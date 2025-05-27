Секретный вопрос Джеффа Безоса: один ответ говорит об успешности человека

17:00 28.05.2025

Daily Mail Великобритания

27 мая 2025



Странный вопрос, который Джефф Безос всегда задавал на собеседованиях в Amazon, а неправильный ответ означал отказ

Daily Mail: при приеме в Amazon Джефф Безос спрашивал соискателей о везении



Один вопрос, по которому Джефф Безос определял перспективных сотрудников, раскрыл бывший топ-менеджер Amazon, пишет Daily Mail. По его словам, миллиардер при принятии решений руководствуется идеей о том, что мнение человека о везении и удаче может сказать о нем больше, чем резюме.



Бывший топ-менеджер Amazon раскрыл один из "любимых" вопросов Джеффа Безоса к кандидатам, идеальный ответ на него и варианты, что гарантировали провал.



