|Русские войска приступили к финальной фазе штурма Часова Яра – итоговая сводка Readovka за 29 мая
00:05 30.05.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 29 мая в разрезе СВО. ВС РФ приступили к добиванию гарнизона Часова Яра, задача – развить наступление на запад. Американское агентство по вопросам ядерной безопасности сообщило, что с июля начнется серийное производство новых типов ядерных бомб. Это часть общего плана НАТО по подготовке агрессивной войны против России.
Последние рубежи
98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и другие части ВС РФ перешли в большое наступление на последние оборонительные рубежи гарнизона ВСУ в Часовом Яре. Начался одновременный штурм микрорайонов имени Тараса Шевченко и Леваневского. Нашим гвардейцам-десантникам с ходу удалось ворваться на передовые украинские позиции и завязать бои. Это автоматически означает, что неприятелю остается либо контратаковать в попытке восстановить положение, либо выписывать Часов Яр из оперативных сводок. Кроме того, весьма вероятен рывок наших сил из района поселка Ступочки на север, через глиняный карьер, по микрорайону Южный, что сделает положение обороняющихся безнадежным.
Задача русских войск очевидна – продолжить наступление в направлении Константиновки и села Алексеево-Дружковка. Необходимость осуществления этого маневра вызвана серьезнейшими изменениями в расстановке сил в южном секторе Константиновского направления. Противник перебросил крупные силы с разных участков фронта в полосу населенных пунктов Коптево – Полтавка – Русин Яр – Долгая Балка – Бересток. В их число входят полк полицейского спецназа "Корд" (НГУ), 82-я ОДШБр, 36-я ОБрМП, 91-й ОПТБ, 36-й полк НГУ, 12-я бригада ОпН НГУ и 44-я ОМБр. Неприятель среагировал на угрозу глобального оперативного масштаба и собрал все, что было под рукой, надеясь тем самым не допустить усугубления оперативного кризиса. Однако реакция командования незалежной затронула лишь самый кризисный участок, в то же время в плане угрозы изоляции Константиновки у ВСУ 2 проблемных направления. Это, собственно, южный сектор и восточный, где 98-я гвардейская ВДД добивает украинскую оборону в Часовом Яре. И как противник собирается решать столь комплексный вопрос без привлечения резервов прямого подчинения ГШ, остается на данный момент загадкой. Поскольку "оголение" других участков может надорвать боеспособность частей в секторах-донорах.
Подготовка ядерного арсенала
США в июле 2025 года начнут серийное производство термоядерной авиабомбы B61 нового, 13-го поколения. Об этом сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA). Согласно информации из открытых источников мощность данного боеприпаса будет достигать 360 килотонн.
Особенностью B61 является то, что ее способны нести не только стратегические бомбардировщики, но и истребители F-16, F-35 и ряд других воздушных машин различных типов.
Стоит указать, что это может быть началом масштабного переоснащения американских ядерных арсеналов в Европе, в частности в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Программа развития нового поколения данной линейки боеприпасов является продолжением плана оснащения этими бомбами стратегических сил США еще в 2020 году. Однако изделия 12-го поколения в процессе испытаний показали ненадежность систем их корректировки в полете при стресс-тестах. Проект тогда был отложен. По всей видимости, в бомбах 13-го поколения были исправлены недочеты предшественников, более того, новые снаряды мощнее предыдущих версий. Остается неизвестным, какое количество бомб планируется отправить на американские базы в Европе. Однако на самом деле куда более важным является факт того, что США озаботились этим именно сейчас. Данное оружие не является оборонительным. Доктрина его применения подразумевает уничтожение скоплений войск, промышленных районов и прочего при подавленной ПВО. То есть это "оружие добивания противника". Ничем иным, кроме как шагом навстречу потенциальной эскалации со стороны США, это назвать невозможно.
Вчера, 28 мая, главным событием дня стало начало штурма крупного села Юнаковка Сумской области русскими войсками.