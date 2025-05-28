Трансафганская железная дорога – проект, способный изменить в регионе многое, - Азиз Абдраимов

01:09 29.05.2025 Трансафганская железная дорога – проект, способный изменить в регионе многое



28.05.2025 | Азиз АБДРАИМОВ



Глобальные изменения на международной арене последних лет не могли не оказать существенное влияние на развитие ситуации на евразийском пространстве. Некоторые страны, ранее находившиеся практически на задворках мировой политики и торговых отношений, внезапно оказались в роли важнейших региональных игроков, от действий которых стало зависеть формирование обновленных торгово-экономических, а в ряде случаев и политических связей на континенте.



В частности, на одну из ведущих позиций в создании новых региональных транспортных коридоров начал претендовать Афганистан, который планирует стать связующим звеном между странами Центральной и Южной Азии, а в перспективе занять не последнее место в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг". В этой связи на повестку дня снова был поставлен вопрос о создании Трансафаганской железной дороги, интерес к которой сегодня проявляют не только страны азиатского региона.



Следует напомнить, что железнодорожное сообщение в Афганистане является его головной болью на протяжении не одного столетия. Главными проблемами в данном случае всегда были сложный рельеф, включая горные районы и пустыни, землетрясения, а также политическая нестабильность и практически не прекращающиеся военные конфликты. В последние десятилетия ситуация начала определенным образом меняться, хотя сам процесс модернизации старой и строительство новой транспортной инфраструктуры всегда шел медленно.



Например, после долгих лет затишья в 2010 году началось строительство железнодорожной линии между Узбекистаном и афганским городом Мазари-Шарифом. Позже началась реализация проекта железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан, в рамках которого к 2016 году туркменская сторона закончила строительство своего участка Атамурат-Имамназар – Акина (Афганистан) длиной 88 км. В августе 2017 года Иран завершил постройку 184 км железной дороги от своего города Хафа до афганского Герата, что стало настоящим прорывом для Афганистана, получившего доступ к 11 международным коридорам, в том числе в Европу. Однако всего этого оказалось недостаточно для того, чтобы в полной мере использовать транзитный потенциал афганской территории, что подтолкнуло страны азиатского региона к разработке более масштабного проекта.



В частности, в сентябре 2018 года на международной конференции "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности" впервые были представлены научно обоснованные результаты исследований и преимуществ формирования Трансафганской железной дороги или "Кабульского коридора". После этого между представителями Афганистана, Казахстана, России, Пакистана и Узбекистана был подписан протокол о создании совместной рабочей группы и финансового консорциума, а уже в марте 2019 года в Ташкенте прошла первая встречи многосторонней рабочей группы по строительству транзитных железнодорожных линий через афганскую территорию. Еще через год состоялось первое заседание Транспортной платформы "Центральная Азия – Южная Азия", где обсуждался вопрос развития инфраструктуры Афганистана, а в феврале 2021 года на узбекско-афганско-пакистанских переговорах на высшем уровне была утверждена дорожная карта по строительству Трансафганской железной дороги по маршруту Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.



Изначально предполагалось, что новый транспортный коридор свяжет между собой ЕС, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии. Для этого необходимо было уложить порядка 760 км пути с колеей шириной 1520 мм с переходом на колею 1676 мм на границе с Пакистаном, а также построить более 1200 искусственных сооружений, в том числе три тоннеля, 336 мостов, 33 станции и т. п.



На реализацию проекта отводилось около 5 лет, планировалось потратить от $4,5 до $8 млрд, а профинансировать его выразил готовность Всемирный банк. Однако все планы пришлось пересмотреть после прихода в августе 2021 года к власти в Афганистане движения "Талибан". Несмотря на то что официально от строительства никто из стран региона не отказался, Россия и Казахстан временно приостановили свое участие в разработке проекта.



Возобновление работ началось в 2022 году, когда Узбекистан, Афганистан и Пакистан официально заявили о том, что обеспечат безопасность строительства, после чего в рамках создания технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта состоялась полевая экспедиция. В последние два года Трансафганская железная дорога снова стала приобретать характер рабочего проекта, к реализации которого опять активно подключилась Россия, прекрасно понимая всю важность данного маршрута в нынешних условиях санкционного давления со стороны Запада. Тем более что активизировать свою деятельность в данном проекте Москву попросили в Кабуле, а в 2023 году временное правительство Афганистана и вовсе приняло решение установить российскую колею 1520 мм на всем афганском промежутке маршрута, чтобы вагонам из РФ не было необходимости менять платформу. Подтолкнул Москву к возвращению в проект и возросший интерес к "Кабульскому коридору" Китая, который не оставляет попыток усилить свое влияние в данном регионе, что в некоторой степени идет вразрез с российскими интересами.



