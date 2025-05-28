|Транзит власти в Таджикистане. Владимир Путин и Валентина Матвиенко приняли в Кремле Рустама Эмомали
22:30 28.05.2025
Встреча с Председателем Верхней палаты Парламента Таджикистана, председателем города Душанбе Рустамом Эмомали
Владимир Путин принял в Кремле Председателя Верхней палаты Парламента (Маджлиси милли Маджлиси Оли) Республики Таджикистан, председателя города Душанбе Рустама Эмомали.
Москва, Кремль
28 мая 2025 года
На встрече с Председателем Верхней палаты Парламента (Маджлиси милли Маджлиси Оли) Республики Таджикистан, председателем города Душанбе Рустамом Эмомали. С российской стороны во встрече приняла участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РУВИКИ.
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Эмомали,_Рустам
Рустам Эмомали (имя при рождении - Рустам Эмомалиевич Рахмонов) - таджикский государственный и политический деятель, спортивный функционер.
Некоторые факты из биографии:
Родился 19 декабря 1987 года в поселке городского типа Дангара Кулябской области Таджикской ССР.
В 2006 году вступил в правящую и пропрезидентскую Народно-демократическую партию Таджикистана.
В 2011–2012 годах работал в должности начальника Управления организации борьбы с таможенными правонарушениями Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан.
В 2012–2013 годах работал в качестве заместителя начальника Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан.
В 2013–2015 годах являлся начальником Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан.
Указом Президента Республики Таджикистан от 16 марта 2015 года назначен директором Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.
С 4 апреля 2017 года - председатель (мэр) города Душанбе - столицы и крупнейшего города Таджикистана.
С 17 апреля 2020 года - председатель Национального совета (Маджлиси Милли) - верхней палаты Высшего собрания (Маджлиси Оли) Республики Таджикистан.
Рустам Эмомали увлекается футболом. Является одним из основателей душанбинского футбольного клуба "Истиклол" (основан в ноябре 2007 года). С 2008 по 2010 год являлся игроком данного клуба, параллельно являясь одним из фактических руководителей клуба.
Рустам Эмомали - старший из двух сыновей и один из девяти детей действующего президента Республики Таджикистан - Эмомали Рахмона. Многими политологами и экспертами рассматривается как вероятный преемник своего отца в должности президента Таджикистана.