|Секретный вопрос Джеффа Безоса: один ответ говорит об успешности человека
17:00 28.05.2025
Daily Mail Великобритания
27 мая 2025
Странный вопрос, который Джефф Безос всегда задавал на собеседованиях в Amazon, а неправильный ответ означал отказ
Daily Mail: при приеме в Amazon Джефф Безос спрашивал соискателей о везении
Один вопрос, по которому Джефф Безос определял перспективных сотрудников, раскрыл бывший топ-менеджер Amazon, пишет Daily Mail. По его словам, миллиардер при принятии решений руководствуется идеей о том, что мнение человека о везении и удаче может сказать о нем больше, чем резюме.
Бывший топ-менеджер Amazon раскрыл один из "любимых" вопросов Джеффа Безоса к кандидатам, идеальный ответ на него и варианты, что гарантировали провал.
Проработав в компании 6 лет до перехода на должность вице-президента в Facebook*, Дэн Роуз (Dan Rose) рассказал, что миллиардер спрашивал соискателей: "Считаете ли вы себя везучим человеком?" По его словам, Безос отдавал предпочтение тем, кто отвечал: "Да, я невероятно удачлив, но при этом по максимуму использую все возможности, которые предоставляет мне судьба". Как объяснил экс-менеджер Amazon, этот необычный вопрос помогал оценить скромность кандидата, его оптимизм и способность "притягивать успех".
"В 1999-2006 годах, когда я работал в Amazon, любимым вопросом Джеффа Безоса на собеседованиях было: "Вы считаете себя везучим человеком?". Отличный способ найти оптимистов, умеющих превращать удачу в достижения, - запостил Дэн в X. - Правильный ответ звучит так: "Да, я счастливчик. Мой профессиональный путь потребовал упорного труда, но без удачного стечения обстоятельств этого бы не случилось - и я сумел извлечь пользу из каждой подвернувшейся возможности"".
По словам Дэна, этот вопрос помогал находить сотрудников с позитивным мышлением - Безос считал, что оптимизм свидетельствует о лидерском потенциале и высоких шансах на успех. "Вера в удачу - хороший маркер оптимизма, - пояснил он. - Скромность тоже важна, а фальшь легко выявить дополнительными вопросами. Это не тест, а начало диалога, раскрывающего личность за пределами резюме".
Дэн, который позже помог Facebook* вырасти со 130 до 35 000 сотрудников, также назвал два полностью провальных ответа: "Нет, мне никогда не везло, но я преодолел все трудности" и "Нет, удача мне не нужна - я умнее/сильнее/лучше остальных".
Компания Amazon известна своим скрупулезным подходом к найму. Бывшие сотрудники и соискатели рассказывают о многоэтапных собеседованиях, длящихся часами или даже весь день. 56-летний Стив Егги (Steve Yegge) из Вашингтона, работавший с Безосом в ранние годы Amazonв должности менеджера технических программ, описал его как "лидера с харизмой, который не терпел преград". "Он был одержим миссией. Ему было плевать на грязные туалеты и переработки инженеров - пока это не мешало делу", - вспоминал Стив, присоединившийся к компании в 1998 году.
Стив описал офисы Amazon как "мрачные и потрепанные", но несмотря на непрезентабельное пространство, атмосфера была потрясающей. "Когда ты заходил в здание, в воздухе буквально чувствовалось электричество. Ты понимал - здесь происходит нечто грандиозное, и все это вращалось вокруг Джеффа". Стив признал факт огромного давления и существования негласного правила - "работать приходилось постоянно". "Сотрудники избегали просить отгулы. Некоторых открыто унижали. Мой друг и вовсе работал в чулане - больше некуда было поставить стол".
Когда Стив только пришел в компанию, он "координировал проекты", а затем возглавил инженерную команду. Постепенно поднимаясь по карьерной лестнице, он в итоге оказался в числе тех, кто работал напрямую с Джеффом над "секретным проектом" - платформой, которая должна была стать аналогом Reddit. "Моих знаний в области распределенных вычислений не хватило, чтобы в установленные сроки реализовать задуманное Джеффом, - признался он. - В тех условиях проект казался мне невыполнимым, но я боялся сказать об этом Джеффу в лицо".
В 2005 году, по словам Стива, Googleсделал ему "заманчивое предложение", и он решил уйти из Amazon. Оглядываясь назад, он признается, что "по-настоящему не любил работать" в этой компании и не разделял "принципов ее управления", но все же был благодарен судьбе за возможность поработать бок о бок с Джеффом. "Я трудился под началом других гендиров - Ларри Пейджа (Larry Page) и Эрика Шмидта (Eric Schmidt) в Google, - но они редко собирали топ-менеджеров для неформальных бесед. Джефф же делал это постоянно. Он перезагружал наше мышление и менял взгляд на вещи у всей компании. Каждый день он бросал нам вызов, но за без малого семь лет я ни разу не видел, чтобы он вышел из себя или позволил себе выругаться. В нем чувствовалась особая энергия - тот самый магнетизм, который невозможно симулировать. Работать с ним было легко, хотя из-за запредельно высоких требований порой непросто".
Официальный ответ Amazon на публикацию Business Insider прозвучал лаконично и емко: "Единичное мнение сотрудника не отражает реальную атмосферу в Amazon- ни в прошлом, ни в настоящем".
*Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.