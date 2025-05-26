|Саида Мирзиеева по приглашению российской стороны провела в Москве встречи с администрацией президента России
12:14 29.05.2025
28 мая помощник президента Узбекистана Саида Мирзиеева по приглашению российской стороны провела встречи в Москве:
Сегодня в Москве по приглашению российской стороны состоялась встреча с Руководителем Администрации Президента Российской Федерации Антоном Вайно. Обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-российского партнерства, характеризующегося высокой динамикой и конкретными результатами. Особое внимание уделили координации и реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Выражена уверенность, что создаваемый механизм мониторинга исполнения договоренностей станет эффективным инструментом взаимодействия между АП двух стран по решению задач, поставленных главами наших государств. Обстоятельно обсудили основные направления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, включая инновационные проекты и межрегиональные связи. Обменялись мнениями по приоритетам узбекско-российского взаимодействия в гуманитарной области и по вопросам трудовой миграции. Подчеркнули важность тесной координации и совместной работы по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.
Сегодня в Москве состоялась теплая и содержательная встреча с первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. В ходе беседы были обсуждены ключевые направления узбекско-российского взаимодействия. Особо подчеркнули, что доверительные отношения между лидерами двух стран являются прочной основой нашего стратегического партнерства и союзничества. Отдельное внимание было уделено вопросам молодежной и кадровой политики. Выразили заинтересованность в углублении сотрудничества в этих сферах, включая обмен опытом и реализацию совместных инициатив по поддержке талантливой молодежи и формированию нового поколения управленцев. Отметили позитивную динамику в сфере образования: неуклонно растет число студентов из Узбекистана, обучающихся в российских вузах. В Узбекистане успешно развиваются филиалы целого ряда ведущих университетов России.
Сегодня также состоялась содержательная встреча с первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым. Основное внимание было уделено вопросам взаимодействия в информационной сфере. В условиях стремительной трансформации медиапространства особенно важно выстраивать объективный и устойчивый информационный фон. Обсудили совместные шаги в области кибербезопасности, противодействия фейкам, продвижения стандартов ответственной журналистики. Подтвердили готовность организовать практические консультации в Ташкенте. В ходе беседы затронули и тему освещения трудовой миграции и культурной дипломатии. Подчеркнули важность взвешенного подхода к этим вопросам в информационной повестке, а также необходимость развития совместных гуманитарных инициатив как инструмента укрепления взаимопонимания и доверия между народами Узбекистана и России.
В рамках визита в Россию провела встречу с помощником Президента РФ Владимиром Мединским. Обсудили вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества - одного из ключевых направлений узбекско-российского партнерства. Особое внимание уделили совместным инициативам в сферах культуры, образования и сохранения исторического наследия. Открытие выставки узбекского искусства в музее "Новый Иерусалим" и проведение Дней культуры России в Узбекистане являются ярким свидетельством высокого уровня доверия и взаимного интереса между нашими народами.