|ВС РФ освободили поселок Тихое на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 27 мая
00:05 28.05.2025
ВС РФ заняли поселок Тихое на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 27 мая в разрезе СВО. Русские войска приступили к зачистке от ВСУ северного берега Волчьей к востоку от Волчанска. Генсек НАТО Рютте объявил, в какие сроки Альянс готовится к войне с Россией.
Предварительные маневры
Русские войска на Харьковском направлении продолжают локальные атаки на прежнюю зону контроля украинских сил из состава ОТГ "Харьков". На этот раз в актив ГрВ "Север" ВС РФ попали поселок Тихое и близлежащие крупные лесные массивы. Сопротивление противника относительно слабое, что позволяет и далее расширять зону контроля по северному берегу реки Волчья, вплоть до самой границы России, до которой из района поселка Тихое менее 30 км.
В чем же потенциальный смысл маневров частей "Севера"? Стоит предположить, что задача состоит в том, чтобы растянуть силы ОТГ "Харьков", развернутой в районе Липцовской сельской агломерации из-за увеличения ЛБС по руслу реки. ВСУ не могут позволить русской армии форсировать Волчью, так как в противном случае попадает под удар логистический центр Белый Колодезь, через который "подпитывается" группировка ОТГ "Харьков" в регионе.
Чем ближе подразделения неприятеля развернутся к границе, пытаясь препятствовать нашим силам перейти Волчью, тем меньше у них шансов удрать в случае начала нового масштабного наступления ВС РФ на Харьковском направлении.
Нельзя также исключать и вариант того, что русские войска заинтересованы в растягивании ОТГ ВСУ "Харьков" по течению реки Волчья для еще одной потенциальной затеи. Она может заключаться в том, чтобы нанести фланговый удар от границы через Казачью Лопань по украинским силам в районе Липцов. Идея этой операции кроется, вероятно, в том, чтобы отрезать пути потенциального отступления ОТГ "Харьков" в одноименный город.
Подготовка к войне официально объявлена?
Генсек НАТО Марк Рютте сделал знаковое заявление.
"Россия восстанавливается с ошеломляющей скоростью. Если посмотреть на некоторые открытые источники наших разведывательных служб, СМИ Германии и других стран, можно прочитать, что они могут напасть на нас через 3 года. Кто-то говорит – через 5 лет, другие – через 7. Нам нужно быть готовыми где-то между 3 и 7 годами", – сказал он.
В этом послании зашифрована задача, которую Рютте обрисовал для членов Альянса. То есть в сроки до 2030 года довести вооруженные силы стран-членов НАТО до состояния возможности вести с Россией полномасштабную войну. И в данном случае это не просто популистское заявление с целью обвинить РФ в агрессии. Оно вкупе со взятым резким курсом на милитаризацию Старого Света выглядит вполне логичным. Итогом этого должна быть "кульминация", иначе выяснилось бы, что урезание социальных статей бюджетов в пользу спонсирования военной машины было напрасным. В этой связи можно предположить, что Альянс готовится к войне, причем наступательной. То есть гораздо раньше временного горизонта, что описал Рютте.
Но тут не без смешного. Базой для выводов у Рютте являются СМИ и прочие открытые источники. Да, такой подход к формированию картины допустим для журналиста, но никак не позволителен для руководителя военного блока, чей инструментарий куда богаче, чем ангажированные и порой заказные статьи в прессе.
Вчера, 26 мая, главным событием дня стало то, что русские войска окружили подразделения ВСУ в окрестностях села Старая Николаевка на Константиновском направлении.