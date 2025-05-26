Президент Токаев дал большое интервью Al Jazeera: о реформах, внешней политике и приоритетах Казахстана

22:01 29.05.2025

Интервью катарскому телеканалу было приурочено к Международному форуму Астана.



О чем говорил президент:



- "Мы уверенно движемся вперед, хотя процесс, безусловно, остается непростым, поскольку на ход реформ повлияли многочисленные события, которые происходили за пределами Казахстана";



- Казахстан реформирует внешнюю политику: "Нам нужно принимать во внимание то, что происходит за пределами нашей страны. Казахстан является опорой стабильности и безопасности в Евразии, особенно в Центральной Азии".



- О соседстве с Китаем и Россией: "С самого начала мы ведем сбалансированную политику в отношениях с крупными державами, включая наших соседей, и одновременно реализуем национальные интересы".



- В недавнем телефонном разговоре с Путиным обсуждали вопросы, связанные с КТК: "Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его предел".



- Казахстан учитывает происходящее в Украине и то, какое влияние военный конфликт между Россией и Украиной оказывает на наши стратегические планы в сфере природных ресурсов и их экспорта на международный рынок.



