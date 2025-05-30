 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Натовский агитпроп и теория украинской победы, - Владислав Макаров
02:05 30.05.2025

Натовский агитпроп и теория украинской победы
30.05.2025 | Владислав МАКАРОВ

На полях специальной военной операции на Украине слышен грохот орудий, а западные союзники "незалежного" фюрера Зеленского уже обдумывают, как объявить его победителем, даже если он войну проиграет.

Для этого натовскими пропагандистами изобретаются всевозможные формулировки. Самая распространенная – российская армия не заняла всю Украину, значит, российская армия проиграла, а украинская выиграла. Но российская армия занимать всю Украину не планировала. Расхожий штамп "Киев – за три дня" придумали не российские, а натовские генералы. Это они пугали мировую общественность в самом начале СВО, что, если не помочь Киеву оружием и боеприпасами, русские будут в Киеве через 72 часа.

Сами русские так никогда не говорили. Тем не менее они действительно оказались под Киевом в указанный срок, но не для штурма города, а для склонения украинского правительства к мирным переговорам. Скромными силами, которыми Россия зашла на Украину в 2022 г. (160 тыс. военнослужащих), не занимают территорию, подобную Украине (около 500 тыс. кв. км) и не штурмуют города, подобные Киеву (3 млн жителей).

Другой популярный пропагандистский мем: российская армия топчется в Донбассе четвертый год, значит, ВСУ сумели ее сдержать и, следовательно, победили, потому что иначе россияне дошли бы до Киева и Львова. Во-первых, о планах дойти до Львова российский Генштаб тоже никогда не заявлял. Во-вторых, недаром знаменитый полководец XIX в. Гельмут фон Мольтке-старший говорил, что главное в военной операции – нанести поражение живой силе противника, а не стараться занять как можно большую территорию. Когда у противника не будет армии, территория сама упадет в руки победителю.

ВС России действуют на Украине должным образом – создают полукотлы, перемалывая личный состав ВСУ. В узкое горлышко полукотла Киев кидает все больше солдат, опасаясь прорыва россиян. Эти солдаты гибнут, Киев кидает следующих и так до тех пор, пока российское командование из оперативно-стратегических соображений полностью не захлопывает крышку котла. Затем такой полукотел создается в другом месте, и история повторяется.

Классический пример – штурм Бахмута в 2022-2023 гг., где были перемолоты 40 (!) различных формирований украинской армии, от пограничников и батальонов МВД до спецназа и банд исламских террористов (батальон им. Дудаева, батальон им. шейха Мансура).

Данная стратегия приносит эффект. Подтвержденные украинскими некрологами потери ВСУ на май 2025 г. только погибшими достигли 615 тыс. Украинская армия убивается о российскую, а натовским генералам так бы хотелось, чтобы российские войска бездумно бросались на штурм укрепленных украинских городов, спеша занять как можно больше земли, не считаясь с потерями!

Третье пропагандистское клише – даже если, мол, Россия победит, ее победа будет пирровой из-за понесенных потерь. Это клише придумано, чтобы внушить россиянам чувство растерянности и горечи. Сложность боевых действий на Украине Минобороны России не преуменьшает. И удивительно было бы, если бы бои не были сложными, учитывая, что руками украинских неонацистов с русскими воюет весь НАТО, применяя широкий спектр военных технологий от спутниковой разведки до шпионажа на уровне спецслужб.

Потери ВС России, какими бы они ни были, на несколько порядков меньше потерь ВСУ. На это указывают обмены тел погибших: Россия передает Украине каждый раз около тысячи и больше тел, Украина России – несколько десятков.

Натовский агитпроп любит кричать, что использование Россией на поле боя советских танков и пушек свидетельствует об отсталости российской армии. Как ни странно, даже президент Польши Анджей Дуда понимает, что это не так, он ответил таким критиканам: неважно, какой танк по вам стреляет – современный или советский Т-62, потому что и тот и другой вас убьют. Опытные российские танкисты автору этих строк говорили, что на СВО не нужны суперсовременные дорогие бронемашины. Вместо них эффективнее Т-72, Т-80 и т. п.

Польский институт международных отношений (ПИМО) издал целый доклад под названием "Теория украинской победы". Смысл его такой: если нет практической победы, надо выдумать теоретическую. Авторы доклада, например, утверждают, что современные войны не выигрываются бескомпромиссно, результаты побед в таких войнах нельзя оценивать однозначно. Современная стратегическая мысль толкует понятие победы в войне чересчур ограниченно, пишут польские эксперты, и, следовательно, не надо этого толкования придерживаться, а надо говорить об ограниченной победе Украины над Россией, потому как восприятие победы – дело субъективное, и то, что один считает проигрышем, другой считает пусть частичным, но выигрышем.

Ясно, что тут открывается широкое пространство для пропагандистских манипуляций, и НАТО готов этим воспользоваться и заявить, что ВСУ не проиграли, а выиграли. "Единого определения победы в войне на Украине никогда не будет", – подсказывают эксперты ПИМО.

Приведем другие тезисы из доклада ПИМО. Раз война – это продолжение политики иными средствами, значит, победа в войне имеет политическое измерение. Кто проиграл боевые действия, может выиграть действия дипломатические. Этим Варшава загодя готовит почву для заявлений в случае проигрыша Украины, что Украина выиграла политически, а это, дескать, важнее, чем выиграть на поле боя. Даже если допустить освобождение российской армией всей территории Украины, Зеленский убежит за границу и объявит оттуда, что не признает "оккупацию", а Запад тут же скажет, что Украина добилась политической победы над Россией, потому что украинская государственность продолжает жить.

Введено в оборот понятие "украинской концепции победы", как будто конкретного значения слова "победа" мало и надо иметь про запас некую дополнительную его трактовку, украинскую. Это указывает на то, что "украинская концепция победы" по смыслу не совпадает со смыслом слова "победа" и является коннотативной (эмоционально-субъективной) вместо того, чтобы быть денотативной (реальной). В коннотате много желаемого и мало действительного, в денотате, наоборот, нет желаемого, есть только действительное. ПИМО предлагает в украинском вопросе заменить денотат "победа" на коннотат "победа". Проще говоря, назвать украинское поражение победой, а российскую победу – поражением и раструбить об этом на весь мир через подконтрольные СМИ.

В наш информационный век подчас неважно, как событие происходило. Важно, как о нем расскажут в СМИ. СВО продолжается, но Запад заранее плетет витиеватые узоры лживых словес, чтобы внушить миру, будто Россия уже проиграла.

Учиться есть у кого. США проделали такой трюк в 1973 г. Госсекретарь Г. Киссинджер, понимая, что американские войска проигрывают вьетнамскую войну, предложил президенту Р. Никсону объявить США победителем и вывести войска. Никсон так и сделал. Запад не исключает, что нечто похожее придется сделать и на Украине.

Источник - Ритм Евразии
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