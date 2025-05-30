К 805-летию полководца. "Не в силе Бог, а в правде": как Александр Невский спас Русь, - Известия

11:27 30.05.2025 "Не в силе Бог, а в правде": как Александр Невский спас Русь

К 805-летию святого князя



Арсений Замостьянов

30 мая 2025



30 мая 1220 года родился князь Александр Невский, русский полководец, политик и святой. Его биографию вспоминали "Известия".



Молодой полководец



Он был вторым сыном князя Ярослава Всеволодовича и его супруги Феодосии Мстиславны, дочери Мстислава Удалого. Но старший брат Александра - Федор - умер, когда нашему герою было 14. И он стал наследником, кандидатом на великое княжение.



Малая родина Александра Ярославича - Переславль-Залесский, город, где в то время княжил его отец, один из важных форпостов Владимиро-Суздальского княжества - крупнейшего на Руси. Крестили его в каменном Спасо-Преображенском соборе, он сохранился до нашего времени.



С ранних лет Александр участвовал в охотах и сражениях вместе с дружиной отца. В 14 лет показал свою силу на реке Омовже (в нынешней Эстонии), когда войска Ярослава Всеволодовича наголову разбили немецких рыцарей ордена меченосцев. Он с легкостью держал в руках тяжелый меч и хорошо разбирался в тактике. Незадолго до этого папа римский Григорий IX объявил крестовый поход против "отступников и варваров", к которым причисляли приверженцев "греческой веры". Рыцари-крестоносцы считали своим долгом порабощение Руси. Одновременно они намеревались поживиться за счет славянского крестьянства, отнять хлеб, получить выход к речным торговым путям и захватить пленных, которых бы сделали своими прислужниками. Бороться против этой волны агрессии с Запада начал отец Александра, а Невский посвятил этой миссии всю свою жизнь.







Александру было 16 лет, когда отец вверил ему новгородское княжение. Господин Великий Новгород был крупнейшим городом северной Руси, важнейшим центром торговли и ремесел. Но там по древней традиции народное вече и состоятельное боярство, державшее в своих руках торговли, имели больше власти, нежели князь. Последнего воспринимали в основном как военного вождя. В то время главной задачей Александра стало строительство крепостей на западных рубежах Новгородской земли: они стали защитой от грабительских литовских набегов. А потом начались более серьезные испытания, из которых молодой Александр вышел с честью. Летом 1420 года в устье Невы на Новгородской земле высадился шведский десант, которым, предположительно, командовал зять короля Биргер Магнуссон. Дозорные сообщили об этом Александру. Князь действовал решительно и быстро. Не собирая ополчения, с небольшой дружиной двинулся на врага. К нему присоединились воины из древней крепости Ладоги. "Не в силе Бог, а в правде", - напутствовал князь своих воинов. По крайней мере эта фраза вошла в повесть о житии Александра и стала крылатой. 15 июля конница Александра во главе с князем атаковала шведский лагерь. Сохранились имена героев битвы - Гаврилы Олексича, Якова Полочанина, отрока Саввы, который ворвался в "златоверхий шатер" - ставку Биргера. Сеча продолжалась до позднего вечера, а к утру шведы отчалили на свою землю. Шведам не удалось организовать совместного с Ливонским орденом похода на Новгород, а молодой князь Александр Ярославич за эту победу получил прозвание Невского.



Через год ситуация сложилась еще более драматическая. Александра изгнали из Новгорода, а ливонцы заняли Псков и угрожали всей Новгородской земле. Александра вновь призвали княжить на берега Волхова, в город, который называли "господином великим", и он, не торопясь, организовал отпор завоевателям. Сначала занял крепость Копорье, разгромил войска эстов, которые действовали заодно с ливонцами, освободил Псков. Наконец, 5 апреля 1242 года дружина Александра, которому со своими суздальцами помог брат Андрей, в упорной битве разгромили "братьев-рыцарей" и их эстонских союзников. Битва оказалась решающей. Вскоре ливонцы прислали в Новгород послов "с поклоном" для мирных переговоров.



Показательно, что этих побед Александр добился, когда в большинстве русских княжеств властвовали монголы, только что прошедшие по Владимирской и Киевской Руси разрушительным вихрем. Александр показал: Русь жива и способна не только обороняться, но и бить врага.



При этом новгородское боярство всегда относилось к князю настороженно. По-видимому, они чувствовали, что он вырастет в твердого и властного правителя. Надолго удержаться на новгородском престоле Александр не сумел.



Спасительный компромисс



Князю Александру Ярославичу выпало жить в самые темные времена, когда Русь впала в зависимость от монгольских завоевателей. К тому же не прекращались междоусобицы между князьями-потомками Рюрика и на ослабленные русские княжества нацелились западные армии, литовские, шведские, ливонские...



Александру удалось остановить нашествие с Запада, их экспансию на Новгород, Псков, а в перспективе - и на Владимирскую, и на Рязанскую Русь. Не только потому, что он разбил шведов и немцев. Александр продемонстрировал соседям, что на Руси даже после поражений от монголов сохранилась крепкая власть, политическая воля и воинство.



