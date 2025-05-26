"Свет между мирами": собрания музея "Новый Иерусалим" и Нукусского музея имени И.В.Савицкого (Узбекистан)

18:36 29.05.2025

"СВЕТ МЕЖДУ МИРАМИ" Искусство 1920-х - 1930-х годов через встречу двух музейных коллекций России и Узбекистана



30 мая Музей "Новый Иерусалим" совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана представит масштабный выставочный проект "Свет между мирами", посвященный малоизученному пласту советского, узбекского и русского модернизма 1920–1930-х годов. Это первый за многие годы международный проект, который объединяет две уникальных коллекции, сформированные вопреки всем правилам советского музея. В экспозицию войдут более 160 живописных и графических работ 40 художников, в числе которых - Александр Волков, Соломон Никритин, Александр Шевченко, Климент Редько и другие, - из коллекций Музея "Новый Иерусалим" и Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого



