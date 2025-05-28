Массовые рейды и облавы: как жестко борются с мигрантами в Королевстве Саудовская Аравия

04:35 28.05.2025

Массовые рейды и облавы: как жестко борются с мигрантами в КСА

28.05.2025



Очень часто любители продвигать про-мигрантскую повестку клеймят своих оппонентов некими "исламофобами", намеренно смешивая в одну кучу религиозные факторы и этно-культурные. А еще и отказывая государствам фактически в суверенитете, ограничивая их право регулировать миграционные потоки и в целом контролировать свои границы.



