эти события знаменуют собой новое ухудшение отношений между США и Россией, которые даже в последние несколько месяцев переживали взлеты и падения. Трамп вступил в должность, полагая, что он находится в уникальном положении для улучшения связей между двумя странами благодаря тому, что он считал своими крепкими личными отношениями с Путиным. Однако Трампу не удалось добиться от российского лидера серьезных уступок в вопросе мирных переговоров с Украиной, а Путин в последнее время активизировал военные действия.



CNN (Атланта, США)

Разговоры Трампа об Украине пусты, но Кремль устроил ему решающее испытание

В Сенате находится новый законопроект, который вводит жесткие санкции в отношении стран, которые все еще сотрудничают с Россией. Это может навредить противникам США, таким как Китай. Но это также может нарушить отношения Трампа с союзниками, такими как Индия,- это крупный покупатель российской нефти по сниженным ценам. Если Трамп захочет, законопроект могут быстро принять, что пошлет жесткий сигнал России.

Трамп также может усилить противовоздушную оборону Украины, пожертвовав или продав Киеву больше ракет Patriot для борьбы с крылатыми ракетами. Не следует игнорировать опасность эскалации войны в более прямую конфронтацию между Россией и Западом. Это было важным моментом и для президента Байдена, который медлил с проверками российских "красных линий", что и стало объектом для его критики. Однако осторожность Трампа заставляет даже Байдена выглядеть ястребом. И все же, возможно, Путину наконец удалось подтолкнуть Трампа к долгожданному прозрению.



The Times (Лондон, Великобритания)

Скорее ввести санкции в отношении Кремля, чтобы избежать вечной войны на Украине

Считалось, что Кремль, подталкиваемый уговорами президента США, уже был на пути к подписанию 30-дневного безоговорочного прекращения огня. Вместо этого президент Путин не продемонстрировал никаких признаков желания прекратить войну против Украины. Дипломатический дискурс Белого дома односторонний, и он усиливает ставки против Киева. Если господин Трамп все еще верит в свою посредническую миссию, ему придется расширить и углубить финансовые и туристические санкции против кремлевских чиновников, банковских и энергетических руководителей. Прежде всего это должно быть настроено таким образом, чтобы российская экономика страдала, а не выигрывала от продолжения войны.



The Independent (Лондон, Великобритания)

Дональд Трамп все больше злится, пока Владимир Путин раскрывает его бессилие

Внезапный резкий поворот Трампа был показательным, хотя и не по той причине, которую он, возможно, имел в виду. Небрежный выпад в сторону Владимира Зеленского ("все, что он говорит, создает проблемы… лучше помолчал бы") в том же посте подтвердил основную цель этой тирады: Трамп потирал свое уязвленное самолюбие.

С задетой гордостью Трамп перешел к нападкам на российского лидера, который теперь публично опровергает неоднократные заявления Дональда Трампа о том, будто он может положить конец разрушительному трехлетнему конфликту за "24 часа".



Der Spiegel (Гамбург, Германия)

Как Трамп играет на руку Путину

Чего хочет Трамп? Что он на самом деле имеет в виду? Что означают его последние высказывания, которые противоположны предшествующим? Проявит ли он наконец жесткость в отношении Путина в борьбе за мирный план в отношении Украины? Но те, кто следил за Трампом как политиком и бизнесменом, знают: ему не знакомы такие мотивы, как милосердие и благотворительность. Он обычно занимается только тем, что приносит ему выгоду. В данном случае это прекращение агрессивной войны со стороны России. Потом он сможет прицепить это себе на грудь. Как-никак он уже давно присматривается к Нобелевской премии мира.



