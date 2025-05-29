Бешбармак из слона: какая участь ждала этих животных в Казахстане, - Caravan.kz

03:20 30.05.2025 Бешбармак из слона: какая участь ждала этих животных в Казахстане

Слоны нечасто встречаются в наших краях, поэтому связанные с ними истории особенно удивительны.



29 Мая 2025



Как сложилась судьба слонов, попавших в Казахстан? Разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.



Нелегка слоновья доля



Самым легендарным слоном Казахстана стал Батыр из Карагандинского зоопарка. А прославился Батыр тем, что умел разговаривать. Слоник родился в Алма-Ате в 1970 году, а затем его передали в зоопарк Караганды. Зимой 1977 года сторож заметил, что Батыр что-то бубнил себе под хобот. В этом бормотании явно слышались слова, похожие на человеческие. Особенно часто слон повторял свое имя. Через какое-то время лексикон Батыра расширился до 20 фраз, но, кроме этого, он мог лаять, как собака, и повторять звуки, издаваемые другими животными. Этот забавный случай попал на страницы газет, но пока еще на самые последние полосы, где обычно печатают интересные, хотя и не слишком важные заметки, а год спустя Батыром заинтересовались ученые. Бормотание слона записывалось на магнитофон, и записи тщательно изучались. Сначала ученые решили, будто столкнулись с редким, но вполне объяснимым явлением. Батыр просто подражал звукам, которые слышал. В биологии это явление называется звуковой мимикрией и часто встречается у птиц, особенно у попугаев. Разница между слоном и пернатыми заключалась лишь в том, что гортань и язык крупного млекопитающего не способны воспроизводить не свойственные этому виду звуки. Но Батыр хитро справлялся с задачей. Некоторые слова от произносил, засовывая себе хобот в рот. Но иногда получалось обходиться и без этой тонкости. Пальцевидный отросток на хоботе помогал выстраивать целые фразы. Казалось бы, тайна разгадана, но Батыр снова удивил. Оказалось, что некоторые фразы он произносил вполне осмысленно. Например, он употреблял фразу: "Воды…Пить.. Батыр", только когда его действительно мучала жажда. Когда в зоопарке переоборудовали поилку и воды стало в избытке, от слона эту фразу больше не слышали. Также замечено, что Батыр чаще разговаривал, когда оставался наедине с собой, будто страдая от одиночества. Когда возле его вольера собирались люди, Батыр вел себя как обычный слон. Он выпрашивал вкусняшки не голосом, а протягивал хобот к людям, как и остальные его сородичи.



Себя слон любил хвалить, рассказывая всем, что он хороший, ласково называл себя Батырушка.



Феномен не раз описан в серьезных трудах по зоологии и научно-популярной литературе, но об одной интересной детали наука часто умалчивала. Батыр умел витиевато материться, и использовал нецензурную брань при тех же обстоятельствах, как это делал бы и хомо сапиенс. Еще одной скверной привычкой Батыра стала любовь к алкоголю. Сотрудники зоопарка иногда угощали слона спиртным, и тогда он становился особенно болтливым.



Говорящего Батыра удалось записать и не один раз. Но проблема заключается в том, что перед микрофоном слон бормотал бессвязные фразы, хотя многие утверждали, что его речь часто была осмысленной. Из-за этого сложно сказать, понимал ли Батыр значения слов



Впрочем, понять слона можно. Клетка, в которой он томился, оказалась слишком тесной для такого крупного животного. Как-то слон даже сломал в ней бивень. Позже выяснилось, что строили его для слоненка, то есть как временное пристанище, а потом по нашей старой привычке все так и оставили. Кроме того, никто не знал, какие условия требуются для содержания слона, и зимнее жилище Батыра было выстроено по принципу коровника, с расчетом, что животное само прогреет помещение своим телом, но для теплолюбивого слона карагандинские зимы оказались слишком холодными и вредными для здоровья. Кроме того, вода из этого региона плохо подходит для слонов. Она жесткая и в ней много минеральных солей, что губительно для внутренних органов. Недаром Батыр так часто говорил о воде. После таких фактов становится понятно, почему слон крыл матом окружающую действительность и любил приложиться к бутылочке.



В 80-е труппа чехословацкого цирка не раз просила передать ей говорящего слона, предлагая в обмен редких милых обезьянок, которые точно стали бы любимцами посетителей зоопарка, но циркачам всегда отказывали и, наверное, зря. В 1993 году Батыра не стало. 23 года для слоника - совсем юный возраст. В дикой природе они доживают в среднем до 45 лет, в неволе, при хорошем уходе, лечении и отсутствии врагов, могут дотянуть и до 60. Не исключено, что циркачи могли бы обеспечить Батыру лучшие условия, чем холодный вольер и тесный загон. Так или иначе, ранняя смерть не дала изучить феномен Батыра до конца.



