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Премьер Казахстана обсудил с резидентом ExxonMobil бесперебойную работу КТКПремьер Казахстана обсудил с резидентом ExxonMobil бесперебойную работу КТК
21:01 28.05.2025

Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом по вопросам нефтегазового сотрудничества
28 Май 2025

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу со старшим вице-президентом компании ExxonMobil Питером Ларденом. Обсуждено сотрудничество в нефтегазовой сфере, планы по развитию инфраструктуры и внедрению передовых технологий, рассмотрены перспективы расширения взаимодействия по различным направлениям.

В ходе встречи внимание уделено текущему статусу и ходу реализации ключевых совместных проектов, включая Тенгизское и Кашаганское месторождения, а также дальнейшую эксплуатацию системы трубопроводов Каспийского трубопроводного консорциума. Особо отмечен запуск проекта будущего расширения на Тенгизе, который усилит позиции Казахстана на мировом энергетическом рынке.

Премьер-министр подчеркнул необходимость активизации усилий по увеличению доли местного содержания в закупках товаров, работ и услуг в рамках Тенгизского проекта, где уровень локализации по товарам остается недостаточным.

Стороны обсудили реализацию этапов освоения месторождения Кашаган, включая подготовку к запуску Этапа 2А, в рамках которого планируется увеличение объемов добычи и строительство газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд м3/год. Подчеркнута важность ускоренного принятия решений по реализации Этапа 2Б. В целом с момента запуска проекта на месторождении добыто около 906 млн баррелей нефти и 75 млрд м³ газа при общих извлекаемых запасах порядка 15,885 баррелей нефти и 1,4 трлн м³ газа.

Кроме того, рассмотрены вопросы обеспечения стабильной и бесперебойной работы нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума, который играет ключевую роль в транспортировке казахстанской нефти на внешние рынки.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность к открытому и конструктивному диалогу, направленному на укрепление партнерства и реализацию крупных инвестиционных проектов.



Каспийская нефть – независимая или неприкосновенная

Военное обозрение
https://topwar.ru/
Виктор Малышев, Дмитрий Малышев
21 мая 2025

Исключение из санкций

Итак, Вашингтон весьма демонстративно, как раз в дни принятия 17-го пакета антироссийских санкций ЕС, принял решение фактически оставить за рамками санкций Каспийский трубопроводный консорциум. В рамках санкционных ограничений сделано исключение, которое открывает перед американскими компаниями возможности предоставлять консорциуму нефтесервисные услуги.

Точно такие условия сохраняются и для компании "Тенгизшевройл" - крупнейшей нефтедобывающей компании Казахстана, в которой 75% акций делят между собой американские гиганты Chevron и ExxonMobil. На данный момент речь идет о том, что американские регуляторы вовсе не намерены уподобиться той унтер-офицерской вдове, что якобы сама себя выпорола.

Факт же вывода из-под санкций КТК, где доля американцев уже не так велика, как в "Тенгизшевройл", можно лишь приветствовать, отметив, что без него казахскую нефть девать будет попросту некуда. Стоит напомнить, что, когда вездесущие беспилотники с Украины, а скорее всего – якобы с Украины, вдруг добрались до КТК – Каспийского трубопроводного консорциума, Киеву тут же была дана команда "прекратить!".

И хотя данный факт и сегодня старательно камуфлируют, удивляться будто бы неожиданной лояльности Вашингтона к консорциуму не приходится. Впрочем, некоторые эксперты уже успели порадоваться очередной демонстрации противостояния США и Евросоюза по части санкций, но это не тот случай.

Тем более что под санкциями КТК и не был, так как в нем заинтересованы слишком многие, помимо России. Эта инфраструктурная связка соединяет месторождения в Западном Казахстане и на российском каспийском шельфе с терминалом в Новороссийске.

