|Михаил Мишустин поприветствовал помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву
17:48 29.05.2025
Михаил Мишустин: Узбекистан – очень важный, надежный союзник России
Председатель Правительства поприветствовал помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву и передал самые добрые слова и сердечные пожелания главе республики Шавкату Мирзиееву от Президента России Владимира Путина и от себя лично.
Узбекистан – очень важный, надежный союзник России. Мы искренне дорожим нашими добрососедскими, братскими отношениями, – заявил Михаил Мишустин.
Правительства России и Узбекистана обеспечивают выполнение стратегических договоренностей, которые достигнуты между главами государств. Особое внимание уделяется торгово-экономическому сотрудничеству, укреплению гуманитарных и культурных связей.
Сегодня, 29 мая, в Ташкенте состоится торжественный концерт – открытие Дней культуры России. Правительство России представит министр культуры Ольга Любимова.
Председатель Правительства отметил, что в Узбекистане работает самая большая сеть филиалов российских вузов за рубежом, и поблагодарил руководство Узбекистана за внимательное, чуткое отношение к русскому языку.
Саида Мирзиеева: Отношения России и Узбекистана находятся на самом подъеме
Помощник президента Узбекистана в ответном слове отметила значение празднования Дня Победы. Она подчеркнула, что отношения России и Узбекистана находятся на подъеме, благодаря работе лидеров, которые держат руку на пульсе по всем направлениям, и правительств.
Она обратила внимание на открывшуюся в музее "Новый Иерусалим" в Московской области выставку "Свет между мирами", посвященную советскому, узбекскому и русскому модернизму 1920–1930 годов.
"Это такой правильный мостик между нашими странами и между нашими народами. Особенно когда это у нас общая история. Мне кажется, таких мероприятий должно быть много. И вот то, что происходит в Узбекистане, Дни культуры России, это очень важно", – добавила Саида Мирзиеева.