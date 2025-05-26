ВС РФ начали бои за Юнаковку Сумской области - итоговая сводка Readovka к исходу 28 мая

00:05 29.05.2025

ВС РФ начали штурм крупного села Юнаковка на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за 28 мая



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 28 мая в разрезе СВО. Русские войска приступили к штурму важного оборонительного узла ВСУ в Сумской области – села Юнаковка. Была также проанализирована потенциальная угроза поставок Украине ракет американского производства "Томагавк" через Германию. Зеленский прибыл в Берлин на переговоры с канцлером Мерцем, по всей видимости Киев "выклянчит" новые поставки оружия и финансирование.



Большая паника в большом городе



