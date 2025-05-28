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Британская империя даже из гроба продолжает убивать народыБританская империя даже из гроба продолжает убивать народы
16:00 28.05.2025

El Mundo Испания
28 мая 2025

В мировом хаосе виноваты не Дональд Трамп или Педро Санчес, а Великобритания
El Mundo: наследие Британской империи отравляет сегодняшнюю политику

У многих, казалось бы, непохожих региональных конфликтов – ближневосточного, индо-пакистанского и других – есть нечто общее, пишет El Mundo. Все они возникли на руинах Британской империи – Лондон как будто нарочно программировал на будущее вражду соседних народов.

Хорхе Бенитес (Jorge Benítez)

Когда-то британцы пообещали Палестину сразу арабам, французам и евреям. Взгляните на нынешний конфликт между Индией и Пакистаном или на ситуацию в Африке. Во всех бедах виновата Ее Величество Британия.



В 1960-е годы министр иностранных дел Великобритании Джордж Браун был приглашен на званый вечер в лондонском отеле "Савой". Политик, известный своим пристрастием к выпивке, огляделся в поисках партнерши для танца и заметил, как ему показалось, одинокую даму. "Прекрасная леди в красном, не окажете ли вы мне честь потанцевать со мной?" – сказал он. "Конечно, нет, – немного сердито ответила "дама". – Во-первых, потому что вы пьяны, во-вторых, потому что играет не вальс, а гимн Венесуэлы, и, в-третьих, я не прекрасная дама, а архиепископ Перу".

Обычно на мир влияет наше восприятие, а не факты, как это и случилось с беднягой Брауном. В эпоху искусственного интеллекта, политиков в твиттере и блэкаутов мы еще не осознали, что настоящее формируется благодаря прошлому тех, кто находится у власти. Политика Британской империи более чем столетней давности оказывается сегодня важнее, чем действия Дональда Трампа, Педро Санчеса и Фридриха Мерца на этой неделе.

Звучит странно? Тогда взгляните на новости.

Индия и Пакистан угрожают друг другу применением ядерного оружия в конфликте, который возник в результате неудачной деколонизации территории британцами. Африка страдает от кровопролитных конфликтов, которых можно было бы избежать, если бы неразумные британские чиновники не провели границы по линейке, разместив веками враждовавшие этнические группы в одних и тех же странах. Каким мог бы быть политический путь Китая, если бы он не пострадал в свое время от британских поборов и потерь, понесенных во время опиумных войн?

По словам американского экономиста Джеффри Сакса, британцы – это единственный народ, способный беззастенчиво торговаться за чужую территорию с тремя разными покупателями. Именно так они поступили и с Палестиной. Лоуренс Аравийский пообещал эту землю арабам за их помощь в борьбе против турок в Первой мировой войне. Затем его последователи предложили ее французам (соглашение Сайкса-Пико, 1916 год) и, почти сразу после этого, евреям ("национальный очаг" для еврейского народа, упомянутый в Декларации Бальфура, 1917 год). Последствия двуличной британской дипломатии можно наблюдать сегодня в Газе.

Если бы Трамп понимал это, то вместо подписания торгового соглашения с Великобританией ему следовало бы провозгласить себя Наполеоном из Ноттинг-Хилла или даже английским королем.

"Старая добрая Англия", достойная восхищения во многих отношениях, была геополитической и финансовой пирамидой, как и все похожие империи и структуры, которые рухнут, когда не останется инвесторов для их поддержания. Поэтому можно расслабиться, посетить посольство Ватикана в Мадриде и пригласить испанского кардинала на танец. Главное – не перепутать его с Санчесом, Абалосом или кем-то еще из испанских политиков.

Комментарии читателей El Mundo

Jueves
Страна, которая наградила пирата (Фрэнсиса Дрейка) титулом, не отличается особой щепетильностью.

torosentados
Действительно, ближневосточный конфликт возник из-за неудачного раздела, проведенного британцами (а также французами и американцами) после Второй мировой войны. До этого множество народов с разными религиями и культурами без проблем сосуществовали на протяжении тысячелетий. То же самое можно сказать о Китае, Индии и Африке, как справедливо отметил автор статьи.

Airborne
Геополитическая история мира показывает, что из-за британцев и французов, которые поделили территории в результате мировых войн, теперь происходит весь этот глобальный хаос.

Krishnamurti_98
Нация пиратов и воров.

angel_ll
Абсолютная правда!

***

Автор "линии Дюранда" и ее значение
Генри Мортимер Дюранд - министр иностранных дел Британской Индии
Линия была прочерчена через земли племен, живущих между Афганистаном и Британской Индией, разделяя сферы влияния последних. В наше время она обозначает границу между Афганистаном и Пакистаном.
https://topwar.ru/184170-avtor-linii-djuranda-i-ee-znachenie.html

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1748437200


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