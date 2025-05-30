ФСК: Какими смыслами наполнятся союзнические отношения Узбекистана и Азербайджана?

11:16 30.05.2025

Какими смыслами наполнятся союзнические отношения Узбекистана и Азербайджана?



30.05.2025 | Обзор событий



Президенты Узбекистана Ш. Мирзиеев и Азербайджана И. Алиев подписали недавно договор о союзнических отношениях. Оба государства состоят в Организации тюркских государств (ОТГ). Какие геополитические интересы сторон, не имеющих общих границ, интегрируются в соглашение о союзничестве, что изменит договор в текущих экономических отношениях Баку и Ташкента? Известный российский политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных исследований СПбГУ Станислав Леонидович Ткаченко в комментариях нашему изданию расставляет акценты, дает оценку перспективам союзничества Узбекистана с Азербайджаном. По его словам, данный документ – скорее рутина дипломатической деятельности, чем срочный и жизненно важный акт, меняющий судьбу двух государств.



Текст соглашения не опубликован



Соглашение "О союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой" было подписано 23 августа 2024 г. в Ташкенте во время официального визита в Узбекистан президента Ильхама Алиева. Срок в девять месяцев, потребовавшийся Узбекистану для его ратификации, говорит о том, что данный документ – скорее рутина дипломатической деятельности, чем срочный и жизненно важный акт, меняющий судьбу двух государств, отмечает С. Ткаченко.



К настоящему моменту текст соглашения не опубликован, отсюда и многочисленные слухи о его содержании и возможных последствиях.



В ситуации определенного информационного вакуума ограничимся общими комментариями о его значении для двухсторонних отношений Азербайджана и Узбекистана, а также для развития ОТГ.



По оценке профессора Ткаченко, договор не создает военного союза двух стран, как об этом поспешили сообщить некоторые СМИ Азербайджана). Документ не предполагает оказание сторонами немедленной и безусловной военной помощи друг другу в случае внешней угрозы, а лишь фиксирует желание лидеров двух государств повысить статус их сотрудничества до уровня "союзничества". При этом толкование "союзнических отношений" самое широкое, затрагивающее сферы торговли, инвестиций, транспорта и логистики, но оставляющее "в тени" вопросы военно-технического сотрудничества.



Азербайджан и Узбекистан, с полным правом рассматривающие себя как крупнейшие государства своих субрегионов (Южного Кавказа и Центральной Азии), приступили к построению выгодной им версии многополярного мира, в которой сотрудничество с Турцией как создателем и лидеров ОТГ призвано уравновесить влияние в регионе других внешних игроков: Китая, России, США и Европейского союза.



После успешного завершения Карабахского конфликта Баку опасается оставаться в тени Анкары как своего главного внешнеполитического партнера, старается сформировать собственную внешнеполитическую линию, в которой будут представлены как военные, так и экономические интересы государства, отмечает С. Ткаченко.



Узбекистан, лишенный прямого выхода к мировому океану, рассматривает Азербайджан с общим для них проектом Срединного коридора как привлекательного партнера на долгую историческую перспективу. У двух государств нет общей границы, но транзит через Казахстан или Туркменистан, а далее по Каспийскому морю, в Средиземноморье, к рынкам государств Западной Азии и Европы, рассматривается в Ташкенте как жизненно важный. И лишь широкомасштабное и доверительное сотрудничество с Баку делает этот маршрут надежным.



Политико-экономический аспект союза



Два государства идут по пути углубления своих отношений, практически не развивавшихся в период, когда лидером Узбекистана был Ислам Каримов (1991-2016 гг.). Наступивший после прихода на пост президента Узбекистана Ш. Мирзиеева период реформ выразился в пересмотре Ташкентом своей внешнеполитической линии, привел к активизации контактов как с ближними и дальними соседями, так и с ведущими мировыми экономиками планеты. Правительствам двух стран еще предстоит выйти за рамки красивых дипломатических фраз о союзничестве, наполнить их практическим содержанием.



