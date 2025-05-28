 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Разделяй и властвуй", или Бумеранг сепаратизма, - Алексей Белов
01:00 29.05.2025

"Разделяй и властвуй", или Бумеранг сепаратизма
Основания для передела границ найдутся всегда

28.05.2025 | Алексей БЕЛОВ

Накануне Дональд Трамп предпринял очередную попытку склонить Канаду к вхождению в состав Соединенных Штатов Америки.

"Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей сказочной системы "Золотого купола", что это будет стоить 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной страной, но будет стоить 0 долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом. Они рассматривают это предложение!" – написал он в принадлежащей ему самому социальной сети Truth Social.

Упорство, с которым нынешний хозяин Белого дома пытается перекроить карту западного полушария (он ведь не только Канаде, он еще и Мексики предлагает влиться в братскую семью американских народов), мысленно возвращают нас в глубины истории, когда великие древние царства активно расширяли свое жизненное пространство.

Поговаривают даже, по крайней мере об этом прямо пишет The New York Times, что Трамп хочет предложить России и Китаю разделить мир на три зоны влияния по принципу "один мир – три державы"

"Трамп, возможно, задумал что-то еще более масштабное, связанное с Россией и Китаем. По мнению некоторых внешнеполитических аналитиков, его действия и заявления наводят на мысль, что он, возможно, представляет себе мир, в котором каждая из трех так называемых великих держав – Соединенные Штаты, Китай и Россия – доминирует в своей части земного шара. Это был бы возврат к стилю имперского правления 19-го века", – отмечает автор публикации Эдвард Вонг.

Правда, что касается 47-го президента США, то он как бизнесмен с большим стажем мыслит, скорее, категориями слияний и поглощений, чем классического divide et impera, сиречь разделяй и властвуй, известного нам еще с незапамятных времен.

Впрочем, античное происхождение этого выражения ставится исторической наукой под большое сомнение (ни в каких дошедших до нас источниках оно не встречается), тем не менее сам по себе политический принцип, при котором крупные империи сначала ссорят своих врагов, а потом покоряют их по одиночке, одним из первых использовал Гай Юлий Цезарь в своей борьбе с германскими племенами.

Если же говорить о политике современных европейских (в широком смысле) "патрициев", то у них в большей степени получается разделять, причем, стоит признать, весьма неплохо. А вот с властвовать, то есть управлять, в последние лет эдак 40-50 как-то откровенно не задалось. И с каждым годом становится все хуже и хуже.

Недавно стало известно, что власти Аргентины призвали Великобританию возобновить переговоры о спорных Мальвинских (Фолклендских) островах, поводом к чему послужила добровольная передача Лоном архипелага Чагос, Республике Маврикий.

Тем, кто застал времена правления Маргарет Тэтчер, термин фолклендская война хорошо известен. Речь идет о вооруженном противостоянии между Великобритании и Аргентиной за небольшие кусочки скалистой суши, расположенные в юго-западной оконечности атлантического океана.

По сути, уже в 1980-х годах эти острова не имели для Британии стратегического значения, а борьба за них фактически представляла собой рецидив фантомных болей Британской империи по давно утраченному величию и морскому владычеству. Тем не менее возвращать их Аргентине британцы не хотят до сих пор, как будто бы боятся расставаться с едва ли не последними символом эпохи колониализма.

А между тем Лондону стоило бы больше озаботиться не сохранением под своим владычеством едва различимых на карте заморских территорий, а событиями внутри Соединенного Королевства, которое просто на глазах рассыпается как лоскутное одеяло.

О сепаратистских настроениях в Северной Ирландии известно давно. Но ведь и шотландцы не оставляют попыток добиться наконец независимости, раз за разом голосуя на парламентских выборах за местных националистов. И только невероятными дипломатическими усилиями Лондону пока что удавалось отвести от себя угрозу распада страны, тем не менее центробежные тенденции на острове только увеличиваются. Уже и Уэльс заявил о желании "пойти своим путем".

Вообще, стоит отметить, что любимая забава европейских политиков – развязывать внутри стран-противников междоусобные войны, желательно по этническому признаку, частью чего несомненно являются нынешней конфликт на Украине, национальные противоречия в Молдавии, а еще раньше распад Югославии – все чаще и заметнее бумерангом сепаратизма возвращается в саму Европу, где для него есть немало поводов и хорошо удобренной почвы.

Скажем, не так давно спикер палаты представителей Нидерландов Мартин Босма во время ужина с послом Франции Франсуа Алабрюном предложил тому разделить территорию Бельгии между двумя странами: франкоговорящую Валлонию отдать Франции, а населенную, по сути, голландцами Фландрию – Нидерландам.

"На встрече присутствовали и другие члены парламента. Эти депутаты, как и посол, были поражены, когда услышали, как Босма сказал то, что однажды сказал и Герт Вилдерс: Нидерланды хотели бы присоединить Фландрию. Босма добавил, что Валлония могла бы отойти к Франции. Идея объединения Нидерландов и Фландрии особенно популярна среди праворадикалов. Герт Вилдерс также неоднократно выступал за захват Фландрии", – писали потом европейские издания.

Я не стану оценивать реалистичность подобных планов, но просто хотел бы отметить, что для передела границ внутри самой Европы есть масса оснований. Вспомнить хотя бы Каталонию и Страну Басков в Испании, населенную словенцами Каринтию в Австрии, Эпир и Икарию в Греции, разделенный на две части – греческую и турецкую – остров Кипр, Фареры и Гренландию в Дании, Северные провинции в Италии, да ту же Сицилию, которая всегда была государством в государстве, Лапландию в Норвегии и Верхнюю Силезию в Польше. И это далеко не полный список проблемных регионов на карте ЕС.

И явно не с такими собственными очагами нестабильности внутри Европе лезть в чужие дела, пытаясь разделить и уничтожить, скажем, Россию или Китай, активно работая здесь над подъемом этнического сепаратизма.

Возвращаясь к планам Трампа по созданию эдаких Северо-Американских Соединенных Штатов – от Гренландии до Панамского канала, – стоило бы вспомнить о недавнем выступлении премьер-министра канадской провинции Альберты Даниэль Смит, заявившей о том, что уже в 2026 году будет проведен референдум об отделении этой провинции от Канады.

"Мы прекрасно осознаем, что существует большое и растущее число жителей Альберты, которые утратили надежду на свободное и процветающее будущее Альберты в составе Канады. Многие из этих жителей организуют петиции с целью инициировать референдум по воле граждан, как я упоминала ранее. Подавляющее большинство этих людей – не маргиналы, которых можно игнорировать или демонизировать. Они – преданные патриоты".

Полагаю "альбертчане" не долго пробудут в статусе независимых и вскоре после референдума предпочтут присоединиться к чему-то более крупному и сильному.

Так что, похоже, у Трампа действительно есть шанс получить Канаду? Пусть не сразу, пусть по частям. И тогда Оттава, как и весь англосаксонский мир, активно принимающая участие в инспирировании сепаратизма в других странах, внезапно почувствует его тяжелое дыхание на себе. Тем более что за Альбертой наверняка подтянется и Квебек, давно уже тяготящийся своим канадским подданством.

Источник - Фонд стратегической культуры
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