|Руководитель Фонда Самрук-Казына Нурлан Жакупов озвучил, зачем Казахстану бериллий из Руанды
12:29 28.05.2025
Казахстан и Руанда договорились о развитии партнерства в торговле и IT
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Руанды в расширенном формате. В пресс-службе Акорды поделились подробностями переговоров, сообщает Zakon.kz.
Так, Токаев уточнил, что с момента последнего визита Поля Кагаме в Казахстан в 2015 году обе страны достигли значительного прогресса в двусторонних отношениях, основанных на взаимном уважении и общем видении сотрудничества и устойчивого развития.
Также президент подчеркнул, что Казахстан придает большое значение расширению связей с африканскими государствами.
"Под вашим сильным и мудрым руководством Руанда стала примером институциональной устойчивости и перспективных инноваций. Впечатляет экономический рост, превышающий 8 процентов. Это образец успешной модернизации. В этом контексте мы придаем большое значение развитию сотрудничества с вашей страной. Казахстан готов воплотить наши устремления в практическую плоскость через реализацию конкретных проектов на взаимовыгодной основе. Уверен, что договоренности, достигнутые во время Вашего визита, выведут казахско-руандийские отношения на новый уровень".
Касым-Жомарт Токаев
Поль Кагаме выразил признательность за теплый прием и высоко оценил усилия Казахстана по развитию двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что Руанда видит значительный потенциал для укрепления партнерства с Казахстаном и готова к реализации совместных инициатив, которые будут способствовать процветанию обеих стран и укреплению диалога.
"Рад вновь быть в Астане. Казахстан добился выдающихся успехов в национальном развитии, благодаря чему его конструктивная позиция пользуется признанием на мировой арене. Мы рады быть партнерами и друзьями с вами и вашей страной", – добавил президент Руанды.
Главы государств определили ряд приоритетных направлений для дальнейшего взаимодействия, включая торговлю, инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, информационные технологии, электронное правительство и финансы.
Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Руанды, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.
Анастасия Московчук
Казахстан начнет закупать редкий минерал в Африке
Председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов 28 мая 2025 года в кулуарах Акорды озвучил, зачем Казахстану бериллий из Руанды, передает корреспондент Zakon.kz.
Спикер отметил, что в рамках визита президента Руанды в Казахстан "Самрук-Қазына" подписывает соглашение о сотрудничестве с Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board.
"Это госорган Руанды, который отвечает за развитие и эксплуатацию их минерально-сырьевого комплекса. Руанда – страна, которая находится в восточной части африканского континента, с богатыми природными ресурсами. Относительно небольшая страна, однако у нее значительные ресурсы бериллия. Наша дочерняя компания "Казатомпром", которая владеет Ульбинским металлургическим заводом (УМЗ), намерена рассмотреть поставки бериллия из Руанды в Казахстан", – дополнил Нурлан Жакупов.
По его словам, УМЗ обладает уникальной технологией по производству металлического бериллия, то есть из концентрата УМЗ производит металлический бериллий с заданными характеристиками.
"Бериллий является одним из критических минералов, который используется в телекоммуникационной отрасли, в полупроводниках, в аэрокосмической и оборонной промышленности. Поэтому данное соглашение укрепит как экономические, так и политические взаимоотношения с Руандой. В годовом выражении УМЗ может переработать порядка 1500 тонн бериллия с содержанием 8% оксида бериллия", – сказал Нурлан Жакупов.
На вопрос о предполагаемом объеме поставок из Руанды он ответил, что данный вопрос будет обсуждаться в узком кругу, поскольку, с одной стороны, он носит коммерческий характер, а с другой – обсуждение находится на начальном этапе. Он также озвучил, что поставки могут начаться уже в этом году.
"У Руанды будет покупаться бериллиевый концентрат, то есть будет покупаться сырье, которое затем будет перерабатываться до конечного металла", – поделился глава "Самрук-Қазына".
Екатерина Елисеева