Талантливый и храбрый полководец, он превратился в уступчивого дипломата, когда пришлось налаживать отношения с завоевателями-монголами, с Бату-ханом - правителем улуса Джучи, который вскоре преобразуется в Золотую Орду. Он понимал, что сражаться с монголами на равных невозможно. И сделал все для того, чтобы сохранить традиции Руси и православную веру как основу народного своеобразия. В 1249 году Александр Невский получил в Орде ярлык на великое княжение Киевское, а через три года - и на Владимирское. Он сделал все для того, чтобы на Руси хозяйничали не монгольские баскаки, но взамен пришлось стать "младшим партнером" ханов.



Александра критиковали и критикуют: боролся за власть, в том числе с братом Андреем. Шел на поклон к ханам. По некоторым сведениям, даже побратался с ханом Сартаком - и стал "названым сыном" Батыя. Оппоненты критиковали его за такие дипломатические маневры: монголы сохраняли приверженность язычеству, для христианина негоже было так сближаться с ними. Но его политическая линия оказалась спасительной для Руси.



Александр Невский наметил для Руси путь к возрождению - сохранять православную веру и власть потомков Рюрика, оставаться "младшим союзником" Орды, накапливать силы, пресекать братоубийственные распри между русскими княжествами, стремиться к централизации. После очередной поездки в Золотую Орду князь скончался в 43 года. "Закатилось солнце земли Русской!" - говорили современники.



Великая посмертная судьба



Вскоре после смерти князя он стал символом политической мудрости и воинской отваги и образцом для будущих правителей Руси. Его стратегия позволила нашим предкам выиграть войны за ордынское наследство и собрать великую державу, а образ князя веками оставался и в наше время остается одним из ключевых для российской государственности.



Имело значение и то, что один из его сыновей - Даниил - стал основателем династии князей Московских, а внук - Иван Калита - превратил Москву в религиозный центр Руси, проложил дорогу для возрождения нашей государственности. От этих князей - прямая дорога к их потомкам, царям Московским, к последним потомкам Рюрика на троне. Еще в XIII веке была создана "Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра", важнейший литературный памятник своего времени, во многом определивший идеологию возрождения единой и суверенной Руси.



В 1547 году при митрополите Макарии Александра Ярославича канонизировали в лике чудотворцев. Церковь, однако, прежде всего ценит не его военные победы, а подвиг христианского смирения, кротости и терпения "паче мужества".



Князь Александр стал образцом и для первого нашего императора - Петра Великого. Город, заложенный на Заячьем острове, получил название в честь святых Петра и Павла, но его небесным покровителем Петр считал прежде всего князя Александра Невского. Петр даже издал указ, запрещавший изображать Александра на иконах в монашеской рясе. Император считал, что "одежды великокняжеские" подчеркнут статус святого как покровителя правящей царской династии и новой столицы, как дальновидного и могущественного политика. В Российской империи его почитали как "россов усердного защитника". И главной святыней Санкт-Петербурга стали мощи святого князя, которые хранятся в Александро-Невской лавре. "Да и вправду сказать: благолепнее не было в мире лица, да и не было также нигде удальца супротив Александра", - писал уже в XIX столетии поэт Лев Мей.



"Кто с мечом к нам войдет..."



Образ Александра Невского для нас связан и с искусством советской эпохи. Фильм Сергея Эйзенштейна, в котором роль князя сыграл Николай Черкасов, дал новый импульс к всенародному почитанию Александра Ярославича. Авторы фильма нашли точные, афористичные слова для финала картины. "Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости... Но если кто с мечом к нам войдет, тот от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет русская земля!". Нет исторических свидетельств, что Александр произносил нечто подобное. Это - творческое озарения автора сценария фильма Павленко. Но здесь это - переиначенная евангельская цитата, которую он, безусловно, знал: "Взявшие меч, мечом погибнут". И главное, по смыслу этот монолог соответствует политике Александра Ярославича. Здесь нет фальши.



Не менее замечательна и картина Павла Корина, и плакаты военного времени... На них мы видим воина и политика, защитника Отечества, витязя без страха и упрека. Символично, что орден Александра Невского - в разных модификациях - существовал и в императорской, и в советской России. Существует он и сегодня - им награждают и за военные подвиги, и за гражданские заслуги перед Родиной.



Князя-воина потомки не забывали никогда. Храмы и монументы, посвященные ему, отрываются и в наше время. Феномен Александра Невского продолжается через века. Политик и воин, действовавший восемь веков назад, остается для нас живой историей. Да, когда проходит такой срок, история неизбежно становится не только документом, но и легендой. Но житие князя Александра Ярославича объединяет нас с прежней силой. Подтверждается правота Александра Дюма, сказавшего во время путешествия по нашей стране: "Русские преклоняются перед историей своей страны. В этом благоговении к прошлому - великое будущее". Неслучайно в 2008 году на всенародном интернет-голосовании "Имя России", которое сопровождалось циклом телепередач, Александр Невский получил признание как наиболее значимая фигура отечественной истории. Прежде всего как правитель, указавший стране путь к возрождению и стратегию, которая веками помогала нашему народу. Он остается для нас символом доблести и государственной мудрости. Посмертная судьба князя продолжается - и она, быть может, еще важнее его прижизненных подвигов и решений.



Автор - заместитель главного редактора журнала "Историк" Источник - Известия

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