Первая на планете: трансграничная канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ

17:32 30.05.2025

Главное о проекте



26 мая 2025



Через год в столице Приамурья появится новая достопримечательность - первая в мире трансграничная канатная дорога по маршруту Благовещенск - Хэйхэ. Она обеспечит круглогодичный пассажиропоток между Россией и Китаем. Главное в материале "Дальневосточного обозрения".



Когда откроется канатная дорога Благовещенск - Хэйхэ?



Открытие канатной дороги запланирована на весну 2026 года. Сейчас сообщается о том, что объект готов на 60%. Монтаж канатов выполнят подрядчики из Китая при консультации экспертов АРПИ. Работы должны завершится через 4 месяца.



