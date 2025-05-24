Руководитель Фонда Самрук-Казына Нурлан Жакупов озвучил, зачем Казахстану бериллий из Руанды

12:29 28.05.2025

Казахстан и Руанда договорились о развитии партнерства в торговле и IT



Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Руанды в расширенном формате. В пресс-службе Акорды поделились подробностями переговоров, сообщает Zakon.kz.



Так, Токаев уточнил, что с момента последнего визита Поля Кагаме в Казахстан в 2015 году обе страны достигли значительного прогресса в двусторонних отношениях, основанных на взаимном уважении и общем видении сотрудничества и устойчивого развития.



Также президент подчеркнул, что Казахстан придает большое значение расширению связей с африканскими государствами.



"Под вашим сильным и мудрым руководством Руанда стала примером институциональной устойчивости и перспективных инноваций. Впечатляет экономический рост, превышающий 8 процентов. Это образец успешной модернизации. В этом контексте мы придаем большое значение развитию сотрудничества с вашей страной. Казахстан готов воплотить наши устремления в практическую плоскость через реализацию конкретных проектов на взаимовыгодной основе. Уверен, что договоренности, достигнутые во время Вашего визита, выведут казахско-руандийские отношения на новый уровень".

Касым-Жомарт Токаев



Поль Кагаме выразил признательность за теплый прием и высоко оценил усилия Казахстана по развитию двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что Руанда видит значительный потенциал для укрепления партнерства с Казахстаном и готова к реализации совместных инициатив, которые будут способствовать процветанию обеих стран и укреплению диалога.



"Рад вновь быть в Астане. Казахстан добился выдающихся успехов в национальном развитии, благодаря чему его конструктивная позиция пользуется признанием на мировой арене. Мы рады быть партнерами и друзьями с вами и вашей страной", – добавил президент Руанды.



Главы государств определили ряд приоритетных направлений для дальнейшего взаимодействия, включая торговлю, инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, информационные технологии, электронное правительство и финансы.



Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Руанды, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.



Анастасия Московчук



