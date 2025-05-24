Что скрывается за историей кофе: Борьба Африки против колониализма, - Синьхуа

13:52 28.05.2025 Что скрывается за историей кофе: Борьба Африки против колониализма



Найроби, 27 мая /Синьхуа/ - В уютном кафе, расположенном в районе Карен в столице Кении Найроби, под пристальным вниманием местного бариста происходит тщательное измельчение, экстрагирование и заваривание кофейных зерен высшего класса АА.



Горечь превращается в нечто удивительное, расцветает яркая кислинка, напоминающая о спелых сочных тропических фруктах. Аромат быстро заполняет комнату.



Восточная Африка, где расположена Кения, неразрывно связана с кофе, а Эфиопия, расположенная на Африканском Роге, широко известна как родина кофе.



Такие сорта кофе, как Кения AA и Эфиопия Иргачефф, любимы поклонниками кофе по всему миру и остаются востребованными товарами на мировом рынке.



Однако скромное кофейное зерно несет в себе болезненное наследие колонизации и эксплуатации. Сегодня оно стало символом стойкости и уверенности в себе для Африки и Глобального Юга, свидетельствуя о новой волне, поднимающейся со стороны Глобального Юга.



НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК ИЗ АФРИКИ



Кофе часто считают неожиданным подарком из Африки.



Легенда гласит, что примерно в 800 году нашей эры в районе Каффа на юге Эфиопии пастух по имени Калди заметил, что его козы стали необычайно энергичными и живыми после употребления красных ягод с незнакомого кустарника.



Испытывая любопытство, Калди попробовал ягоды сам и испытал аналогичный бодрящий эффект. Он поделился своим открытием с местным монастырем, где монахи, поначалу скептически настроенные, в конце концов обнаружили, что напиток из этих ягод помогает им оставаться бодрыми во время долгих молитв.



Хотя достоверность этой легенды не подтверждена, она широко известна как история происхождения кофе, а слово "кофе", как полагают, происходит от Каффа, региона, где он был впервые обнаружен.



Считается, что арабика и робуста, два наиболее распространенных в мире сорта кофейных зерен, берут свое начало в Африке. Горный климат Восточной Африки обеспечивает идеальные условия для выращивания зерен арабики, в то время как низменные регионы Центральной, Западной и некоторых частей Восточной Африки хорошо подходят для выращивания робусты.



Оба сорта играют важнейшую роль в мировой кофейной индустрии, удовлетворяя разнообразные потребительские предпочтения и поддерживая экономику регионов-производителей кофе по всему миру.



Агроэкологическая зона Lake Victoria Crescent в Уганде с ее подходящим рельефом и тропическим климатом представляет собой идеальную среду для выращивания кофе робуста. Этот район, характеризующийся плодородными почвами и постоянными осадками, давно признан местом произрастания диких кофейных деревьев робуста.



На протяжении веков дикие кофейные деревья робуста процветали в естественных лесах Уганды. Задолго до прихода европейских колонизаторов народ баганда уже начал выращивать кофе.



Сегодня в традиционных регионах выращивания кофе, таких как окрестности горы Элгон и горы Рувензори, до сих пор растут древние кофейные деревья, свидетельствующие о непреходящем кофейном наследии страны.



КОФЕЙНАЯ ВИШНЯ И КНУТ



"У меня была ферма в Африке у подножия холмов Нгонг. Экватор проходит через эти нагорья в ста милях к северу, а ферма лежала на высоте более шести тысяч футов".



Карен Бликсен, датская писательница, начинает свои мемуары 1937 года "За пределами Африки" этой знаковой фразой.



В книге она рассказывает о своем опыте управления кофейной плантацией в Британской Восточной Африке, ныне Кении, с 1914 по 1931 годы.



Ее размышления дают представление о сложностях колониализма и личностных трансформациях, которые она претерпела за время пребывания в Африке.



В конце XIX века, руководствуясь соображениями выгоды, западные колониальные державы насильственно отбирали земли у коренных жителей Восточной Африки, чтобы создавать плантации товарных культур, таких как кофе.



В 1893 году французские миссионеры привезли кофе в Кению, посадив первые семена сорта Бурбон с острова Реюньон недалеко от Найроби. Два года спустя, в 1895 году, британское правительство объявило этот регион Восточно-Африканским протекторатом, а к 1920 году Кения оказалась под прямым колониальным управлением Великобритании.



Осознавая выгодность товарных культур, британская колониальная администрация отдала предпочтение выращиванию кофе. Она определила центральное нагорье, характеризующееся плодородными вулканическими почвами и умеренным климатом, как идеальное место для выращивания кофе сорта арабика, что привело к быстрой коммерциализации выращивания кофе в Кении.



