Русские войска приступили к финальной фазе штурма Часова Яра – итоговая сводка Readovka за 29 мая

00:05 30.05.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 29 мая в разрезе СВО. ВС РФ приступили к добиванию гарнизона Часова Яра, задача – развить наступление на запад. Американское агентство по вопросам ядерной безопасности сообщило, что с июля начнется серийное производство новых типов ядерных бомб. Это часть общего плана НАТО по подготовке агрессивной войны против России.



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