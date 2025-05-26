29 мая - Международный день миротворцев. Украина внесла Владимира Мединского в "Миротворец"

11:43 29.05.2025

Украина внесла Владимира Мединского в "Миротворец"



Профиль Владимира Мединского, главы российской переговорной делегации в Стамбуле, появился на украинском экстремистском сайте "Миротворец". Помимо его личных данных, там указана информация о его жене, детях, отце и сестре.



Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту угроз семье советника президента от украинских радикалов.



