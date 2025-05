Уолл-стрит ответил на тарифную политику Трампа мемом TACO (Trump Always Chickens Out)

17:45 30.05.2025

Новый мем - TACO: Trump Always Chickens Out - захватил Уолл-стрит



Сначала это была "торговля Трампа", теперь - "TACO". Новый мем, впервые появившийся в Financial Times в этом месяце, распространяется на Уолл-стрит как план действий на фондовом рынке в 2025 году.



В этом году мы уже неоднократно наблюдали, как фондовый рынок резко падал из-за заявлений президента Дональда Трампа о торговой войне. Однако, когда президент отступил от своих слов, рынок снова начал расти.