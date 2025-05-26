|Путин призвал системно преодолевать коррупционные схемы: долбить-долбить-долбить
15:13 28.05.2025
Путин призвал системно преодолевать коррупционные схемы по продвижению товаров
Кира Латухина
26.05.2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов в Кремле поддержал идею использовать российские регистрационные удостоверения для выхода с медицинским оборудованием на рынки дружественных стран.
"Нужно, чтобы и МИД на постоянной основе этим занимался, и Министерство промышленности через торгпредства. Это должна быть системная настойчивая работа", - указал глава государства.
"Связана она и с преодолением известных коррупционных схем. К сожалению, везде одно и то же. И у нас такое бывает", - пояснил он. Речь о том, что прикормленные компании в свою очередь прикармливают других. "Работают с ними десятилетиями и больше на рынок никого нее пускают", - заметил Путин.
"Если этим заниматься системно, конечно, можно преодолевать. Мы обязательно будем это делать", - подчеркнул президент. "Надо настойчиво это делать, долбить-долбить-долбить. И уверен, будем добиваться нужного нам результата. Главное, чтобы цена и качество были соответствующие", - заключил он.