Бешбармак из слона



Впрочем, это не редкость, когда у слоников в наших степях судьба складывается печально. Про слона, подаренного Ивану Грозному иранским шахом Тахмаспой, известно довольно много. Уже то, что слоник добрался до Москвы живым - большая удача. Летописи гласят, что слон был так изможден, что рухнул перед царем на колени, и это придворные лизоблюды тут же объяснили Грозному так, будто диковинный зверь не мог устоять перед величием Иоанна Васильевича. На самом же деле большую часть пути от Ирана до Москвы несчастный слоник протопал пешком.



Дарить диковинных зверей монархам государств, с которыми нужно наладить прочные дипломатические отношения, было распространенной традицией еще со средневековья. К сожалению, далеко не все животные добирались до адресата. Слону Ивана Грозного повезло еще тем, что шел вдоль Волги, а там не было проблем хотя бы с питьем, и в Поволжье можно раздобыть сено и хоть какие-то овощи. При дворе слона кормили репой, брюквой и зерном, а в пути не было и этого.



В день взрослому слону требуется около 40 килограммов овощей, не менее полутора центнеров свежей травы, а также злаки и немного фруктов. В холодном климате количество пищи может увеличиться вдвое.



Теперь представим, как страдали слоны, которых пытались переправить в Европу через наши степи. Последний раз нормально поесть они могли только в Кокандском ханстве, а дальше начиналась голая степь. В летописях нет точных сведений, сколько слонов было отправлено хотя бы из Китая и Индии, и сколько им удалось пройти под палящим казахстанским солнцем, но можно предположить, что продержались они не больше недели и погибли чуть западнее Туркестана. Кроме того, была и другая напасть. До 1850 года, когда караванные пути еще не охранялись солдатами, купцы надеялись только на себя. Отпор бандам разбойников они могли дать не всегда, и в крайнем случае купцы убегали, забирая только то, что можно увезти на коне, например, золото, драгоценные камни, пряности. Скот же бросали в первую очередь, тем более для степных бандитов это была самая желанная добыча и желания догонять купцов уже не было. Понятно, что медлительных слонов бросали в первую очередь. Разбойники не рассказывали, куда девали диковинных зверюг. На восточных базарах не зафиксировано случаев, чтобы кто-то торговал награбленными слонами. Не исключено, что какая-то банда хорошо знала, каков на вкус бешбармак из слонятины.



Мне не дорог твой подарок



Судьба одного слоника из приуральских степей настолько запутанна, что, если б ее экранизировали, получился бы сериал серий на 20. В 1857 году британцы подарили слоненка махарадже из Кашмира. Англичане знали о древнем обычае дарить крупную живность вельможам в знак уважения, но тут речь шла не признании, а скорее, о подкупе. Британцы только недавно включили Кашмир в свой протекторат и пытались выстроить лояльные отношения с власть имущими. К подарку прилагался специально обученный человек, в чьи обязанности входил уход за слоном. Но махараджа подарка англичан не оценил и передарил слона вместе с рабом афганскому эмиру Дост Мухаммеду.



В Европе содержать слонов было гораздо дороже, чем в Индии. Дело в том, что ухаживать за редкими животными европейские смотрители зверинцев не умели и для этого приглашали специально обученных людей. Они же в свою очередь лечили слонов, как это было принято у них на родине, по аюрведе, то есть травами и пряностями. Если в Индии специи были дешевы и доступны, то в Европе они стоили дороже золота.



История умалчивает, почему несчастный слоник никому не нравился и афганский эмир оставил себе раба, а животное сбагрил эмиру бухарскому. Тот тоже не обрадовался животному, тем более без раба, и решил передать слона русскому царю Алекандру II. Но живой подарок шел медленно, а за это время политические отношения между Бухарой и Россией испортились. Эмир заявил, что передумал дарить царю, а Алекандр II ответил, что ему и не нужно никаких подарков от предателя. Так или иначе бедный слоник успел дойти только до форта № 1, что возле Казалинска. Там купцы, сопровождающие животное, узнали об обострении политических отношений. Ввязываться в международный скандал им не хотелось.



Далеко не все слоны, которых восточные правители дарили западным монархам, могли выдержать далекий путь по маловодным краям



