В США признали бесполезность F-16. Им нашлось только одно применение

18:00 29.05.2025

The National Interest США

29 мая 2025



Как себя показали украинские F-16?

TNI: американские F-16 используют на Украине для борьбы с дронами



Поступление в ВВС Украины истребителей F-16 увеличило мощь ВСУ, однако хода конфликта с Россией не переломило, пишет TNI. Более того, признает автор, ни о каких ударах по территории России с помощью этих самолетов речь вообще не идет - большую часть времени они просто сбивают дроны.



Майя Карлин (Maya Carlin)



Украинские официальные лица рассчитывали, что поставки американских истребителей F-16 Fighting Falcon ("Боевой сокол") принесут ее силам столь желанное преимущество в воздухе, однако пока что складывается ощущение, что эти самолеты в основном используются для оборонительных задач. Вместо ударов по целям на территории противника ВСУ применяют свои F-16 в первую очередь для уничтожения российских крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов на территории собственной - и, как утверждается, небезуспешно. Однако же считанные наступательные операций с использованием украинского флота "Боевых соколов" ожидаемых результатов не принесли.



