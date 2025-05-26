|Мы все прекрасно знаем, что такое настоящая дружба между Казахстаном и Россией, - Ольга Любимова
10:44 29.05.2025
Министр культуры Российской Федерации посещает Казахстан
АСТАНА, 28 мая - Sputnik. Мы все прекрасно знаем, что такое настоящая дружба между Казахстаном и Россией, сказала министр культуры России Ольга Любимова.
В Астане она приняла участие в круглом столе "80 лет Великой Победы: память и единство".
"Мы все прекрасно знаем, что такое дружба и что такое дружба, настоящая дружба между странами для России и Казахстана, такое всестороннее братское сотрудничество и взаимопомощь народов, и в этой связи, не могу не вспомнить нашу общую дату и борьбу плечом к плечу с фашизмом", - сказала министр культуры РФ.
Она напомнила о том, что в годы войны в Казахстан были эвакуированы известные деятели культуры и это стало важным событием объединившим культуры двух стран.
В свою очередь, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева подчеркнула, что усилено взаимодействие России и Казахстана в сфере музейного дела, театрального и музыкального искусства и образования в области культуры.
"Так, в рамках реализации договоренностей прошел пятый молодежный театральный форум стран СНГ, гастроли театра Астана Опера, все благодаря вашим усилиям", - сказала Балаева Любимовой.
Казахстанская делегация примет участие в работе ежегодного Санкт-Петербургского форума, который стал уже традиционным.
"Мы также принимаем участие в телевизионном конкурсе Интервидение, формируем наш казахстанский состав. Я полагаю, мы увидим результаты нашей совместной работы", - сказала Балаева.
Она также поблагодарила министра культуры России за всестороннюю поддержку и подчеркнула, что сегодня состоится важное историческое мероприятие - открытие аллеи вечной дружбы Казахстана и России. Это результат взаимных визитов, дружбы глав государств и ведомств, отметила министр.