Европа решила поиграть в войну, - Тимофей Бордачев

01:28 30.05.2025

Европа решила поиграть в войну

Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.



Тимофей Бордачев

Программный директор клуба "Валдай"

29 мая 2025



Многочисленные движения, совершаемые в последнее время европейскими политиками, выглядят так, как будто Европа задалась целью убедить весь мир в своей полной непригодности к серьезной международной политике.



Раньше неловкие жесты европейцев и их недостаточная способность исполнять свои собственные заявления выглядели частными проявлениями слабости на фоне уверенного в целом положения. Теперь беспорядочная клоунада – намеренная или нет – становится в Старом Свете даже не фирменным стилем, а просто способом существования. При этом источниками забавных ситуаций становятся, как маленькие страны вроде Эстонии, так и прежние "гранды" европейской политики – Германия, Британия или Франция.



Причины понятны и не нуждаются в дополнительных пояснениях: Европа потеряла ориентиры в пространстве. И вероятный результат того, что мы все сейчас наблюдаем к западу от границ России, пока представляется неочевидным.



На протяжении последних дней и недель весь мир становится свидетелем событий, которые в прежних обстоятельствах выглядели бы совершенно невообразимыми. Сначала лидеры ведущих стран ЕС начали ставить России ультиматумы, совершенно не думая о том, что может быть их следующим шагом после ожидаемого отказа Москвы. В результате вся решительность "четверки" наиболее активных сторонников Киева – Британии, Германии, Польши и Франции – ушла в пустые разговоры, за которыми не последовало ни одного практического решения.



В середине месяца бравые эстонские моряки сделали попытку захватить иностранное судно, следовавшее в порт Санкт-Петербурга. Эстонцев, само собой, отогнали российские военные, однако в самой маленькой прибалтийской республике разгорелся внутриполитический скандал.



Постоянно делал какие-то резкие заявления французский президент Эммануэль Макрон. Хотя на него уже мало обращают внимание, и в данном случае поддержание интереса к собственной персоне требует все более эксцентричных поступков. И, наконец, вспыхнул меленький скандал в солидной прежде Германии: там новый канцлер Фридрих Мерц сообщил о разрешении киевским властям атаковать ракетами российские города, но уже в тот же день был опровергнут собственным министром финансов. Одновременно европейские газеты сообщили, что так называемый "план размещения миротворцев", с которым Париж и Лондон носились несколько месяцев, является "мертвым", поскольку его не поддерживают США. Как будто это не было ясно с самого начала.



Спору нет, в какой-то мере вся эта шумиха связана с эффектом СМИ. За последние несколько лет эта сфера оказалась "перегретой" постоянным производством тревожных и сенсационных новостей. А после начала СВО на Украине западные СМИ вообще перешли в режим военной пропаганды, требующей от политиков все более решительных заявлений.



Противостоять этому могут страны вроде России, Китая или даже США, где военные возможности заставляют относиться к словам более избирательно. В Европе таких ограничителей нет. И местные государственные деятели стали постепенно зависимыми от того, сообщат ли в новостях об их очередных "твердых намерениях". Тем более что никаких практических действий даже главы самых крупных стран Европы совершать не в состоянии.



Однако СМИ – только следствие более масштабного процесса, происходящего с политическими системами Старого Света. Самое важное – это переход почти всей европейской политики в форму интеллектуальной игры, совершенно оторванной от реальности "на земле". Иногда она может выглядеть грубовато или, как в Эстонии, провинциально. Иногда достигает вершин жонглирования словами и концепциями, что часто видно в выступлениях главы французского государства.



Однако во всех случаях общим остается одно – на Европу больше нельзя смотреть как на действующего участника мировой политики, поступки которого могут что-либо фундаментально изменить. Вопрос только в том, насколько долго может продолжаться эта игра и что станет следующим этапом падения наших старинных противников в состояние полного геополитического ничтожества? И это вне зависимости от того, кто станет политическими лидерами в ведущих европейских государствах: правые силы в случае прихода к власти часто оказываются не менее заполошными, чем надоевшие уже всем либералы-глобалисты.



Нужно признать, что у Европы для превращения политики в игру есть абсолютно все возможности.



Во-первых, это неплохой уровень образования многих государственных деятелей и особенно тех, кто пишет им публичные выступления. Нет сомнений в том, что очередная речь Макрона – это не его собственное изобретение, а продукт пера весьма образованных в истории и философии товарищей. Другое дело, что раньше их образованность шла на развитие собственных стран или реальные козни против России.



Не будем забывать, что создание той же Большой Семерки – главной организации Запада для сдерживания остального мира, или построение общего рынка Евросоюза являются порождениями именно французской политической мысли. Однако все это уже в прошлом, и эта мысль создает слова ради слов.



Провозвестником такого стиля стал уже упоминавшийся Макрон, когда в ноябре 2019 года объявил о "смерти мозга" НАТО. Тогда нас это всех изрядно повеселило. Но, насмеявшись, мы стали свидетелями уже десятков подобных заявлений по более серьезным поводам. Чуть позже присоединились англичане, а теперь в таком же стиле игры ведет себя новый глава германского правительства.



Во-вторых, Европа не испытывает ни малейшего чувства ответственности за свои слова и поступки. Поступков, слава Богу, мало. Хотя те, что есть, вызывают тревогу. Но нужно понимать: то, что из России, Китая, а теперь и Америки выглядит абсурдом, совершенно не является таковым для европейских политиков. Они живут в другом измерении. Проблема в том, что мы должны продолжать их слушать и всерьез просчитывать свои вероятные ответы на самые безумные инициативы.



Запереть Европу в сумасшедшем доме невозможно: Британия и Франция представляют собой потенциальную военную угрозу, европейская экономика и бизнес все еще сохраняют некоторое глобальное значение, а даже самая ничтожная прибалтийская республика может создать микрокризис, решать который придется Москве и Вашингтону. Упомянутый инцидент с бравыми эстонскими моряками – это тоже своего рода игра. Но просто в достаточно примитивном прибалтийском исполнении. Игра, при определенных обстоятельствах даже опасная.



Мало кто, конечно, всерьез думает, что американцы собираются брать под защиту своих сателлитов в Европе. Но с учетом разрушительной силы ядерных потенциалов России и США даже самая маленькая вероятность столкновения между ними заслуживает серьезного внимания. Сами же европейцы осознать этой проблемы не могут – у них исчезло даже минимальное понимание последствий своих действий.



На фоне Британии, Франции или Германии весьма забавным исключением выглядит даже Польша, которую мы привыкли считать одним из самых заполошных русофобов. Власти этой страны на протяжении последних трех лет последовательно ведут себя все более консервативно и даже немного солидно. Напоминая наблюдателям о том, как выглядит взвешенная, хотя и враждебная по отношению к России, политика.



Современная Европа – это живое подтверждение мысли своего великого философа Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса. В прошлом веке эта часть континента стала источником двух самых страшных войн в истории человечества. Теперь она играет в войну и свое участие в мировой политике. Но опасность этой игры в том, что ее ведут не безобидные Лихтенштейны, а большие страны, где есть определенные военные ресурсы.



Привести значение Европы для ее соседей в соответствие с ментальным состоянием ее политики может только лишение европейцев любых разрушительных возможностей. Европа перестала быть центром мировых дел: ее демилитаризация уже скоро станет логическим завершением пройденного пути.