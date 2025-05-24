|Президент Таджикистана произвел кадровые назначения в сфере образования, сельского хозяйства и др.
13:17 28.05.2025
Лидер нации Эмомали Рахмон произвел кадровые назначения в руководящий состав сфер образования, сельского хозяйства, государственных закупок, обеспечения специальным имуществом и других
ДУШАНБЕ, 28.05.2025 /НИАТ "Ховар"/. 28 мая Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял для беседы кадры, назначаемые на руководящие должности в сферах образования, сельского хозяйства, государственных закупок, обеспечения специальным имуществом и других.
На должности директора Агентства по закупкам товаров, работ и услуг, заместителя министра сельского хозяйства, заместителя министра транспорта, заместителя председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, заместителя директора Агентства по обеспечению специальным имуществом, директора Государственного казенного республиканского предприятия "Тиллои Точик", ректоров Кулябского государственного университета имени Абуабдулло Рудаки, Худжандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова, юридического государственного университета, бизнеса и политики Таджикистана в городе Худжанде и директора Государственного учреждения "Кохи Борбад" Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан назначены молодые квалифицированные и опытные кадры в этих областях.
В ходе беседы Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон призвал их к верному и добросовестному служению Родине и народу Таджикистана, подчеркнув при этом необходимость неуклонных усилий по повышению уровня собственных знаний и квалификации сотрудников, освоению современной техники и технологий, изучению государственного и иностранных языков, а также подготовке молодых кадров.
Также было подчеркнуто, что следует уделять серьезное внимание воспитанию чувства патриотизма и самопознания, повышению национальной идентичности и служебной ответственности в государственности таджиков.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Душанбе
https://president.tj/
от 28 мая 2025 года №298
Освободить Зухурзода Саида Холахмада от должности заместителя председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
от 28 мая 2025 года №300
Освободить Усмонзода Аюба Ислома от должности ректора Государственного образовательного учреждения "Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова".
от 28 мая 2025 года №301
Освободить Шарифзода Мухамадзарифа Рахмона от должности директора Государственного казенного республиканского предприятия "Тиллои Точик" в связи с переходом на другую работу.
от 28 мая 2025 года №302
Назначить Ахмадзода Бахромджона Раджаба заместителем министра сельского хозяйства Республики Таджикистан.
от 28 мая 2025 года №303
Назначить Бобоерзода Бобоера Тавара заместителем министра транспорта Республики Таджикистан.
от 28 мая 2025 года №304
Назначить Шарифзода Мухамадзарифа Рахмона заместителем председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.
от 28 мая 2025 года №305
Назначить Зухурзода Саида Холахмада директором Агентства по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан.
от 28 мая 2025 года №306
Назначить Хомидзода Бободжона Хомида заместителем директора Агентства по обеспечению специальным имуществом при Правительстве Республики Таджикистан.
от 28 мая 2025 года №307
Назначить Муминзода Шероза Абдуджаббора ректором Государственного образовательного учреждения "Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики в городе Худжанд".
от 28 мая 2025 года №308
Назначить Набизода Мирзотохира Сайфиддина ректором Государственного образовательного учреждения "Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова".
Председатель Правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
28 мая 2025 года №РП-801
Освободить Саторова Абдумансура Курбоналиевича от должности директора Государственного учреждения комплекс "Кохи Борбад" Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с уходом на пенсию.
28 мая 2025 года №РП-802
Назначить Розикзода Джумъахона Джаъфара директором Государственного учреждения комплекс "Кохи Борбад" Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе