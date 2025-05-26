Михаил Мишустин поприветствовал помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву

17:48 29.05.2025

Михаил Мишустин: Узбекистан – очень важный, надежный союзник России



Председатель Правительства поприветствовал помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву и передал самые добрые слова и сердечные пожелания главе республики Шавкату Мирзиееву от Президента России Владимира Путина и от себя лично.



Узбекистан – очень важный, надежный союзник России. Мы искренне дорожим нашими добрососедскими, братскими отношениями, – заявил Михаил Мишустин.



