Президент Таджикистана произвел кадровые назначения в сфере образования, сельского хозяйства и др.

13:17 28.05.2025

Лидер нации Эмомали Рахмон произвел кадровые назначения в руководящий состав сфер образования, сельского хозяйства, государственных закупок, обеспечения специальным имуществом и других



ДУШАНБЕ, 28.05.2025 /НИАТ "Ховар"/. 28 мая Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял для беседы кадры, назначаемые на руководящие должности в сферах образования, сельского хозяйства, государственных закупок, обеспечения специальным имуществом и других.



На должности директора Агентства по закупкам товаров, работ и услуг, заместителя министра сельского хозяйства, заместителя министра транспорта, заместителя председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, заместителя директора Агентства по обеспечению специальным имуществом, директора Государственного казенного республиканского предприятия "Тиллои Точик", ректоров Кулябского государственного университета имени Абуабдулло Рудаки, Худжандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова, юридического государственного университета, бизнеса и политики Таджикистана в городе Худжанде и директора Государственного учреждения "Кохи Борбад" Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан назначены молодые квалифицированные и опытные кадры в этих областях.



В ходе беседы Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон призвал их к верному и добросовестному служению Родине и народу Таджикистана, подчеркнув при этом необходимость неуклонных усилий по повышению уровня собственных знаний и квалификации сотрудников, освоению современной техники и технологий, изучению государственного и иностранных языков, а также подготовке молодых кадров.



Также было подчеркнуто, что следует уделять серьезное внимание воспитанию чувства патриотизма и самопознания, повышению национальной идентичности и служебной ответственности в государственности таджиков.