Что произошло дальше, больше похоже на театр абсурда. Купцы стали утверждать, что совсем не знают, откуда взялся этот слон. Якобы он прибился к каравану в степи, и никто не смог его отогнать. Кроме того, купцы не только успели уничтожить сопроводительные бумаги на слона, подписанные бухарским эмиром, но и убедить солдат, что вообще не имеют к Бухаре никакого отношения. Это частая практика для торгашей того времени. Они везли с собой документы от разных властителей и показывали те или иные в зависимости от ситуации. Потом караванщики двинулись по своим делам, просто бросив слона у стен форта. Слону построили домик из самана, сложили там печку на случай холодных ночей. Животное украшали коврами и тканями, показывали знатным господам. Для солдат и офицеров форта это было неплохим развлечением, ведь другого досуга в казахстанских степях не было. Но так продолжалось недолго. Начальник гарнизона, подсчитав траты на животное, схватился за голову. Чтобы прокормить слона, уходило четыре рубля в день, и все равно животное оставалось голодным. Для сравнения, на питание солдата тратилось 30-40 копеек, а офицера - 60-80. Плюс ко всему доставлять продукты в Казалинск было слишком сложно. Офицеры не придумали ничего лучше, как отправить горемычного слона обратно в Бухару. К тому времени уже было известно, откуда он взялся. Слона втюхали купцам, отправившимся в те края, но до эмира подарок не дошел. Скорее всего, купцы не захотели тратить нервы и бросили слона в паре сотен верст от Казалинска, где бедный слоник и погиб.



Несколько месяцев слон из Индии был главной достопримечательностью захолустного Казалинска



Наши мастодонты самые мастодонтные в мире



Есть старый анекдот, где ученым разных стран поручили написать научный труд про слонов. Итальянские академики состряпали иллюстрированный альбом "Слоны в искусстве", немцы выпустили атлас "Применение слонов в военных целях", французы быстренько составили брошюру "Любовь у слонов", а советские профессора написали несколько толстых томов под названием "Россия - родина слонов. Сокращенная версия".



Мамонты, останки которых находили на территории Казахстана, были небольшими по сравнению со своими собратьями из других частей света



Увы, но назвать Казахстан родиной слонов, не получится даже в шутку. Конечно, мамонты в наших степях водились, и их останки встречаются довольно часто. Кости мамонтов находили в ЗКО, Актюбинской, Атырауской, Павлодарской областях, а также в окрестностях южной столицы, под Туркестаном и недалеко от Караганды. Вот только мамонты у нас водились маленькие. Всего известно четыре вида этих ископаемых животных. Самые крупные в несколько раз превосходят индийского слона. Наши же - ростом обычно с небольшого слоника. Зато мастодонтами Казахстан может гордиться. Это доисторическое животное с хоботом и бивнями. От предков-слонов мастодонты отделились как минимум 20 млн лет назад и пошли по своему эволюционному пути развития, но их подкосила странная болезнь, истребившая практически весь вид. Скорее всего, речь идет о туберкулезе, потому что для найденных костей характерна именно такая форма повреждений. Скелеты мастодонтов - не редкость в палеонтологических музеях по всему миру. Особенно много их в Северной Америке, где мастодонты продержались дольше всего, а следовательно, их кости лучше сохранились, но такого скелета, который был найден у Ишима, нет ни в одном музее мира. Останки мастодонта обнаружили в 1951 году недалеко от Петропавловска, когда на речном обрыве осыпалась почва. Это был просто гигантский доисторический зверь. Одни только его бивни достигали 4 метров. Сам мастодонт был размер с двухэтажный коттедж. Его рост составлял 6 метров, а длина- целых 12, то есть примерно, как у городского автобуса.



Останки мастодонта безошибочно можно отличить от костей мамонта по форме зубов



Только мамонтов там и не хватало



В 2015 году несколько экологов из Астаны предложили общественности забавный проект, одновременно грандиозный и безумный. Им захотелось разводить диких слонов на плато Устюрт. Да, именно там, где порой даже верблюды нередко страдают от голода и жажды. Оказалось, что азиатские слоны, в отличие от индийских, способны переносить низкие температуры. Правда, в такие холодные края, как Мангыстау, животных не заносило, и познания эти, скорее, теоретические, основанные на данных из зоопарков, где слонику захотелось подышать свежим воздухом в зимний день и он выбрался из теплого помещения. Суровые холода Устюрта должны были изменить вид азиатских слонов. Как заверяли экологи, у казахстанских слонов выросла бы длинная шерсть, от добычи еды в скудных условиях, где пришлось бы часто рыть землю, бивни стали бы крупнее. Так слоники с Устюрта превратились бы в мамонтов. Теоретически можно вывести морозостойких слонов, пусть даже на это уйдет не один десяток лет. Современная селекция и наука генетической модификации справлялась и не с такими задачами. Можно и поставить на Устюрте кормушки для слонов, куда привозить тонны еды ежедневно. Вопрос хоть и дорогостоящий, но вполне посильный. Но главного ответа не знают и сами экологи, предложившие это безумие. Они затруднились ответить, зачем нужно разводить диких слонов в Мангыстау и ждать, когда те превратятся в мамонтов.



Теоретически вывести морозоустойчивых слонов можно, но выпускать их в дикие условия не только жестоко, но и опасно для природного баланса



К счастью для бедных слоников, проект не пошел дальше пресс-конференции, а то бы по Устюрту сейчас носились стада замерзших, голодных азиатских слонов, которые матерились бы почище Батыра из Карагандинского зоопарка.



Автор: Владислав КОЖУХАРЬ Источник - Caravan.kz

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