Путин призвал системно преодолевать коррупционные схемы: долбить-долбить-долбить

15:13 28.05.2025

Путин призвал системно преодолевать коррупционные схемы по продвижению товаров



Кира Латухина

26.05.2025



Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов в Кремле поддержал идею использовать российские регистрационные удостоверения для выхода с медицинским оборудованием на рынки дружественных стран.



"Нужно, чтобы и МИД на постоянной основе этим занимался, и Министерство промышленности через торгпредства. Это должна быть системная настойчивая работа", - указал глава государства.



