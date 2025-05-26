|29 мая - Международный день миротворцев. Украина внесла Владимира Мединского в "Миротворец"
11:43 29.05.2025
Украина внесла Владимира Мединского в "Миротворец"
Профиль Владимира Мединского, главы российской переговорной делегации в Стамбуле, появился на украинском экстремистском сайте "Миротворец". Помимо его личных данных, там указана информация о его жене, детях, отце и сестре.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту угроз семье советника президента от украинских радикалов.
29 мая Организация Объединенных Наций и все мировое сообщество отмечают Международный день миротворцев.
В Этот День, 77 лет назад, Совет Безопасности ООН учредил первую миротворческую миссию, действующую и сегодня, – Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия для содействия прекращению военных действий в Палестине.
Миротворческая деятельность является одним ключевых направлений деятельности ООН. Усилия миротворцев, включая российских, способствовали урегулированию многочисленных конфликтов и восстановлению мира в десятках стран, пострадавших от насилия и разрушений.
Россия уделяет большое внимание миротворческой деятельности ООН. В качестве постоянного члена Совета Безопасности Россия принимает активное участие в разработке мандатов операций ООН по поддержанию мира, настраивая миссии на конструктивное и уважительное взаимодействие с принимающим государством.
На сегодняшней день Россия участвует в семи миротворческих операциях ООН, от Западной Сахары и Южного Судана до Ближнего Востока и Кипра. В состав контингента Всемирной организации входят 65 граждан РФ, в том числе 15 женщин. Россия также входит в десятку основных государств-плательщиков в бюджеты операций по поддержанию мира.
Наша страна придает большое значение подготовке миротворцев, в том числе иностранных специалистов. В городе Домодедово (Московская область) функционирует Всероссийский центр подготовки миротворцев МВД России, аккредитованный ООН, где сотрудники правоохранительных органов проходят обучение для участия в миротворческих миссиях Всемирной организации. С 2000 года более 350 человек из порядка 50 стран успешно завершили программы подготовки в этом центре.