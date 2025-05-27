Российско-узбекистанские отношения в свете крупных инфраструктурных проектов, - Станислав Притчин

00:57 29.05.2025

Российско-узбекистанские отношения в свете крупных инфраструктурных проектов



В фокусе правительства РФ находится сфера трудовых мигрантов



Станислав Притчин

Об авторе: Станислав Александрович Притчин – кандидат исторических наук, заведующий Сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН, эксперт Клуба "Валдай"

27.05.2025



С 2016 года российско-узбекистанские отношения демонстрируют впечатляющую динамику развития по всем направлениям, во многом являясь образцовым примером выстраивания взаимодействия стратегических партнеров. Примечательно, что залогом успешного развития сотрудничества является схожесть подходов к глобальной и региональной повестке. Ташкент и Москва в современных условиях заинтересованы в углублении регионального сотрудничества и интеграции в Евразии как внутри постсоветского пространства, так и в более широком формате. Это направление проявляется в углублении взаимодействия по линии Узбекистан–ЕАЭС, интеграции в Центральной Азии, разработке и реализации крупных трансрегиональных инфраструктурных проектов, включая МТК Север–Юг.



У Узбекистана и Российской Федерации также присутствует совпадение интересов развития двух стран. Для Ташкента остро стоит задача модернизации и диверсификации экономики, привлечения иностранных инвесторов и технологий, обеспечения энергетической безопасности и расширения рынков сбыта за счет углубления отношений с партнерами и развития транспортных коридоров. В свою очередь, для Москвы важны диверсификация внешней торговли, открытие и расширение новых рынков для технологий и товаров, укрепление взаимодействия со стратегическими и надежными партнерами на фоне системного кризиса в отношениях России и Запада.



Такое пересечение интересов способствует качественному росту и углублению российско-узбекистанских отношений. Россия последние несколько лет является крупнейшим инвестором в экономику республики, уступая по уровню товарооборота и количеству компаний только КНР. Москва становится стратегическим партнером для Ташкента в энергетической сфере. Если ранее такое взаимодействие обеспечивалось реализацией газодобывающих проектов российскими компаниями "Газпром" и ЛУКОЙЛ, то сейчас это и поставки электроэнергии и природного газа в республику, и амбициозная ядерная программа, предусматривающая строительство АЭС российским "Росатомом". За последние годы Россия закрепила статус ключевого поставщика образовательных услуг для растущего населения Узбекистана. В республике открыли свои филиалы 14 российских вузов, а 63 тыс. узбекистанских студентов обучаются в вузах РФ.



Со своей стороны, Узбекистан выступает надежным поставщиком продукции сельского хозяйства, ряда стратегически важных для российской экономики минералов, продукции машиностроения. Важнейшим для двух стран является взаимодействие в сфере трудовой миграции. Узбекистан таким образом решает проблему избыточности трудовых ресурсов и безработицы, для России – это возможность закрывать потребности в дефиците кадров на рынке труда. В последние годы эта сфера находится в фокусе правительств. Партнеры стремятся упорядочить поток трудовых мигрантов из Узбекистана, обеспечив условия для целевого набора и подготовки специалистов для проектов в России еще в Узбекистане.



Стратегическими для двух стран сегодня выглядят совместные проекты на афганском направлении. Узбекистан в рамках стратегии расширения экспортных направлений за счет развития транспортных коридоров уже в течение нескольких лет является главным лоббистом строительства трансафганских инфраструктурных проектов. Для России после спешного выхода США из Афганистана, с одной стороны, а также системного сворачивания взаимодействия с европейскими странами стоит задача расширения возможностей для торговли и взаимодействия со странами глобального Юга. После исключения правящего в Афганистане движения "Талибан" из списка террористических организаций для России формально снимаются ограничения на реализацию крупных проектов и политического взаимодействия со страной. В таких условиях для России и Узбекистана открывается совершенно новое направление для стратегического сотрудничества в виде проектов в Афганистане, в частности, трансафганской железной дороги, которая позволит качественно улучшить связность в центре Евразии.