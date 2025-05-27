|ProFinance: В Америке растет "премия за идиотизм"
17:19 27.05.2025
В Америке растет "премия за идиотизм"
Беспорядочная война Трампа с экономической ортодоксией заставляет рынки нервничать
27.05.25
Их зовут бондами, казначейскими бондами. Единственная сила, которая пока смогла остановить Дональда Трампа или, по крайней мере, заставить его переосмыслить свои действия, - это рынок казначейских облигаций США. Республиканцы бездействуют; демократы в замешательстве; руководители компаний попрятались; а иностранные партнеры Америки ходят вокруг Трампа на цыпочках, как по минному полю. Некоторые судьи подсыпают песок в механизмы. Но они не изменили направление действий Трампа. Помимо Владимира Путина, Трамп больше всего боится роста цен на нефть.
Но его страх носит эпизодический характер. Дважды за последнее время цены на казначейские облигации США резко падали одновременно с ослаблением доллара. Иностранные инвесторы хотят получать больше компенсации за риск владения долговыми обязательствами США. Поскольку более низкие цены на облигации означают более высокую доходность, доллар и казначейские облигации обычно движутся в противоположных направлениях. В первый раз в апреле Трамп приостановил свою глобальную тарифную войну на 90 дней. Цены на облигации восстановились. На прошлой неделе Трамп возобновил экономическую войну с ЕС, пообещав ввести 50-процентные пошлины. Он также пригрозил, что на iPhone от Apple будут введены 25-процентные пошлины. Паника на рынке облигаций США и "очень приятный звонок" от председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен убедили Трампа объявить еще одну паузу.
Трамп - далеко не единственный виновник растущего государственного долга Америки, который составляет 123% ВВП и является вторым по величине со времен Второй мировой войны. С тех пор как Билл Клинтон сбалансировал бюджет, сменявшие друг друга администрации США увеличивали дефицит. За исключением Барака Обамы, который пытался заключить крупную сделку с республиканцами, все остальные президенты игнорировали ухудшающееся финансовое положение Америки. Хуже всего себя проявили Джордж Буш-младший и Трамп, которые провели масштабное необеспеченное налогами снижение налогов. На третьем месте - Джо Байден, который почти не пытался повысить налоги, чтобы покрыть возросшие расходы.
До сих пор рынки облигаций оставались невозмутимыми. Что изменилось? Две вещи. Во-первых, это Covid. Пандемия ознаменовала конец эпохи низкой инфляции и дешевых денег. Нулевые процентные ставки позволяли всем выглядеть хорошо. Как бы плохо они ни управляли бюджетом, администрации США обычно могли рассчитывать на то, что экономический рост превысит процентные расходы по долгам. Теперь все изменилось.
"Большой красивый законопроект" Трампа, принятый Палатой представителей на прошлой неделе, увеличит государственный долг США более чем на 3 триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Расходы на обслуживание долга будут поглощать все большую долю бюджета. Сокращение расходов, предусмотренное законопроектом, является как социально жестоким, так и финансово несостоятельным.
Во-вторых, психология Трампа во втором сроке его президентства значительно более своеобразна, чем в первом. На стене написано имя Лиз Трасс, бывшего премьер-министра Великобритании, чей короткий срок пребывания в должности был прерван рынками облигаций. Рынок британских государственных облигаций счел обещания Трасс о росте экономики, на которых она основывала свое не подкрепленное финансированием снижение налогов, магическим мышлением. Во многом робость канцлера казначейства от лейбористов Рэйчел Ривз можно объяснить страхом перед эффектом Трасс. Глупость Трасс добавила риск для идиотов в государственные облигации Великобритании.
На прошлой неделе Трасс заявила в Washington Post, что она ничему не научилась и ничего не забыла. "Из своего опыта я вынесла абсолютную власть глобалистского экономического истеблишмента", - написала она в колонке советов для Трампа. Цены на облигации определяются бесчисленным множеством участников, включая центральные банки, пенсионные и страховые фонды, незападные суверенные фонды и миллионы частных лиц. Таким образом, глобалистский истеблишмент Трасс кажется слишком громоздким, чтобы выдумывать заговоры. Его подлая цель - инвестировать в безопасный актив. Сомнения, подобные тем, что были у Трасс, теперь проникают и в казначейские облигации США.
Клише Эрнеста Хемингуэя о том, что Америка постепенно, а теперь и внезапно, обанкротилась, набирает обороты. Это не так. США объявят дефолт только по собственному желанию, а не по принуждению. Это может произойти, если Конгресс откажется повысить потолок госдолга США в конце этого года. Но такая форма самоубийства была бы эксцентричной даже по сегодняшним стандартам Вашингтона. Или Трамп мог бы наложить штраф на иностранных владельцев казначейских облигаций США, что было бы равносильно дефолту. Некоторые из его советников рассматривают это как инструмент для снижения курса доллара, чтобы удешевить американский экспорт. Однако даже Трамп может воспротивиться тому, чтобы отрезать Америке нос, чтобы утереть ей лицо. Обман американских кредиторов мгновенно обрушит рынок.
Итак, наше вероятное будущее - это нестабильная ситуация, в которой Трамп ведет борьбу с экономической ортодоксией. Рынки в значительной степени настроены оптимистично. Каждый раз, когда Трамп избегает серьезных шагов, например, приостанавливает введение тарифов или обещает не увольнять главу Федеральной резервной системы США Джея Пауэлла, это вызывает волну облегчения. Даже безличные рыночные силы склонны считать его поведение саморазрушительным. Чтобы найти президента США, который готов бороться с экономической реальностью, нужно вернуться к временам Герберта Гувера в начале 1930-х годов.
В одном отношении Трамп похож на своих предшественников-республиканцев. Он разделяет их веру в снижение налогов. Однако есть и новое: Трамп вызывает опасения по поводу веры в кредитоспособность Америки. В то время как в Вашингтоне ситуация становится все более напряженной, Трамп открывает новые возможности для криптовалют, искусственного интеллекта и, в некоторой степени, для банковского дела. Было бы слишком драматично предсказывать скорое падение резервной валюты США. Однако к условиям глобального финансового кризиса следует относиться серьезно.
Автор: Эдвард Люс
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times