По оценке политолога, "два государства имеют сходные экономические системы: сырьевая экономика, безработица, необходимость модернизации промышленности и наращивания экспортного потенциала аграрной отрасли. Непосредственных угроз национальной безопасности они не ощущают, но в среднесрочной перспективе им необходимо укреплять оборонный потенциал для того, чтобы противостоять нарастающей угрозе нестабильности в соседних странах (Афганистан для Узбекистана, а также Ближневосточный регион – для Азербайджана)".



Взгляд профессора на бакинскую геополитику



Баку крайне заинтересован сегодня в реанимации транспортно-логистического проекта, известного под такими именами, как Срединный коридор (СК) или ТРАСЕКА. Его геополитический смысл, активно отстаиваемый США и Европейским союзом – создать транспортный коридор из Китая и всей Восточной Азии в Европу в обход южных границ России.



Россия рассматривает данный проект как недружественный, исходя из того, что в настоящее время он экономически невыгоден. Азербайджан заинтересован в том, чтобы Узбекистан стал более активным участником проекта СК/ТРАСЕКА, решением правительства направил миллионы тонн узбекских грузов к транспортировке через Каспий и железнодорожную систему Азербайджана и Турции на внешние рынки.



Пока Ташкент ограничивается общими заявлениями по данному вопросу и в большей степени рассчитывает на сотрудничество с Россией и ее продвинутой транспортно-логистической отраслью для взаимодействия с внешними рынками.



Все пути тюркских стран ведут в ОТГ?



Культурное сотрудничество Азербайджана и Узбекистана развивается в рамках ОТГ и уже наработанных за предыдущее десятилетие двухсторонних связей. По оценке С. Ткаченко, два государства испытывают дискомфорт от усилий Турции по закреплению за собой лидирующей роли в тюркском мире, а также по использованию Анкарой ОТГ в качестве структуры, цементирующей влияние Турции в широком регионе от Балканского полуострова до границ Китая.



Сегодня все государства – партнеры Турции по ОТГ (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан) стремятся использовать данную организацию в качестве площадки для равноправного сотрудничества, стремятся подтвердить свой суверенный статус в мировых делах, а не скрыться под крылом Турции и полагаться на ее защиту и покровительство.



О форматах союзнических объединений на просторах СНГ



На вопрос о том, имеет ли взаимодействие Узбекистана и Азербайджана шансы политический вес, аналогичный Союзному Государству России и Белоруссии, союз которых сильно раздражает ЕС и его институты, наш собеседник отметил:



"Нет, по моему мнению, такого потенциала союзнические отношения Азербайджана и Узбекистана сегодня не имеют. Эти страны стараются дистанцироваться от двух главных конфликтов, развивающихся сегодня в Евразии: противостояния России и коллективного Запада, достигшего своих максимальных масштабов в ходе Специальной военной операции на Украине, а также борьбы за гегемонию в мировой политико-экономической системе между США и Китаем".



По мнению С. Ткаченко, в теории Брюссель крайне заинтересован в том, чтобы вовлечь пятерку стран Центральной Азии, а также три государства Южного Кавказа, к участию в региональных конфликтах в выгодном для себя формате. Однако резкое охлаждение трансатлантических связей в рамках второго президентского срока Д.Трампа, а также экономические неурядицы в ЕС, лишившие его финансово-экономических рычагов для воздействия на страны рассматриваемых регионов, делают решение этой задачи невозможным.



СНГ сегодня переживает период медленного, но уверенного ренессанса. Знакомая нам по опыту ЕС модель "интеграции разных скоростей" неплохо прижилась на пространстве Содружества, воплощена как в Союзном государстве Беларуси и России, так и в ЕАЭС, а также в партнерских соглашениях между ЕАЭС и Азербайджаном, Узбекистаном, Ираном, другими региональными державами.



Делая акцент на развитии экономических связей, государства СНГ стараются решать военно-политические вопросы в рамках двухсторонних связей, не перегружая Содружество проблемами, которое оно сегодня не может и не хочет решать. Возможно, в будущем ситуация изменится и понятие "союзнические отношения" наполнится иным, более конкретным смыслом, резюмировал политолог Станислав Ткаченко.



Светлана Мамий