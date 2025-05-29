 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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SwebbTV: Украина - "провал для Трампа". Он недооценил Россию
11:14 29.05.2025

SwebbTV Швеция
29 мая 2025

Украина - "провал для Трампа". Он недооценил Россию
Аналитик Ларс Берн: позиция Путина намного лучше, чем полагал Трамп, он ошибся

Цель России на Украине - разбить украинскую армию. Ей важно не закончить конфликт как можно быстрее, а "демилитаризовать" Украину, заявил эксперт Ларс Берн в подкасте SwebbTV.

Сопутствующая гибель украинских боевиков при этом оптимально вписывается в российскую стратегию.

На Западе ситуация подается так, будто украинский конфликт зашел в тупик и что Россия не в состоянии одержать победу военными средствами.

На самом деле идет конфликт на истощение. Россия не пытается завоевать всю Украину, она ее демилитаризует. Поэтому скорейшее мирное урегулирование - не главная цель. Цель - измотать и обезвредить украинскую армию.

Русские просто хотят устранить угрозу, которую, как им кажется, Запад создал на Украине.



"То обстоятельство, что при этом гибнут украинские солдаты, прекрасно вписывается в российскую стратегию, - говорит аналитик Ларс Берн в выпуске передачи SwebbTV "Хроника мировых событий". - Они демилитаризируют Украину. Чем больше людей призывного возраста погибнет или получит серьезные ранения, тем сложнее Украине будет воссоздать мощную военную силу".

"Русские все это время перемалывают личный состав ВСУ и проводят демилитаризацию Украины", - подчеркнул он.

Похоже, что Дональд Трамп считает, что Россия несет огромные потери и срочно нуждается в мирном соглашении. Он думал, что поможет Владимиру Путину выбраться из затруднительного положения, объясняет Берн. Это не так. Позиция Путина намного лучше, чем полагал Трамп, и тот сделал неверные выводы, считает Берн.

Поэтому достичь мирного соглашения будет непросто.

"Важность демилитаризации Украины, которую Путин поставил в качестве главной цели, подразумевает уничтожение военной техники и достаточного количества людей призывного возраста, чтобы противнику было трудно восстановиться", - отмечает Ларс Берн.

Таким образом боевые действия, по-видимому, будут продолжаться "до тех пор, пока у украинских военных не останется иного выхода, кроме как сдаться".

"Это единственный логичный финал, который приемлют русские", - подчеркивает Ларс Берн.

Ведущий Микаэль Вилльгерт пошел еще дальше и заключил, что опосредованная война на Украине стала провалом для Трампа.

"Она зашла в тупик. Это фиаско для Трампа. Он превратно оценил ситуацию", – заключил Вилльгерт.

Источник - ИноСМИ
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