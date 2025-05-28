|В Евросоюзе создали банк войны, - Олег Розанов
23:00 28.05.2025
В Евросоюзе создают банк войны
28.05.2025 | Олег РОЗАНОВ
Великобритания и Европейский союз работают над созданием нового "банка обороны, безопасности и устойчивости", вдохновленного Всемирным банком, для финансирования перевооружения Запада против угроз, исходящих от России, сообщает британская газета The Telegraph.
"Банк надежности, безопасности и устойчивости", созданный по образцу Всемирного банка, "мог бы разместить капитал в размере до 100 миллиардов фунтов стерлингов и финансироваться западными правительствами".
"Шаткое состояние западной оборонной промышленности грозит сдержать перевооружение Европы после того, как США попросили союзников по НАТО взять на себя обязательство увеличить свои расходы на оборону до 5 процентов ВВП на ежегодном саммите альянса в следующем месяце. Но отдельные страны сталкиваются с высокими издержками и внутренними ограничениями расходов, включая фискальные правила, которые ограничивают заимствования", – отмечает издание.
Планы военного госбанка появились в Евросоюзе на фоне резко возросшей стоимости основных боеприпасов и боевой техники. Высокая стоимость частного финансирования для оборонных компаний стала основным фактором инфляции в оборонном секторе после начала военного конфликта на Украине.
Так, "155-мм артиллерийский снаряд стоил около 1700 фунтов стерлингов до войны, но теперь стоит более 6800 фунтов стерлингов, потому что оборонные компании не могут производить их достаточно быстро. Цена немецкого танка Leopard 2A8 выросла примерно на 30 процентов с октября 2024 года", – пишет The Telegraph.
"У многих оборонных фирм возникли проблемы даже с такими простыми вещами, как открытие банковского счета", – сказал агентству Bloomberg Флориан Сейбель, соучредитель немецкой фирмы Quantum Systems, производителя разведывательных беспилотников.
"На рабочем уровне сотрудники банка скажут: "Конечно, мы должны профинансировать этот оборонный проект". Но затем сделка блокируется, поскольку она противоречит каким-то внутренним правилам", – добавил он.
"Это частый рефрен европейских оборонных стартапов, работающих над всем, от новых технологий беспилотников до передового оборудования для наблюдения. Их опыт показывает, что способы ведения бизнеса банками на некоторых крупнейших рынках Европы не соответствуют политическому моменту", – отмечает Bloomberg.
Европейские банки оказались не готовыми к поддержке милитаризации ЕС, поскольку многие критерии кредитования не позволяют финансировать секторы, не соответствующие экологическим, социальным и управленческим стандартам. "Зачастую военно-промышленный комплекс этим критериям не соответствует", – добавляет агентство.
К примеру, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), государственное инвестиционное подразделение ЕС, предоставляющее льготные кредиты, не может кредитовать оборонные проекты, так как его правила запрещают кредитование для покупки оружия и боеприпасов. ЕИБ расширил свою сферу деятельности до технологий двойного назначения для обороны, но заниматься кредитованием только военных проектов он не будет.
Поэтому Евросоюзу срочно потребовалось специализированное кредитное учреждение для перевооружения своего ВПК.
С этой целью "группа бывших чиновников НАТО предложила создать глобальный Банк обороны, безопасности и устойчивости (DSR), первоначально представленный в 2019 году как "банк НАТО". Международно управляемое финансовое учреждение будет кредитовать правительства, но также страховать риски для коммерческих банков, кредитующих оборонные компании и их цепочку поставок. Он будет открыт для "союзников как в Евроатлантическом, так и в Индо-Тихоокеанском регионах", начиная с небольшой группы "якорных стран", в которую могут входить члены возглавляемых Великобританией Совместных экспедиционных сил североевропейских стран, а также США и Япония… Только глобальный масштаб обеспечит необходимое масштабное финансирование и сделает перевооружение устойчивым", – пишет старший научный сотрудник Европейского политического центра (EPC) Пол Тейлор.