Земля была одним из главных объектов колониального грабежа. В 1902 году британская колониальная администрация приняла Указ о землях короны, объявивший все земли на территории Восточно-Африканского протектората землями короны, находящимися под властью британского монарха.



Этот закон разрешал продажу или аренду участков земли площадью до 1 000 акров уполномоченными должностными лицами, причем срок аренды обычно составлял 99 лет. Наиболее плодородные регионы, особенно в центральных горных районах Кении, были объявлены "Белым нагорьем" и зарезервированы исключительно для европейских поселенцев.



Коренные общины, в частности народы кикуйю и календжин, были насильственно выселены со своих исконных земель и переселены в менее пригодные для земледелия резервации. В условиях жесткой колониальной политики и обременительного налогообложения многие местные жители не только потеряли свои земли, но и были вынуждены служить в качестве дешевой рабочей силы на фермах поселенцев.



Майна Киари, куратор Музея Энзи в Кении, говорит, что в 1903 году численность европейских поселенцев в районах, обозначенных как "Белое нагорье", включая Наньюки, Ньяхуруру и район Уасин-Гишу, составляла около 100 человек. К 1950 году их число выросло до более чем 80 000.



К 1960 году около 2 000 европейских поселенцев владели фермами площадью более 2 000 акров, что свидетельствует о широкой консолидации земель европейскими поселенцами в колониальный период.



В романе "За пределами Африки" К. Бликсен размышляет об эксплуатации местных фермеров-арендаторов европейскими землевладельцами.



На ее ферме площадью 6 000 акров примерно 1 000 акров обрабатывали семьи арендаторов. Эти арендаторы, чьи родители также родились и выросли в поместье, были коренными жителями этой земли, но не имели никаких прав собственности.



"Скваттеры были коренными жителями, которые жили на ферме со своими семьями и возделывали там свои маленькие наделы. В обмен на это они должны были работать на меня определенное количество дней в году", - писала она.



В колониальную эпоху европейские поселенцы запрещали коренным кенийцам выращивать кофе самостоятельно, говорит Каруга Мачария, заместитель председателя Ассоциации африканских производителей качественного кофе, базирующейся в Кении.



"Их насильно выселяли с плодородных земель и заставляли работать на кофейных плантациях, принадлежащих поселенцам, зачастую в условиях эксплуатации", - сказал К. Мачария Синьхуа.



По его словам, колониальная кофейная индустрия была создана в основном для экспорта сырых кофейных зерен в Европу, где происходила их переработка и продажа, в результате чего местные общины получали минимальную экономическую выгоду.



Тем временем Крис Олуох, директор программ Fairtrade Africa, подчеркнул непреходящее влияние колониализма на кофейную промышленность Кении.



Сегодня местные кенийские производители часто вынуждены участвовать в торговле кофе через транснациональные корпорации, базирующиеся в западных странах, сказал он.



Уганда, сосед Кении, стала британским протекторатом в конце 19 века.



В колониальный период британские власти активно пропагандировали выращивание чая, поощряя местное население к принятию чая в качестве основного напитка.



В то же время производство кофе в Уганде было почти полностью ориентировано на экспорт. Такая ориентация на экспорт привела к тому, что, несмотря на то, что Уганда является крупным производителем кофе, его потребление внутри страны оставалось минимальным.



В Уганде наследие британского колониализма продолжает влиять на восприятие кофе. Бренд кофе Кибоко, что на суахили означает "бегемот", также обозначает кнут, традиционно изготавливаемый из шкуры бегемота.



В колониальные времена британские надсмотрщики использовали такие кнуты для принуждения к труду на кофейных плантациях, что привело к ассоциации кофе с принудительным трудом среди угандийцев.



Этот исторический контекст способствовал тому, что в Уганде кофе воспринимается как "напиток белых людей". Многие местные жители традиционно рассматривают кофе в первую очередь как товарную культуру для экспорта, а не как напиток для местного потребления.



НЕЗАВИСИМОСТЬ И БОРЬБА ЗА НЕЕ



В 1950-х и 1960-х годах в Африке наблюдался всплеск национально-освободительных движений. 12 декабря 1963 года Кения обрела независимость от британского правления. Однако уход колонизаторов не привел к разрушению созданных ими экономических структур.



Кофе, появившийся в колониальную эпоху в качестве основной товарной культуры, стал палкой о двух концах для экономического развития независимой Кении. Выращивание кофе приносило доходы в иностранной валюте, но также вызывало дефицит продовольствия, бедность в сельских районах и глубокое неравенство в цепочке аграрной стоимости.



