Харьков или Одесса, - Ростислав Ищенко

14:22 28.05.2025

Харьков или Одесса



Ростислав Ищенко

автор издания Украина.ру

28.05.2025



С начала текущего года в Одессе активизировались ожидания освобождения. Кстати и украинцы начали переживать за это направление.



Возможно, что операция по возвращению Одессы действительно запланирована. Правда, в таком случае надо будет освободить и Николаев с областью, так как именно они лежат на пути из Херсона в Одессу. Странно, что об освобождении Николаева все молчат, вряд ли Одессу собираются не только занимать, но и удерживать при помощи исключительно десантов с моря и с воздуха, тем более, что соединения ВДВ и морской пехоты постоянно задействованы в боях, меняя друг друга на других направлениях.



