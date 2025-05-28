|Видеообращении Путина к участникам Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
11:51 28.05.2025
Путин призвал сделать Евразию пространством мира и стабильности.
28 мая 2025
Евразийский континент важно превратить в пространство мира и стабильности. Об этом 28 мая заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, текст которого опубликован на сайте Кремля.
"Убежден, что очередная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, послужит выработке новых важных подходов по укреплению международного мира и стабильности, будет способствовать продвижению диалога на благо всех стран и народов", - заявил он.
Глава государства подчеркнул, что подходы Москвы остаются принципиальными и неизменными. Он уточнил, что неоднократно подчеркивал убеждение о том, что архитектура безопасности должна быть равной и неделимой.
Путин также отметил, что при выстраивании совместной работы необходимо опираться на позитивный исторический опыт и уроки прошлого.
Видеообращение к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
28 мая 2025 года
http://kremlin.ru/
В.Путин: Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать вас в Москве на 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
За прошедшие почти полтора десятилетия ваш форум убедительно подтвердил свой значимый статус и авторитет. Знаю, что и в эти дни участников встречи, представителей делегаций из многих государств ждет насыщенная программа, а основная дискуссия будет посвящена перспективам создания новой архитектуры глобальной безопасности.
Что касается России, то наши подходы остаются принципиальными и неизменными. Не раз говорил и повторю: мы убеждены, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, то есть все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет безопасности и интересов других стран.
Важно сделать наш континент пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и культурного развития. Полагаем, что основой для создания такой универсальной системы безопасности могли бы стать уже имеющиеся и хорошо зарекомендовавшие себя многосторонние форматы взаимодействия, такие как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и другие.
На вашей нынешней встрече широко представлены государства Глобального Юга и Востока. Именно они, по сути, формируют мировое большинство, стремятся активнее влиять на региональные и международные процессы, отстаивают принцип суверенного равенства и права на собственную модель развития.
Безусловно, выстраивая совместную работу, необходимо опираться на позитивный исторический опыт, на уроки прошлого. В этом году исполняется 80-летие окончания Второй мировой войны, которая кардинально повлияла на развитие международного сообщества.
Опыт объединения государств в борьбе со злом, с нацизмом, с милитаризмом, понимание той колоссальной цены, которая была заплачена человечеством за мир и свободу, за право народов самим выбирать будущий путь развития, позволили заложить основы послевоенного миропорядка, создать ООН – универсальную, легитимную, основанную на принципах международного права организацию, благодаря которой были преодолены многие геополитические испытания.
Сегодня особенно важно беречь правду о событиях тех лет, бороться с попытками переписать историю, подвергнуть сомнению решающий вклад народов Советского Союза в победу над гитлеровской Германией, героизировать нацистских преступников и их пособников.
Совсем недавно, 9 мая, мы торжественно отметили юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Празднование в Москве стало еще одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, вновь показало настрой наших друзей и партнеров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем.
Убежден, что очередная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, послужит выработке новых важных подходов по укреплению международного мира и стабильности, будет способствовать продвижению диалога на благо всех стран и народов.
Желаю вам успехов.