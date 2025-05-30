|Уолл-стрит ответил на тарифную политику Трампа мемом TACO (Trump Always Chickens Out)
17:45 30.05.2025
Новый мем - TACO: Trump Always Chickens Out - захватил Уолл-стрит
30.05.2025
Сначала это была "торговля Трампа", теперь - "TACO". Новый мем, впервые появившийся в Financial Times в этом месяце, распространяется на Уолл-стрит как план действий на фондовом рынке в 2025 году.
В этом году мы уже неоднократно наблюдали, как фондовый рынок резко падал из-за заявлений президента Дональда Трампа о торговой войне. Однако, когда президент отступил от своих слов, рынок снова начал расти.
Это означает, что, если Трамп объявит о новой тарифной политике, это может стать хорошим моментом для покупок.
За несколько месяцев президентства Трампа мы уже видели несколько примеров того, как это работает.
Когда 2 апреля Трамп ввел свои масштабные пошлины "Дня освобождения", S&P 500 в последующие дни упал более чем на 12%. Однако 9 апреля президент объявил о 90-дневной паузе, что вызвало резкий рост акций и стало лучшим днем для S&P 500 почти за два десятилетия.
С середины мая, когда Белый дом объявил о рамочном торговом соглашении с Китаем, которое снижает тарифы на 90 дней, индекс вырос более чем на 1%. Это помогло акциям восстановить все потери с апрельских минимумов.
Последний пример произошел буквально на прошлой неделе. Тогда Трамп призвал ввести 50%-ный тариф на товары из Европейского союза с 1 июня, что вызвало падение фондового рынка в тот день. Однако на выходных президент объявил, что отложит введение тарифов до 9 июля.
Во вторник индекс S&P 500 подскочил почти на 2%, когда трейдеры вернулись с Дня памяти.
"Мне кажется, что фондовый рынок - это единственный человек или организация, к которым он прислушивается, - сказал Эрик Стернер, главный инвестиционный директор Apollon, в интервью Business Insider. - Думаю, это составляет большую часть его оценочной ведомости".
В среду Трамп ответил на обвинения в том, что он отступил перед лицом протестов рынка, назвав аббревиатуру TACO "отвратительной".
"Они бы не вели переговоры сегодня, если бы я не установил 50%-ный тариф", - сказал президент в ответ на вопрос журналиста. - Печально то, что теперь, когда я заключаю с ними сделку - а это нечто гораздо более разумное - они говорят: "О, он был трусом. Он был трусом". Это невероятно".
Почему это важно
Победа Трампа на выборах вызвала значительный рост бычьего настроения на Уолл-стрит. Последующий рост стоимости некоторых активов, таких как криптовалюты, акции Tesla и банковские акции, был назван торговлей Трампа.
Идея заключалась в том, что владение областями рынка, которые, вероятно, выиграют от политики Трампа, было беспроигрышной ставкой. Однако некоторые из этих ставок не оправдались, в основном потому, что торговая война затмила любой оптимизм по поводу дерегулирования или других приоритетов Белого дома.
Благодаря TACO у инвесторов появился новый ориентир.
"Покупайте снижение тарифов Трампа. По сути, Трамп доказал инвесторам, что на самом деле не будет вводить драконовские тарифы", - написал в среду Том Эссей из Sevens Report. - Поэтому любую распродажу после резкой угрозы тарифов следует покупать".
Розничные инвесторы последовали этой стратегии, и в последнее время покупки на спаде достигли исторических уровней. Однако вопрос в том, как долго стратегия TACO будет оставаться эффективной, зависит от того, что произойдет после того, как летом истечет срок действия тарифных пауз.
"Можно получить некоторую краткосрочную выгоду", - сказал Стернер, но он также предупредил, что есть высокая вероятность того, что США столкнутся с более серьезным спадом, если торговые соглашения не будут заключены до истечения срока действия тарифных пауз, хотя это и не является базовым сценарием Apollon.
"Если эта игра продолжится, в какой-то момент экономика США впадет в рецессию, и тогда эта игра закончится плохо", - сказал Стернер.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Business Insider