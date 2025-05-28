Видеообращении Путина к участникам Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

11:51 28.05.2025

Путин призвал сделать Евразию пространством мира и стабильности.



28 мая 2025



Евразийский континент важно превратить в пространство мира и стабильности. Об этом 28 мая заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, текст которого опубликован на сайте Кремля.



"Убежден, что очередная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, послужит выработке новых важных подходов по укреплению международного мира и стабильности, будет способствовать продвижению диалога на благо всех стран и народов", - заявил он.



Глава государства подчеркнул, что подходы Москвы остаются принципиальными и неизменными. Он уточнил, что неоднократно подчеркивал убеждение о том, что архитектура безопасности должна быть равной и неделимой.



Путин также отметил, что при выстраивании совместной работы необходимо опираться на позитивный исторический опыт и уроки прошлого.



