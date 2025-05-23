ВС РФ освободили поселок Тихое на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 27 мая

00:05 28.05.2025

ВС РФ заняли поселок Тихое на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 27 мая



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 27 мая в разрезе СВО. Русские войска приступили к зачистке от ВСУ северного берега Волчьей к востоку от Волчанска. Генсек НАТО Рютте объявил, в какие сроки Альянс готовится к войне с Россией.



Предварительные маневры



