Мы все прекрасно знаем, что такое настоящая дружба между Казахстаном и Россией, - Ольга Любимова

10:44 29.05.2025

Министр культуры Российской Федерации посещает Казахстан



АСТАНА, 28 мая - Sputnik. Мы все прекрасно знаем, что такое настоящая дружба между Казахстаном и Россией, сказала министр культуры России Ольга Любимова.



В Астане она приняла участие в круглом столе "80 лет Великой Победы: память и единство".



