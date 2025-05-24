На Иссык-Куле обсудили влияние искусственного интеллекта на рынок труда стран СНГ

13:29 28.05.2025

Бишкек, 28.05.25 /Кабар/. На Иссык-Куле 27 мая 2025 года состоялось заседания Совета и Исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), где профсоюзные лидеры стран СНГ обсудили влияние инвестиционной активности и внедрения цифровых технологий, включая искусственный интеллект, на развитие экономик и рынок труда стран СНГ.



В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации, генеральный секретарь (ВКП) Виктор Пинский, президент Всеобщей конфедерации профсоюзов Александр Корчагин, председатель Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Мурадил Джумадилде уулу и представители национальных профцентров Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Кыргызстана.



Мурадил Джумадилде уулу выступил с докладом о трансформации и цифровом развитии профсоюзного движения в рамках Всеобщей конфедерации профсоюзов, объединяющей профцентры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, где совокупная численность членов ВКП превышает 30 миллионов человек.



Отдельное внимание уделено инвестициям в проекты, направленные на улучшение экологической обстановки и обеспечение равного доступа к питьевой воде, санитарии и гигиене.