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17:32 Первая на планете: трансграничная канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ
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|Первая на планете: трансграничная канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ
17:32 30.05.2025
Главное о проекте
26 мая 2025
Через год в столице Приамурья появится новая достопримечательность - первая в мире трансграничная канатная дорога по маршруту Благовещенск - Хэйхэ. Она обеспечит круглогодичный пассажиропоток между Россией и Китаем. Главное в материале "Дальневосточного обозрения".
Когда откроется канатная дорога Благовещенск - Хэйхэ?
Открытие канатной дороги запланирована на весну 2026 года. Сейчас сообщается о том, что объект готов на 60%. Монтаж канатов выполнят подрядчики из Китая при консультации экспертов АРПИ. Работы должны завершится через 4 месяца.
В АРПИ сообщили, что к концу мая выберут подрядчика для благоустройства и озеленения территории. К этому же времени должны и начать отбирать арендаторов торговых мест.
Работа по обе стороны реки ведется параллельно, поскольку запуск терминалов должен пройти одновременно. По завершении строительства контролирующие специалисты из России проверят качество работ в Китае, и наоборот.
- Ни разу так сложно объект не вводился в эксплуатацию. Соответственно, это будет наш первый уникальный опыт, - рассказала журналистам ИА "Амур.инфо" (16+) операционный директор АРПИ Екатерина Кузьмина в ходе пресс-тура на строительную площадку.
К слову, уже определен режим работы "канатки" и цена проезда по ней. Добраться из Благовещенска в Хэйхэ и обратно за 5 минут можно будет за 3 тысячи рублей (с китайской стороны - эквивалент в юанях). Работать транспортный коридор будет с 7:00 до 22:00.
Дополнительная инфраструктура
Помимо самой канатной дороги, на территории планируют построить магазин беспошлинной торговли, торговые и развлекательные объекты, ресторан с панорамным видом и видовые террасы. А на первом этаже терминала обещают открыть магазины, фудкорт и зону отдыха.
Между терминалом и Трибуной Холл построят Многофункциональный международный центр. Главное помещение в котором - конгресс-зал на 3 000 человек. Его оснастят технологически: поставят трансформируемую сцену и партерную зону, адаптированную для концертов, театральных постановок и спортивных мероприятий.
Появится на территории около канатной дороги и пятизвездочная гостиница - третий объект "Золотой мили". Здание будет высотой в 10 этажей, а разместят в нем 135 номеров. На самом верху разместят люксовые номера с террасой. Гостиница, по плану, будет построено в форме буквы "V". Это нужно для того, чтобы большинство номеров имели панорамные виды на реку и Хэйхэ. На первом этаже для гостей будет спа-зона, рестораны и бассейн. Гости также смогут воспользоваться ресторанами, спа-зоной, бассейном и конференц-залом.
Гостиницу и многофункциональный центр обещают открыть до 2028 года. Все таблички и надписи на территории проекта будут переведены на три языка: русский, английский и китайский.
Напомним, что канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ строится в рамках межправительственного соглашения. Оно было подписано в 2015 году в рамках визита в Пекин делегации во главе с президентом РФ и председателем КНР.
Канатная дорога Благовещенск - Хэйхэ: параметры проекта
Как сообщило управляющее проектом ООО "Агентство развития проектных инициатив" (АРПИ), монтаж канатов через Амур начнется в июне этого года. Общий бюджет проекта составит 13,2 миллиарда рублей. Для сравнения: в мартовском обзоре главных инвестпроектов Дальнего Востока наша редакция писала о том, что сумма инвестиций в строительство завода по глубокой переработке сои на ТОР "Амурская" составит 6,5 млрд рублей. Канатная дорога Благовещенск - Хэйхэ, предположительно, окажется вдвое дороже.
Общая площадь объекта составит 26 тысяч квадратных метров. Длина транспортной линии - 976 метров. Из них 750 метров маршрута будет проходить непосредственно над Амуром.
Для возведения канатной дороги с обоих берегов установили две опоры, которые будут удерживать пару независимых кабелей. Максимальная высота, на которую будут подниматься кабинки с пассажирами составит 70 метров. Это позволит обеспечить беспрепятственное судоходство в летний период.
Пропускная способность канатной дороги составит 6800 человек в сутки. За год - 2,5 миллиона пассажиров в обоих направлениях.
Технические особенности канатной дороги
Немного о других особенностях проекта канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ:
- Раздельные, маятниковые канаты (не круговые) позволяют останавливать кабинки для посадки (в отличие от тех, что применяются на горнолыжных курортах).
- Оборудование смонтировано через верх строящегося здания с ювелирной точностью (в отличие от китайского терминала, где посадочная площадка и оборудование вынесены в отдельное здание).
- Канатная дорога будет работать круглый год.
- Канатная дорога будет устойчива к ветру до 30 метров в секунду (актуально для ветреного Благовещенска).
- Разрабатываемое для канатной дороги программное обеспечение будет обрабатывать более 2 000 сценариев (торможение, аварии и иное).
- На случай отключения электричества будет автоматически подключаться автономная дизель-генераторная установка.
А в ожидании будущей дальневосточной достопримечательности можно ознакомиться и с другими проектами, которые по планам позволят нарастить турпоток между Россией и Китаем. Например, в Хабаровском крае активно работают над открытием наземного погранперехода на острове Большой Уссурийский. Прочитать последние новости о реализации инициативы можно в подборке "Дальневосточного обозрения".
Вероника Строева