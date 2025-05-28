В Евросоюзе создали банк войны, - Олег Розанов

23:00 28.05.2025

В Евросоюзе создают банк войны



28.05.2025 | Олег РОЗАНОВ



Великобритания и Европейский союз работают над созданием нового "банка обороны, безопасности и устойчивости", вдохновленного Всемирным банком, для финансирования перевооружения Запада против угроз, исходящих от России, сообщает британская газета The Telegraph.



"Банк надежности, безопасности и устойчивости", созданный по образцу Всемирного банка, "мог бы разместить капитал в размере до 100 миллиардов фунтов стерлингов и финансироваться западными правительствами".



"Шаткое состояние западной оборонной промышленности грозит сдержать перевооружение Европы после того, как США попросили союзников по НАТО взять на себя обязательство увеличить свои расходы на оборону до 5 процентов ВВП на ежегодном саммите альянса в следующем месяце. Но отдельные страны сталкиваются с высокими издержками и внутренними ограничениями расходов, включая фискальные правила, которые ограничивают заимствования", – отмечает издание.



Планы военного госбанка появились в Евросоюзе на фоне резко возросшей стоимости основных боеприпасов и боевой техники. Высокая стоимость частного финансирования для оборонных компаний стала основным фактором инфляции в оборонном секторе после начала военного конфликта на Украине.



Так, "155-мм артиллерийский снаряд стоил около 1700 фунтов стерлингов до войны, но теперь стоит более 6800 фунтов стерлингов, потому что оборонные компании не могут производить их достаточно быстро. Цена немецкого танка Leopard 2A8 выросла примерно на 30 процентов с октября 2024 года", – пишет The Telegraph.



"У многих оборонных фирм возникли проблемы даже с такими простыми вещами, как открытие банковского счета", – сказал агентству Bloomberg Флориан Сейбель, соучредитель немецкой фирмы Quantum Systems, производителя разведывательных беспилотников.



"На рабочем уровне сотрудники банка скажут: "Конечно, мы должны профинансировать этот оборонный проект". Но затем сделка блокируется, поскольку она противоречит каким-то внутренним правилам", – добавил он.



"Это частый рефрен европейских оборонных стартапов, работающих над всем, от новых технологий беспилотников до передового оборудования для наблюдения. Их опыт показывает, что способы ведения бизнеса банками на некоторых крупнейших рынках Европы не соответствуют политическому моменту", – отмечает Bloomberg.



Европейские банки оказались не готовыми к поддержке милитаризации ЕС, поскольку многие критерии кредитования не позволяют финансировать секторы, не соответствующие экологическим, социальным и управленческим стандартам. "Зачастую военно-промышленный комплекс этим критериям не соответствует", – добавляет агентство.



К примеру, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), государственное инвестиционное подразделение ЕС, предоставляющее льготные кредиты, не может кредитовать оборонные проекты, так как его правила запрещают кредитование для покупки оружия и боеприпасов. ЕИБ расширил свою сферу деятельности до технологий двойного назначения для обороны, но заниматься кредитованием только военных проектов он не будет.



