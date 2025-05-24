Ассоциация налогоплательщиков ЕС призвала вернуть немецкое золото из США

02:12 28.05.2025

По информации Bild, консервативный лагерь выступил с конкретным предупреждением о том, что немцы должны "готовиться к невообразимому", в худшем случае - к разрыву трансатлантического альянса



БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Европейская ассоциация налогоплательщиков и несколько политиков блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) призвали как можно скорее вернуть в Германию или в Европу часть хранящегося в США немецкого золота, которое считается чрезвычайным резервом. Об этом пишет газета Bild.



По информации издания, этот шаг является необходимым в свете растущей напряженности в трансатлантических отношениях и сомнений в независимости Федеральной резервной системы США. Глава Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер направил открытые письма с предостережениями президенту Бундесбанка Йоахиму Нагелю и министру финансов Германии Ларсу Клингбайлю. "В последние недели все читали, что президент [США] Дональд Трамп ставит под сомнение независимость Федеральной резервной системы США, поскольку он был крайне раздражен тем, что она не снизила ключевую процентную ставку, когда он настоятельно призывал ее это сделать", - заявил Егер газете Bild.



Еще большую тревогу вызвала прямая реакция из США. Ассоциация налогоплательщиков традиционно имеет хорошие связи с аналитическими центрами и заинтересованными сторонами в политической среде США, подчеркивает издание. Консервативный лагерь теперь выступил с конкретным предупреждением о том, что немцы должны "готовиться к невообразимому", в худшем случае - к разрыву трансатлантического альянса, отмечает издание.



Немецкое золото, как считает Егер, рано или поздно вызовет интерес у администрации Трампа. "Через год-два золота не останется", - констатировал он. Ассоциация налогоплательщиков указывает, что ценит независимость Бундесбанка и не желает критиковать ни его, ни правительство ФРГ, поясняет Bild. Речь идет лишь о том, чтобы дать импульс дискуссии, которую "необходимо провести, пока не стало слишком поздно".



Германия занимает второе после США место по запасам золота - 3 375 тонн. Из них почти 37% на сумму около €100 млрд находятся в США на случай, если золото придется быстро поменять на доллары. Резервы хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.



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