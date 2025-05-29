SwebbTV: Украина - "провал для Трампа". Он недооценил Россию

11:14 29.05.2025

SwebbTV Швеция

29 мая 2025



Украина - "провал для Трампа". Он недооценил Россию

Аналитик Ларс Берн: позиция Путина намного лучше, чем полагал Трамп, он ошибся



Цель России на Украине - разбить украинскую армию. Ей важно не закончить конфликт как можно быстрее, а "демилитаризовать" Украину, заявил эксперт Ларс Берн в подкасте SwebbTV.



Сопутствующая гибель украинских боевиков при этом оптимально вписывается в российскую стратегию.



На Западе ситуация подается так, будто украинский конфликт зашел в тупик и что Россия не в состоянии одержать победу военными средствами.



На самом деле идет конфликт на истощение. Россия не пытается завоевать всю Украину, она ее демилитаризует. Поэтому скорейшее мирное урегулирование - не главная цель. Цель - измотать и обезвредить украинскую армию.



Русские просто хотят устранить угрозу, которую, как им кажется, Запад создал на Украине.



