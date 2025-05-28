Транзит власти в Таджикистане. Владимир Путин и Валентина Матвиенко приняли в Кремле Рустама Эмомали

22:30 28.05.2025

Встреча с Председателем Верхней палаты Парламента Таджикистана, председателем города Душанбе Рустамом Эмомали



Владимир Путин принял в Кремле Председателя Верхней палаты Парламента (Маджлиси милли Маджлиси Оли) Республики Таджикистан, председателя города Душанбе Рустама Эмомали.



Москва, Кремль

28 мая 2025 года



На встрече с Председателем Верхней палаты Парламента (Маджлиси милли Маджлиси Оли) Республики Таджикистан, председателем города Душанбе Рустамом Эмомали. С российской стороны во встрече приняла участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.



