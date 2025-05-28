Премьер Казахстана обсудил с резидентом ExxonMobil бесперебойную работу КТК

21:01 28.05.2025

Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом по вопросам нефтегазового сотрудничества

28 Май 2025



Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу со старшим вице-президентом компании ExxonMobil Питером Ларденом. Обсуждено сотрудничество в нефтегазовой сфере, планы по развитию инфраструктуры и внедрению передовых технологий, рассмотрены перспективы расширения взаимодействия по различным направлениям.



В ходе встречи внимание уделено текущему статусу и ходу реализации ключевых совместных проектов, включая Тенгизское и Кашаганское месторождения, а также дальнейшую эксплуатацию системы трубопроводов Каспийского трубопроводного консорциума. Особо отмечен запуск проекта будущего расширения на Тенгизе, который усилит позиции Казахстана на мировом энергетическом рынке.



Премьер-министр подчеркнул необходимость активизации усилий по увеличению доли местного содержания в закупках товаров, работ и услуг в рамках Тенгизского проекта, где уровень локализации по товарам остается недостаточным.



Стороны обсудили реализацию этапов освоения месторождения Кашаган, включая подготовку к запуску Этапа 2А, в рамках которого планируется увеличение объемов добычи и строительство газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд м3/год. Подчеркнута важность ускоренного принятия решений по реализации Этапа 2Б. В целом с момента запуска проекта на месторождении добыто около 906 млн баррелей нефти и 75 млрд м³ газа при общих извлекаемых запасах порядка 15,885 баррелей нефти и 1,4 трлн м³ газа.



Кроме того, рассмотрены вопросы обеспечения стабильной и бесперебойной работы нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума, который играет ключевую роль в транспортировке казахстанской нефти на внешние рынки.



В завершение встречи стороны подтвердили готовность к открытому и конструктивному диалогу, направленному на укрепление партнерства и реализацию крупных инвестиционных проектов.



