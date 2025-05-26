|ВС РФ начали бои за Юнаковку Сумской области - итоговая сводка Readovka к исходу 28 мая
00:05 29.05.2025
ВС РФ начали штурм крупного села Юнаковка на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за 28 мая
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 28 мая в разрезе СВО. Русские войска приступили к штурму важного оборонительного узла ВСУ в Сумской области – села Юнаковка. Была также проанализирована потенциальная угроза поставок Украине ракет американского производства "Томагавк" через Германию. Зеленский прибыл в Берлин на переговоры с канцлером Мерцем, по всей видимости Киев "выклянчит" новые поставки оружия и финансирование.
Большая паника в большом городе
Русские войска успешно прорвали оборону ВСУ на южных окраинах села Локня и перенесли боевые действия на соседнюю Юнаковку. Кроме того, ВС РФ выбили противника из сел Константиновка, Владимировка и Водолага. Это означает, что российские войска вышли на общий рубеж атаки оборонительной линии ВСУ в Сумской области, проходящей через сельскую полосу: Алексеевка – Новониколаевка – Варачино – Яблоновка – Юнаковка.
Тем не менее ожидать масштабного наступления по всей линии не стоит. Вероятно, противник будет сковываться локальными штурмами. Главный вопрос – овладение Юнаковкой. Здесь важна одна географическая особенность: за селом начинаются поля и огромный лесной массив. Потеря Юнаковки откроет нашим войскам путь в тыл всей оборонительной линии ВСУ и приведет к потере значения их резервной линии обороны, расположенной в полосе Хотень – Писаревка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина.
Громадные по площади леса Сумского района дают российским войскам значительное тактическое преимущество. При дефиците сил у ВСУ прикрыть подступы к лесу без опоры на населенные пункты они не смогут, а число полевых укреплений у них недостаточно. Кроме того, густая листва снижает эффективность применения FPV-дронов – одного из основных инструментов ВСУ при нехватке артиллерии. Лес усложняет работу операторов БПЛА и одновременно укрывает наши наступающие подразделения.
Это открывает возможности для скрытного продвижения вглубь оборонительной зоны и дезорганизации сил противника. Летний период лишь усиливает эти преимущества. Все это увеличивает шансы на прорыв к Сумам или как минимум на их оперативное окружение.
Оперативное командование ВСУ "Север", ответственное за Черниговскую и Сумскую области, понимает критичность ситуации. Возможный ответ – очередная попытка прорыва на территорию России с целью затянуть боевые действия и отвлечь наши силы от наступления на Юнаковку.
"Ракетный Фридрих"
Немецкое издание Bild сообщило, что Германия может предоставить Украине средства для разработки ракет с дальностью до 2500 км. Они, очевидно, предназначаются для атак по территории России.
Однако возникает вопрос: что Украина сможет разработать и, главное, массово производить, учитывая признанные ею самой разрушения промышленной инфраструктуры из-за регулярных ударов ВС РФ?
Судя по заявленной дальности, речь может идти о ракетах "Томагавк". Это подтверждают и недавние сообщения о планах Бундесвера закупить именно эти американские ракеты. В интервью Hartpunkt 16 мая вице-адмирал ВМС ФРГ Ян Кристиан Каак заявил:
"В настоящее время мы рассматриваем возможность установки ракет Tomahawk на корабли нашего флота. И это выглядит совсем неплохо".
Таким образом, Берлин может стать "прокладкой" для поставок американских высокоточных дозвуковых ракет большой дальности. США, поставляя оружие своему союзнику по НАТО, формально не участвуют в передаче Украине. Германия же может заявить, что передает Киеву только "технологии", а не сами ракеты.
Учитывая фактическое уничтожение всех пригодных для производства подобных вооружений объектов на территории Украины, самостоятельное производство таких ракет вряд ли возможно. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц в таком случае может остаться вне критики, поскольку вопрос поставок крылатых ракет Taurus формально выведен из повестки.
"Ракеты и деньги есть? Давай дружить!"
Украинский президент Зеленский сегодня прибыл в Берлин для переговоров с новым канцлером Германии Мерцем. Разумеется, основной темой переговоров будет "надой" для Украины очередных партий вооружений. Прежде всего, Киев интересуют ракеты для усиления давления на русский тыл, но и вопрос боеприпасов в неменьшей степени волнует незалежную.
Конечно, основная дилемма европейских СМИ заключается в том, даст ли ФРГ крылатые ракеты Taurus Украине. Однако этот вопрос на самом деле вторичен, если, как сказано выше, уровень обсуждаемых тем немного иной, и речь идет о подготовке к передаче Украине ракет "Томагавк" с куда большей дальностью, чем у Taurus. Однако, если Германия по многим признакам стала готовой к операциям по закупке американских "Томагавков" для последующей передачи незалежной, то вопрос изделий Taurus также может быть уже решенным. И, разумеется, все эти процессы идут на фоне заявления Bild о том, что ВСУ будут направлены "технологии", а не сами ракеты. Это означает, что если Россию атакуют новыми типами вооружения, то всем будет очевидно, кто у кого и для кого закупил, и кто кому просто дал свое, разыгрывая комедию а-ля "они сами смогли сделать копию".
В сухом остатке можно получить то, что вместе с канцлером Германия получила новые угрозы, вызванные его политикой. Обманувший своих избирателей обещанием исправить последствия либеральной по вопросам миграции политики Шольца Мерц взял курс на радикальные рельсы, но, к сожалению, для ФРГ, совсем не в том вопросе, решение которого ждут немцы.
Напомним, главным событием 27 мая стало расширение зоны контроля ВС РФ по северному берегу реки Волчья на Харьковском направлении.