В первые годы независимости кенийское правительство продолжало придерживаться колониальной экономической модели, выделяя обширные участки земли под выращивание товарных культур, таких как кофе и чай. Экспортное сельское хозяйство приносило валютные доходы, но ограничивало производство продуктов питания, что привело к сокращению предложения продовольствия внутри страны. В то время как торговцы и экспортеры получали прибыль, многие фермеры оставались в нищете. В сельских районах Кении часто вспыхивали протесты из-за низких цен на кофе, что отражало широкое недовольство мелких фермеров.



В самом центре кенийской столицы до сих пор стоит высокое бело-зеленое здание Кофейной биржи Найроби /NCE/. Эта организация колониальной эпохи, основанная в 1935 году, по-прежнему контролирует экспорт кенийского кофе.



"Мы все еще сильно зависим от международных рынков, экспортируя в основном полуобработанные кофейные зерна. В результате большая часть прибыли достается посредникам и развитым странам, а наши фермеры получают лишь малую толику конечной розничной стоимости", - заявил исполнительный директор Китайско-африканского центра при Институте по африканской политике Деннис Мунене Мваники.



Большая часть кенийского кофе экспортируется в полуобработанном состоянии через NCE, систему, созданную во времена колониального правления, отметил он, добавив, что эта структура ограничивает влияние Кении на цепочку создания стоимости кофе. "Такой подход является одной из причин проблем, с которыми сталкивается кофейная индустрия Кении сегодня", - подчеркнул эксперт.



Ценообразование на NCE в значительной степени определяется несколькими международными покупателями и местными посредниками, что не оставляет кенийским производителям кофе иного выбора, кроме как соглашаться с предлагаемыми ценами.



Бизнес-модель кофейной индустрии основана на неоколониализме: в ней доминирует горстка транснациональных торговцев, получающих огромные прибыли, говорится в комментарии на австралийском сайте The Conversation. "Более 80 проц. кофе в мире производят 25 млн мелких фермеров, а 60 проц. - фермеры, обрабатывающие менее 5 га земли. Многие из них с трудом зарабатывают на достойную жизнь", - отмечают авторы.



Кенийские кофейные фермеры являются примером такого неравенства. В то время как чашка кофе в европейских кафе стоит около 4 долларов США, многие работники плантаций в Кении зарабатывают не более 2,3 доллара в день.



Если говорить об Эфиопии, то, несмотря на мировое признание и высокие розничные цены на эфиопский кофе, в эту страну возвращается лишь от 5 до 10 проц. конечной розничной цены. Большую часть прибыли получают международные дистрибьюторы и брокеры. Согласно данным Всемирного банка, многие эфиопские фермеры, выращивающие кофе, зарабатывают всего 500 долларов в год, несмотря на то, что работают все 12 месяцев.



В Уганде, которая продолжает бороться с устойчивым наследием колониальных экономических структур, кофейная индустрия работает так же, как и в других африканских странах.



Председатель Inspire Africa Group Нельсон Тугуме отметил, что такое глубокое неравенство не только деморализует фермеров, выращивающих кофе, но и препятствует устойчивому развитию кофейного сектора в Африке. Он призвал к более справедливому и разумному распределению крупных доходов, получаемых от мировой торговли кофе, заявив, что африканские производители заслуживают более справедливой доли прибыли.



СПРАВЕДЛИВАЯ ТОРГОВЛЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО



Призыв к тому, чтобы Африка перестала быть лишь поставщиком сырья в глобальной кофейной индустрии, становится все громче в странах-производителях кофе, таких как Кения, Эфиопия и Уганда.



Одной из стратегий Кении для достижения этой цели стало создание кооперативов мелких производителей кофе.



Согласно данным Африканской ассоциации высококачественного кофе, кофейный сектор Кении включает около 800 тыс. мелких фермеров, объединенных примерно в 500 кооперативов.



Таким образом, мелкие фермеры могут объединять ресурсы, делиться знаниями и улучшать качество и стабильность производства кофе.



Такой коллективный подход не только расширяет экономические возможности фермеров, но и способствует устойчивому развитию кофейной индустрии в Кении, отметил заместитель председателя ассоциации Каруга Мачария.



Он объяснил, что в связи с ограниченной доступностью пригодных для выращивания кофе земель, кофейная индустрия в Кении сосредоточена на увеличении урожайности с одного дерева, чтобы повысить общий объем производства без расширения посевных площадей.



В настоящее время кооперативы помогают фермерам увеличивать урожайность с одного дерева, и, по словам К. Мачарии, есть данные, что с одного дерева можно получать до 40 кг кофе в год.