Однако на данный момент европейские лидеры обсуждают возможность создания банка для перевооружения ЕС, опирающегося лишь на европейский капитал, что совершенно недостаточно для возрождения оборонной промышленности Старого Света, как считает ряд ведущих аналитиков.
"Чисто европейский Банк Перевооружения (Rearmament Bank) работает по хрупкой модели финансирования без рейтинга AAA. Это означает, что государства платят рыночные цены, что увеличивает издержки. Чтобы не ставить под угрозу платежеспособность, для депозитов с первого дня потребуется как минимум 9-кратное кредитное плечо. Это утопично. Для сравнения, Европейскому банку реконструкции потребовались десятилетия, чтобы создать сопоставимую инвестиционную модель. Военные создатели Rearmament Bank ожидают аналогичных эффектов кредитного плеча в одночасье", – указывает научный сотрудник Массачусетского технологического института, эксперт по инновациям Саид Вернер.
Кредитное плечо – это соотношение между заемным и собственным капиталом инвестора. Девятикратное кредитное плечо означает, что Евросоюзу понадобится для достижения намеченных оборонных целей на порядок больше финансовых средств, чем имеется в европейских банковских закромах. По этой причине Евросоюз должен собирать в свою военную копилку деньги со всего западного мира.
Идея "банка НАТО" прилетела в Евросоюз из-за океана. В конце прошлого года нежелательный в России Атлантический совет* опубликовал обширный доклад "Как новый глобальный оборонный банк – "Банк обороны, безопасности и устойчивости" – может решить проблемы финансирования США и их союзников".
Заметим, что даже в оглавлении доклада финансовые интересы США стоят выше, чем интересы их союзников.
В докладе выражается уверенность в том, что создание "банка НАТО" увенчается успехом, так как "все евроатлантические и индо-тихоокеанские союзники уже участвуют во Всемирном банке или Европейском инвестиционном банке, и, следовательно, все потенциальные правительства-акционеры имеют соответствующий опыт".
DSR банк буде выпускать "военные облигации, которые также могут охватывать несколько десятилетий, как это было с военными облигациями в прошлом, и чего многие страны не могут достичь в одностороннем порядке".
Иными словами, предлагается финансировать перевооружение Европы за счет долгосрочных облигаций, котировки которых в любой подходящий момент могут быть обрушены "невидимой рукой рынка", оставив частных инвесторов у разбитого инвестиционного корыта.
А основной финансовый интерес США в создании глобального банка, который будет финансировать европейский оборонпром, состоит в том, что Европа должна покупать только американское оружие.
В каждом разделе доклада имеются характерные пассажи на эту тему.
К примеру, рассказывается, какие выгоды получит "Великобритания, закупающая вооружение у американской компании", взяв кредит в DSR банке, и как Польша сэкономит миллионы долларов при закупке американских истребителей.
Как бы то ни было, "Банк надежности, безопасности и устойчивости" будет занимать деньги в первую очередь у европейских коммерческих банков под гарантии правительств Евросоюза.
В ЕС все страны имеют гигантский внешний долг и дефицит бюджета. Запуская огромные деньги в оборонку, будут резать социальную сферу. В Европе будет еще больше нищих и бездомных.
Лидеры Евросоюза все это хорошо понимают, но отказаться от увеличения оборонных расходов, пусть даже путем масштабного привлечения заемных средств, не могут под угрозой запретительных торговых тарифов Дональда Трампа.
Когда население ЕС совсем пойдет по миру, США могут предложить Старому Свету гуманитарную помощь в обмен на сделку по природным ресурсам, как это было проделано с Украиной.
Классическая стратегия Америки направлена на превращение Европы в фактическую колонию США. Европа сама рвется попасть в этот капкан, да еще с гордо поднятой головой, как никогда соответствуя мему "Слабоумие и отвага".