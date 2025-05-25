Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов прокомментировал девятый полет Starship

22:00 28.05.2025

Для SpaceX главная цель - Марс, но по пути можно слетать и на Луну, заявил Маск.



Сегодня ночью девятый пуск ракеты Starship компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.



Судя по трансляции, после успешного запуска корабль вышел на суборбитальную траекторию, но через полчаса начал бесконтрольно вращаться.



До этого был потерян разгонный блок.



