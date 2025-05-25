 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов прокомментировал девятый полет Starship
22:00 28.05.2025

Для SpaceX главная цель - Марс, но по пути можно слетать и на Луну, заявил Маск.

Сегодня ночью девятый пуск ракеты Starship компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.

Судя по трансляции, после успешного запуска корабль вышел на суборбитальную траекторию, но через полчаса начал бесконтрольно вращаться.

До этого был потерян разгонный блок.



Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов прокомментировал полет Starship

Девятый полет Starship показывает всю сложность технологической задачи доставки большого объема полезной нагрузки к Марсу.

В этот раз у компании SpaceX получилось не все, что было изначально запланировано, однако это космос, и его покорение - всегда сложнейшая миссия, требующая самых высоких технологий и компетенций. С точки зрения "космической" этики - мы всегда на стороне тех, кто пробует, развивает и пытается создавать новые проекты, будь то партнеры из Китая, Индии или любой страны.



Россия, в свою очередь, ведет работу над созданием, в том числе, транспортной системы с ядерной энергетической установкой, которая позволит осуществить доставку на околомарсианскую орбиту порядка 10 тонн полезной нагрузки.

У проектов SpaceX и Роскосмоса есть общая цель - исследование дальнего космоса. И здесь рано или поздно всем странам придется объединить свои ресурсы для обеспечения мультипланетности для цивилизации.

Продолжаем следить за разработкой и желаем создателям удачи!

Источник - Роскосмос
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