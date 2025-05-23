Нацбанк Кыргызстана сохранил ключевую ставку на уровне 9%. Почему не изменили ставку?

00:53 28.05.2025

Правление Национального банка КР 26 мая приняло решение оставить ключевую ставку без изменений - на уровне 9,00% годовых. Решение вступает в силу с 27 мая 2025 года.



Почему не изменили ставку?



Внешняя обстановка остается неопределенной - геополитика, торговые войны и колебания на сырьевых рынках продолжают давить на развивающиеся экономики.



Кыргызстан показывает устойчивый рост: ВВП за первые 4 месяца 2025 года вырос на 11,7%. Локомотивами роста стали услуги, строительство и промышленность.



Инфляция - под контролем. Годовой показатель на уровне 7,7%, в пределах ожидаемых значений. Цены растут умеренно, в основном из-за тарифов и сезонных факторов.



Банки стабильно работают, остаются ликвидными и наращивают кредитование (на 15,6% с начала года). Люди берут кредиты, а депозиты тоже растут (+16,1%).



