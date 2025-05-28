Британская империя даже из гроба продолжает убивать народы

16:00 28.05.2025

El Mundo Испания

28 мая 2025



В мировом хаосе виноваты не Дональд Трамп или Педро Санчес, а Великобритания

El Mundo: наследие Британской империи отравляет сегодняшнюю политику



У многих, казалось бы, непохожих региональных конфликтов – ближневосточного, индо-пакистанского и других – есть нечто общее, пишет El Mundo. Все они возникли на руинах Британской империи – Лондон как будто нарочно программировал на будущее вражду соседних народов.



Хорхе Бенитес (Jorge Benítez)



Когда-то британцы пообещали Палестину сразу арабам, французам и евреям. Взгляните на нынешний конфликт между Индией и Пакистаном или на ситуацию в Африке. Во всех бедах виновата Ее Величество Британия.