И нельзя забывать, прежде всего, тот факт, что Казахстан – второй по объемам экономики участник Евразийского экономического союза, обеспечивает своей нефтью более 80% загрузки КТК.

Трубопровод КТК имеет протяженность в 1 511 километров, и в 2024 году через его систему было прокачано 63,01 миллиона тонн нефти. Почти 55 миллионов тонн из этого составила нефть с месторождений в Казахстане.

Крайне интересен с точки зрения необходимости и реальной возможности применения санкций состав акционеров КТК. В список входят практически наравне с российской компанией "Транснефть" и почти международным "Лукойлом" ряд действительно международных компаний, в том числе Chevron, Shell, Eni и другие.

Тройные стандарты

С самим же исключением из санкций все предельно просто: в конце июня истекает срок действия номерной лицензии, которая давала американским компаниям возможность предоставлять нефтесервисные услуги Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) и "Тенгизшевройлу".

Решение об исключении из санкционных ограничений, причем на постоянной основе, на минувшей неделе, вообще-то, без лишнего шума, который поднимают в основном российские профильные СМИ, утвердил американский Минфин.

Все закреплено в очередной номерной генеральной лицензии OFAC – подконтрольного Минфину Управления по контролю за иностранными активами. Интересно, что в свое время по аналогу с этим управлением в России создали Финансовую разведку, которая давно превратилась в Росфинмониторинг.

Теперь эта служба фиксирует практически все, но не пресекает практически ничего, ограничиваясь исключительно докладами куда следует. Впрочем, все широкие полномочия американских финансовых разведчиков тоже, скорее, бюрократические, чем конкретные.

Стоит напомнить, что санкции в виде прямого запрета на предоставление услуг американскими компаниями в сфере добычи нефти на территории России, включая разведку, бурение, переработку и транспортировку, Вашингтон ввел только в январе уже нынешнего года.

Но КТК и "Тенгизшевройл" из санкционных списков сразу исключили, явно рассчитывая сохранить возможность сотрудничать с казахстанскими нефтяными игроками, не обращая внимания на все достижения евразийской интеграции. Выстраивается вполне четкая трехуровневая схема партнерства, где на первом месте - свои, на третьем - чужие, ну а на втором - те, кто своим не то не мешает, а как может, так и помогает.

А как же спрос?

Особой пикантности ситуации придают последние сообщения из структур ОПЕК, где решено не менять прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 г. Ожидается, что повышение составит 1,30 млн барр./сутки, до 105,00 млн барр./сутки. Повышение в следующем, 2026 году будет лишь чуть менее заметным - на 1,28 млн барр./сутки и составит 106,28 млн барр./сутки.

Характерно, что уже оправдываются прогнозы ОПЕК об опережающем росте спроса на нефть в Северной и Южной Америке по сравнению с Азиатско-Тихоокеанским регионом, хотя связать это с возней вокруг КТК довольно непросто.

Хотя в материалах ОПЕК снова есть обязательные ссылки на "увеличение производственных мощностей и рентабельность нефтехимической промышленности в странах, не входящих в ОЭСР, в основном в Китае и на Ближнем Востоке".

Ожидается, что в 2025 г. спрос на нефть будут поддерживать растущий спрос на авиаперевозки и высокая мобильность на дорогах, включая грузоперевозки. Не только нефтяники, но и эксперты из ОЭСР не скрывают умеренного оптимизма по поводу экономического роста в США, который если и замедляется, то весьма незначительно.

Дополнительный вклад в позитивные прогнозы уже сделан в результате окончания или, как минимум, перемирия в тарифной войне США с Китаем. Однако пока даже самые продвинутые аналитики плохо представляют, насколько сильным будет влияние тарифов Вашингтонской администрации на торговых партнеров и как это может повлиять на спрос на нефтепродукты.

Поэтому стремление "не давить" на КТК, причем ни в коем случае, - это даже больше, чем просто "соломки подстелить".

Источник - primeminister.kz
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