Началом нового этапа работы над Трансафганской железной дорогой можно считать весну 2024 год, в частности министерскую встречу стран-участников мультимодального транспортного коридора "Белоруссия – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан", в рамках которой Москва официально подтвердила, что поддерживает строительство и создание консорциума из числа заинтересованных стран для разработки ТЭО и софинансирования работ. Тогда стороны договорились, что проектные бюро Узбекистана и России вместе спроектируют данную дорогу, а маршрут Узбекистан – Афганистан – Пакистан станет частью коридора "Север – Юг".



Нынешний, 2025 год, по всей видимости, выведет проект на совершенно новый уровень. Как отмечал в феврале министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов, в планах – удлинить маршрут Трансафганской железной дороги еще на 80 км, чтобы достичь портов Пакистана и Ирана. Причем он отмечал, что строительство может начаться еще до конца года.



Подобный оптимизм узбекского министра основывался не на пустом месте, так как в работу над проектом снова активно включались Казахстан и Россия. Так, Астана подписала с Кабулом протокол о намерениях провести начальный участок магистрали Тургунди – Герат и создать в афганском городе крупный транспортно-логистический центр. В свою очередь, в апреле министерства транспорта РФ и Узбекистана, а также ОАО "Российские железные дороги" и АО "Узбекистон темир йуллари" подписали комплект документов о начале практической реализации проекта, в том числе "в части определения прогноза объемов грузопотоков и экономической эффективности".



Причем были определены два маршрута: Мазари-Шариф – Герат – Диларам – Кандагар – Чаман (охватывает ключевые транспортные узлы на западе и юге Афганистана, выходя на пакистанский город Чаман на границе с Белуджистаном) и Термез – Наибабад – Логар – Харлачи (альтернативный более короткий и менее затратный вариант, но требующий дополнительной оценки в части безопасности). Причем каждое направление рассматривается в контексте логистической связи с международными торговыми коридорами, включая Китайско-Пакистанский экономический коридор (CPEC) и маршрут "Север – Юг".



Первое крупное международное обсуждение Трансафганской железной дороги прошло в середине мая в Казани в рамках ХVI Международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum". Здесь представители Афганистана, Казахстана, России, Пакистана и Узбекистана провели ряд встреч, которые позволили синхронизировать позиции сторон по маршрутам проекта, а также скоординировать будущие процедуры его реализации, в том числе и в области привлечения инвестиций. Как отметил на прошедшем в Казани российско-афганском бизнес-форуме заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, Россия не просто заинтересована в развитии железнодорожных маршрутов через Афганистан с выходом на Пакистан и Индию, но и рассчитывает на завершение подготовки обоснования проекта строительства Трансафганской железной дороги к началу 2026 года.



Несмотря на всю сложность реализации проекта, его важность для стран евразийского пространства признается всеми его участниками. В частности, предполагается, что ввод в эксплуатацию Трансафганской железной дороги и вывод ее на полную мощность в объеме порядка 18-20 млн тонн грузов в год, позволит сократить сроки и стоимость транспортировки товаров примерно на 30-40%. Более того, страны Центральной Азии получат доступ к портам Индийского океана, что превратит "Кабульский коридор" в важную часть глобального Евразийского транспортного маршрута, повысив транзитный потенциал региона. Более того, проект вполне может повысить интерес инвесторов к новым и более устойчивым транспортным маршрутам вне существующих традиционных путей из Китая в Европу со всеми вытекающими из этого последствиями.



При этом стоит помнить, что в рамках строительства Трансафганской железной дороги речь идет не только о его экономической выгоде. Сегодня это уже и геополитический проект, который за счет вовлечения Афганистана в различные международные логистические сети вполне может стабилизировать весь регион. К тому же, если Трансафганскую железную дорогу удастся реализовать в ближайшие годы, это станет настоящим прорывом стран Центральной Азии на международной арене, продемонстрировав их самостоятельную способность к реализации столь масштабных проектов.



Таким образом, проект строительства Трансафганской железной дороги сегодня можно рассматривать как часть более широкой повестки евразийского сотрудничества, выходящего далеко за рамки торговли. Развитие инфраструктуры прямо или косвенно позволит соединить не только рынки, но и культуры разных стран, способствуя их сближению. Последнее вполне соотносится с интересами России, для которой стабильность и мирное сотрудничество государств, расположенных у ее южных границ, является крайне важным. В конечном счете появление Трансафганской железной дороги вполне может стать поворотным моментом в истории Центральной и Южной Азии, а с ней и всего евразийского пространства. Источник - Ритм Евразии

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