В округе Кириньяга кооперативное общество фермеров Мутира, включающее около 8 тыс. мелких фермеров, использует уникальные вулканические почвы и благоприятный климат региона для производства высококачественного кофе, пользующегося спросом на международном рынке.



Агроном кооператива Виктор Мунене отметил, что кооператив предоставляет удобрения и пестициды в кредит, позволяя фермерам погасить задолженность после сдачи кофейных вишен.



"Эта система гарантирует, что фермеры могут получить необходимые ресурсы даже при отсутствии у них свободных средств, тем самым улучшая и урожай, и качество кофе", - отметил он.



В. Мунене добавил, что кооператив предлагает как онлайн-, так и очные обучающие сессии, а также телефонные консультации для поддержки фермеров.



Кроме того, кооператив регулярно нанимает агрономов для проведения анализа почвы, что позволяет точно определить необходимые питательные вещества для оптимального роста культур.



В последние годы правительство Кении активизировало свои усилия по поддержке и реформированию кофейной отрасли страны с помощью нескольких ключевых инициатив.



Одной из них стало создание и расширение Фонда оборотного авансирования на кофейные вишни, предоставляющего необеспеченные кредиты мелким фермерам для упрощения доступа к финансированию.



Правительство также ввело "трехдневную гарантию платежей" в рамках платформы прямых расчетов, обеспечивающую получение фермерами оплаты в течение 72 часов после сдачи кофе - значительное улучшение по сравнению с предыдущим сроком от 5 до 14 дней.



Ранее в этом году несколько ведомств совместно представили новую политику, направленную на улучшение технологий выращивания кофе, расширение посевов на регионы, где кофе ранее не выращивался, и повышение прозрачности системы аукционов.



По данным Национального статистического бюро Кении, объем экспорта кофе из страны в 2024 году вырос на 12 проц. и составил 53519 тонн. Доходы от экспорта также увеличились - с 251 млн долларов в 2023 году до 296 млн долларов в 2024 году.



НОВЫЙ РЫНОК И ВОЗМОЖНОСТИ



В дополнение к организации мелких фермеров в кооперативы для укрепления их позиций на переговорах о заключении коллективных договоров, несколько африканских стран также работают над повышением добавленной стоимости в кофейном секторе путем развития местных брендов.



Эфиопия, которая в настоящее время является крупнейшим производителем кофе в Африке и пятым по величине производителем кофе в мире, ежегодно производит около 600 тыс. тонн кофе.



В последние годы страна предприняла значительные шаги по реструктуризации кофейной индустрии, переходя от экспорта сырых зерен к производству кастомизированной продукции с добавленной стоимостью, поднимаясь вверх по цепочке создания ценности.



Для поддержки этого перехода правительство Эфиопии внедрило ряд мер, включая регистрацию национальных кофейных торговых марок на ключевых международных рынках и активное продвижение эфиопских брендов кофе по всему миру.



В 2004 году, признав, что большинство производителей кофе в стране являются мелкими фермерами, правительство Эфиопии запустило Инициативу по маркировке и лицензированию эфиопского высококачественного кофе.



В рамках этой инициативы были зарегистрированы торговые марки трех известных регионов-производителей кофе: Иргачефф, Сидамо и Харрар.



Уганда также прилагает согласованные усилия для повышения добавленной стоимости в кофейном секторе.



Президент страны Йовери Мусевени последовательно подчеркивает, что рост добавленной стоимости имеет центральное значение для развития кофейной индустрии Уганды.



В 2024 году он подписал поправки к Национальному закону о кофе, которые поощряют создание прозрачной аукционной системы торговли кофе для защиты фермеров от эксплуатации со стороны посредников, а также способствуют развитию местных перерабатывающих предприятий, ориентированных на кофейную продукцию с добавленной стоимостью.



Кения, Эфиопия и другие африканские страны-производители кофе также развивают сотрудничество по линии Юг-Юг для укрепления своих позиций в мировой кофейной индустрии путем расширения своих сетей сбыта с помощью торговых ярмарок и платформ электронной торговли, ориентированных на такие нарождающиеся рынки, как Египет, Нигерия и Китай.



"И если я знаю песню про Африку, - думала я, - о жирафах, о том, как после новолуния в небе лежит на спинке серп молодого африканского месяца, о пахарях, выходящих на поля, о блестящих от пота лицах сборщиков кофе, то знает ли Африка песню обо мне?" - написала Карен Бликсен в книге "Прощай, Африка!"



Если бы скромное кофейное зернышко могло петь, его песня была бы о горечи колониального прошлого, об испытаниях независимости и несломленном духе борьбы Африки за справедливость и самостоятельность. Источник - Синьхуа

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