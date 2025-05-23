В Узбекистане одобрили закон о компенсации для граждан в случае ядерной катастрофы

00:57 28.05.2025

Закпалата одобрила закон о компенсации для граждан в случае ядерной катастрофы



Законодательная палата Олий Мажлиса одобрила присоединение страны к Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб.



Присоединение к конвенции предусматривает введение в стране режима ответственности за ущерб, причиненный инцидентами на гражданских ядерных объектах, а также определение порядка, сроков и принципов компенсации такого ущерба. Закон устанавливает обязанности операторов ядерных установок и создает финансовые гарантии для покрытия возможных убытков.



Кроме того, присоединение повысит доверие к национальной системе ядерной безопасности, укрепит международное сотрудничество и обеспечит соблюдение современных норм и стандартов в сфере ядерной безопасности, считают в нижней палате парламента.



Конвенция регламентирует ответственность оператора ядерного объекта за ущерб, возникший в результате инцидентов на подведомственных ему объектах, а также устанавливает минимальные требования к финансовой защите от ядерного ущерба.



