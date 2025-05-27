ProFinance: В Америке растет "премия за идиотизм"

17:19 27.05.2025

В Америке растет "премия за идиотизм"

Беспорядочная война Трампа с экономической ортодоксией заставляет рынки нервничать



27.05.25



Их зовут бондами, казначейскими бондами. Единственная сила, которая пока смогла остановить Дональда Трампа или, по крайней мере, заставить его переосмыслить свои действия, - это рынок казначейских облигаций США. Республиканцы бездействуют; демократы в замешательстве; руководители компаний попрятались; а иностранные партнеры Америки ходят вокруг Трампа на цыпочках, как по минному полю. Некоторые судьи подсыпают песок в механизмы. Но они не изменили направление действий Трампа. Помимо Владимира Путина, Трамп больше всего боится роста цен на нефть.



