|Массовые рейды и облавы: как жестко борются с мигрантами в Королевстве Саудовская Аравия
04:35 28.05.2025
Массовые рейды и облавы: как жестко борются с мигрантами в КСА
28.05.2025
Очень часто любители продвигать про-мигрантскую повестку клеймят своих оппонентов некими "исламофобами", намеренно смешивая в одну кучу религиозные факторы и этно-культурные. А еще и отказывая государствам фактически в суверенитете, ограничивая их право регулировать миграционные потоки и в целом контролировать свои границы.
Поучились бы у Саудовской Аравии например - сейчас местные власти, и особенно у священных у мусульман городах Мекка и Медина проводят массовые рейды на нелегалов, у которых нет специальных разрешений на хадж. Арестовываются также и граждане королевства, помогающие нелегалам, у которых нет спецразрешений для участия в хадже. Грозят таким пособникам незаконного проникновения в священные города многотысячные штрафы и тюремное заключение.
Ловят массово индонезийцев, выходцев из стран Африки, бангладешцев и пакистанцев. Ловят и безжалостно выдворяют. Мусульман, заметьте.
А все потому, что саудитам на своей территории не нужны потом дикие анклавы непонятных людей, повязанных друг с дружкой диаспоральными связями и заточенными на криминал.
Вопрос контроля миграции - это организационный вопрос. Если уж страны оплоты одной религиозной традиции не сомневаясь проводят масштабные рейды, арестовывают иностранцев и оперативно выдворяют их - то нам и подавно нечего стесняться. Давайте адаптировать лучшие мировые практики.
Автор - политолог Илья Ухов.